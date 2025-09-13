Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Беттонг в пещере
Беттонг в пещере
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:42

Тайна австралийской пещеры раскрыта: найден новый вид, которого больше нет

Новый вид беттонга: останки из пещеры рассказали об эволюции и исчезновении сумчатых

Австралийские биологи представили редчайшее открытие: им удалось описать новый вид сумчатых животных, хотя его живые представители уже исчезли. Это событие стало возможным благодаря находке костей и следов жизнедеятельности в одной из австралийских пещер. Результаты исследования опубликованы в журнале Zootaxa.

Находка в пещере

Судя по состоянию останков, животные обитали на континенте сравнительно недавно — по меркам палеонтологии. Именно эти кости позволили выделить новый вид, получивший название Bettongia haoucharae.

Кто такие беттонги

Беттонги внешне похожи на мышей или крыс, но на самом деле они ближайшие родственники кенгуру и принадлежат к семейству кенгуровых. Эти небольшие сумчатые вели ночной образ жизни, питались корнями, грибами и растительностью.

Их роль в экосистеме была значительной: копая землю в поисках пищи, беттонги улучшали структуру почвы и распространяли споры грибов. Таким образом, зверьки способствовали поддержанию здорового состояния природных сообществ.

Эволюционное значение

Хотя Bettongia haoucharae выглядел как небольшой зверёк, его морфологическая и генетическая связь с кенгуру подчёркивает, насколько разнообразным был эволюционный путь сумчатых в Австралии. Такие открытия помогают реконструировать изменения фауны за последние тысячелетия и понять, какие факторы влияли на её развитие.

Почему вид исчез

Точные причины вымирания остаются неизвестными, но учёные выделяют несколько возможных факторов:

  • изменения климата, сократившие кормовую базу;
  • конкуренция с завезёнными европейцами животными — кроликами и лисицами;
  • деятельность человека: освоение земель и охота.

Подобные угрозы уже не раз приводили к исчезновению мелких сумчатых на континенте.

Зачем важно это открытие

Хотя Bettongia haoucharae больше нельзя увидеть живьём, открытие напоминает о хрупкости экосистем и ускоряющемся темпе исчезновения животных в Австралии. Оно помогает глубже понять прошлое и служит предупреждением о рисках для современных редких видов.

Австралия — континент исчезающих сумчатых

С момента прибытия европейцев здесь исчезли десятки видов, включая сумчатого волка и некоторых бандикутов. Теперь к этому списку добавился и новый вид, известный лишь по пещерным находкам. История Bettongia haoucharae — напоминание о том, что научные открытия нередко приходят слишком поздно.

Три интересных факта

  1. Беттонгов иногда называют "сумчатыми садовниками" за их роль в поддержании здоровья почвы.
  2. В Австралии обитает пять известных ныне живых видов беттонгов, но почти все они находятся под угрозой исчезновения.
  3. Исследование Bettongia haoucharae стало одним из редких случаев, когда новый вид описан исключительно по останкам недавнего времени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

H&M Group начнёт закупать 95% энергии крупнейшего солнечного парка Швеции сегодня в 0:34

Бывший аэропорт превратили в гигантский источник энергии — такого в Швеции ещё не было

В Смоланде открылся крупнейший солнечный парк Швеции: бывший аэропорт превратился в источник энергии для тысяч домов и бизнес-гигантов.энергетика, экология, Швеция, солнечная станция, H&M, Neoen, возобновляемые источники

Читать полностью » Семена одуванчика реагируют на ветер: биологи объясняют механизм вчера в 23:50

Семена одуванчика: ветер обещает свободу, но даёт 100-кратное сопротивление

Учёные раскрыли тайну одуванчика: ветер решает, улетают ли семена. Новое исследование показывает, как направление ветра меняет силу освобождения более чем в 100 раз.

Читать полностью » Астероид Рюгу хранит следы воды, утверждает JAXA вчера в 23:27

Астероид, который бросил вызов науке — вода, дольше жившая в космосе, чем думали

Астероид Рюгу хранит секреты воды в Солнечной системе: жидкость текла дольше, чем считали. Открытие меняет взгляд на Землю. Исследование в Nature. 128 символов.

Читать полностью » Исследования показали, как BNST контролирует потребление пищи вчера в 22:54

Парадокс сладкого: как BNST заставляет мозг игнорировать вред и требовать больше

Учёные выяснили, как ядро ложа терминальной полоски (BNST) в мозге влияет на аппетит, интегрируя вкусовые и физиологические сигналы. Это открытие может помочь в борьбе с потерей аппетита и ожирением.

Читать полностью » Археологи нашли фаянсовую шкатулку из Древнего Египта в савроматском погребении вчера в 22:22

Шкатулка фараона в кармане савроматки: ирония древних связей, которая удивит даже скептиков

В степях Оренбуржья нашли шкатулку из Древнего Египта в савроматском погребении. Какие тайны скрывают древние связи Евразии? Археология, фаянс, курганы — ключ к прошлому.

Читать полностью » Археологи Польши раскопали украшения из жуков-долгоносиков в лужицкой могиле вчера в 21:48

Эмоциональный шок от находки: жуки-долгоносики, которые заставят задуматься о ценностях прошлого

В польской могиле нашли украшение из жуков-долгоносиков I тысячелетия до н. э.! Открытие раскрывает тайны лужицкой культуры и древних ритуалов. Что скрывает эта находка?

Читать полностью » Археологи нашли костяной свисток в Амарне эпохи Эхнатона вчера в 21:16

Тайна XIV века: почему простой костяной свисток потряс археологов

В руинах Амарны нашли костяной свисток XIV века. Что он скрывает из эпохи Эхнатона? Тайна древнего звука ждёт раскрытия.

Читать полностью » Археологи нашли окаменелую челюсть Homo erectus в Грузии возрастом 1,8 млн лет вчера в 20:32

Челюсть из тьмы веков: Грузия хранит ключ к тайне человечества

В Грузии нашли челюсть древнего человека возрастом 1,8 млн лет. Это открытие в Орозмани может перевернуть представления о расселении Homo erectus. Что ждёт науку дальше?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Как научиться плавать кролем, брассом и на спине — рекомендации тренера Егора Янсона
Дом

Чистка утюга от накипи и налёта продлевает срок службы прибора
Авто и мото

ГИБДД: за перевозку детей без сертифицированного автокресла с июля 2025 года штрафуют
Культура и шоу-бизнес

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн прокомментировал замечания Сэма Асгари о своей книге
Красота и здоровье

Сезонное аффективное расстройство: врач назвала ключевые отличия от хандры и запретила самолечение
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует стейк из свинины на мангале с маринадом из вина
Садоводство

Для проращивания косточку персика замачивают в воде и хранят в прохладном месте
Технологии

Grok Code Fast 1 от xAI вышла на первое место по использованию на OpenRouter
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet