Без касс и очередей: билеты на поезда ЦППК теперь доступны через Яндекс Go

В мобильном приложении "Яндекс Go" появилась новая функция — возможность покупки билетов на поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"У пассажиров ЦППК появился новый удобный способ оплаты проезда — билеты на пригородные электропоезда теперь доступны в мобильном приложении "Яндекс Go". Новая функция уже есть в разделе "Транспорт", — говорится в материале.

Как купить билет через "Яндекс Go"

Для того чтобы приобрести билет, пассажирам необходимо выбрать начальную и конечную станции маршрута, а затем оплатить проезд с помощью привязанной карты или через систему быстрых платежей (СБП).

После покупки билета, чтобы активировать его, нужно отсканировать QR-код с помощью камеры смартфона на турникете или валидаторе на станции отправления. Активированный билет будет доступен в приложении в виде штрихкода, который требуется для открытия турникетов и предъявления контролеру.

Стоимость и доступность билетов

Билеты, доступные в приложении "Яндекс Go", предназначены для разовых поездок, и их стоимость будет такая же, как при оплате через кассу или в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".