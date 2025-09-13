Тайна австралийской пещеры раскрыта: найден новый вид, которого больше нет

Австралийские биологи представили редчайшее открытие: им удалось описать новый вид сумчатых животных, хотя его живые представители уже исчезли. Это событие стало возможным благодаря находке костей и следов жизнедеятельности в одной из австралийских пещер. Результаты исследования опубликованы в журнале Zootaxa.

Находка в пещере

Судя по состоянию останков, животные обитали на континенте сравнительно недавно — по меркам палеонтологии. Именно эти кости позволили выделить новый вид, получивший название Bettongia haoucharae.

Кто такие беттонги

Беттонги внешне похожи на мышей или крыс, но на самом деле они ближайшие родственники кенгуру и принадлежат к семейству кенгуровых. Эти небольшие сумчатые вели ночной образ жизни, питались корнями, грибами и растительностью.

Их роль в экосистеме была значительной: копая землю в поисках пищи, беттонги улучшали структуру почвы и распространяли споры грибов. Таким образом, зверьки способствовали поддержанию здорового состояния природных сообществ.

Эволюционное значение

Хотя Bettongia haoucharae выглядел как небольшой зверёк, его морфологическая и генетическая связь с кенгуру подчёркивает, насколько разнообразным был эволюционный путь сумчатых в Австралии. Такие открытия помогают реконструировать изменения фауны за последние тысячелетия и понять, какие факторы влияли на её развитие.

Почему вид исчез

Точные причины вымирания остаются неизвестными, но учёные выделяют несколько возможных факторов:

изменения климата, сократившие кормовую базу;

конкуренция с завезёнными европейцами животными — кроликами и лисицами;

деятельность человека: освоение земель и охота.

Подобные угрозы уже не раз приводили к исчезновению мелких сумчатых на континенте.

Зачем важно это открытие

Хотя Bettongia haoucharae больше нельзя увидеть живьём, открытие напоминает о хрупкости экосистем и ускоряющемся темпе исчезновения животных в Австралии. Оно помогает глубже понять прошлое и служит предупреждением о рисках для современных редких видов.

Австралия — континент исчезающих сумчатых

С момента прибытия европейцев здесь исчезли десятки видов, включая сумчатого волка и некоторых бандикутов. Теперь к этому списку добавился и новый вид, известный лишь по пещерным находкам. История Bettongia haoucharae — напоминание о том, что научные открытия нередко приходят слишком поздно.

Три интересных факта