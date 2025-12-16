Без диет и запретов: как любовь к еде сделала бабушку символом тёплого долголетия

В Шанхае интернет-звездой неожиданно стала женщина, которой исполнилось сто лет. Она не даёт советов по долголетию и не читает нотаций, а просто ест — с удовольствием, азартом и без ограничений. Видео с её гастрономическими экспериментами собирают миллионы просмотров и вызывают живой отклик у аудитории разных возрастов. Об этом сообщает АБН 24.

Блогер без возраста и диет

Главная героиня этой истории — Чжун Вэньюй, жительница Шанхая, которая, несмотря на солидный возраст, ведёт активный и по-настоящему современный образ жизни. Она пробует самые разные блюда — от традиционной китайской кухни до популярных современных деликатесов. Отсутствие зубов не стало для неё поводом отказываться от еды, которая приносит радость.

По словам дочери Вэньюй, именно хороший аппетит, позитивный настрой и умение адаптироваться к изменениям стали основой её долголетия. Женщина регулярно посещает рестораны, пользуется сервисами доставки и не замыкается в быту, сохраняя интерес к окружающему миру.

Повседневная активность и интерес к жизни

Чжун Вэньюй родилась в Чунцине и в молодости пережила непростые времена. Однако испытания не сломили её характер. Она продолжает активно проводить время, играя в маджонг и компьютерные игры, смотрит сериалы и обсуждает новости с близкими. Такое сочетание активности и вовлечённости, как отмечают родственники, помогает ей сохранять ясность ума и эмоциональный баланс.

Издание обращает внимание, что для Вэньюй важно не только питание, но и постоянное общение с семьёй. Обсуждение происходящего в мире и совместный досуг стали для неё привычной частью жизни.

Как пришла интернет-популярность

Широкую известность столетняя жительница Шанхая получила в мае, когда её внучка выложила в соцсети видео с бабушкой. Так появился аккаунт под названием "Столетняя сестрица Чжун", который за короткое время набрал миллионы просмотров. Ролики с дегустациями еды и спокойными бытовыми сценами быстро стали вирусными.

Внучка призналась, что не рассчитывала на такой успех. При этом она отметила, что любовь к еде всегда была характерной чертой её бабушки — задолго до появления камер и подписчиков. Интернет лишь сделал эту особенность заметной для миллионов людей.