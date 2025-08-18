Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:02

10 лет в роли юркого адвоката — и точка: как Боб Оденкерк простился с главным персонажем своей жизни

Боб Оденкерк заявил, что не вернётся к роли Сола Гудмана

А что, если один из самых харизматичных героев современного телевидения никогда больше не появится на экране? Боб Оденкерк окончательно поставил точку в истории Сола Гудмана - персонажа, с которым он прожил более десяти лет и который стал неотъемлемой частью сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".

"Сол остался в прошлом"

В беседе с The Hollywood Reporter актёр признался, что возвращение к образу юркого адвоката он не рассматривает. По словам Оденкерка, работа над этой ролью оказалась куда более эмоционально тяжёлой, чем зрителям может показаться со стороны.

"Оба персонажа — и Сол, и Хатч из "Никто" — живут с сильной внутренней фрустрацией. Носить это в себе постоянно сложно. Поэтому для меня нормально двинуться дальше, хотя ради Хатча я готов сняться еще в нескольких фильмах", — рассказал Боб.

Тяжёлые испытания на съёмочной площадке

История создания "Лучше звоните Солу" могла оборваться раньше времени. В 2021 году во время работы над финальным сезоном у актёра случился сердечный приступ. Лишь после восстановления он смог завершить проект. Создатели сериала вспоминали, что в тот момент даже обсуждалась возможность закрыть шоу.

"К счастью, этого не произошло", — сказал соавтор сериала Питер Гулд.

Десятилетие с одним героем

Сол Гудман впервые появился в "Во все тяжкие" в 2009 году и быстро завоевал популярность среди зрителей. Яркий адвокат с сомнительной репутацией стал настолько любимым персонажем, что спустя несколько лет получил собственный спин-офф. Сериал "Лучше звоните Солу" транслировался с 2015 по 2022 год и неоднократно номинировался на престижные премии, включая "Эмми".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Британский актёр Теренс Стамп умер в возрасте 87 лет сегодня в 4:04

Легенда британского кино ушла: экран осиротел без Теренса Стампа

Его называли лицом британского кино 60-х, он работал с Феллини и Лукасом, а голос его героев звучал даже в видеоиграх. Теренс Стамп ушел в 87 лет.

Читать полностью » Variety: Ноа Уайл станет режиссёром шестого эпизода сегодня в 3:00

От звезды скорой помощи до режиссёра: новый поворот в карьере Ноа Уайла

Звезда "Больницы Питт" Ноа Уайл впервые возьмётся за режиссуру в новом сезоне сериала, который уже получил 13 номинаций на премию "Эмми".

Читать полностью » Рома Зверь выпустил книгу сегодня в 2:55

Рома Зверь написал книгу, которую можно читать с любой страницы — и всё равно собрать целую историю

Рома Зверь выпустил книгу и анонсировал фильм о "Зверях": редкие фото, 25-летие в «Лужниках» и неожиданный взгляд на историю группы.

Читать полностью » Radar Online: здоровье короля Карла III ухудшилось, монарх передвигается с тростью сегодня в 1:56

Британский трон дрожит: состояние Карла III становится испытанием для династии

Состояние здоровья короля Карла III вызывает всё больше тревог: врачи лечат рак, но окружение утверждает, что монарх уже едва держится на ногах.

Читать полностью » Disney запускает сериал сегодня в 0:30

Любовь, предательства и магия: Disney создал сериал, который может затмить "Зачарованных"

Disney готовит сериал о трёх ведьмах из Нового Орлеана: "Академия Ковен" объединит магию, дружбу и взросление, а сравнивают его уже с "Зачарованными".

Читать полностью » The Washington Post: церемония вручения премии центра Кеннеди пройдёт без Тома Круза вчера в 9:55

Голливуд против Белого дома: отказ Круза ударил по планам Трампа

Том Круз неожиданно отказался от премии центра Кеннеди. Почему актёр не примет награду из рук Трампа, и кто всё же выйдет на сцену в Вашингтоне?

Читать полностью » Busta Rhymes выступит на фестивале вчера в 8:46

Музыкальный ураган накроет Троицк: звезда с Аллеи славы готовит выступление года

В Троицке в конце августа пройдет фестиваль "Проекция", где на одной сцене выступят Busta Rhymes, "Три дня дождя" и артисты из разных стран.

Читать полностью » Леди Гага получила тысячи комментариев от фанатов вчера в 7:42

Леди Гага в эпицентре футбольного флешмоба: фанаты заполнили её соцсети

Российские фанаты превратили хит Леди Гаги в гимн футболисту Батракову и заспамили её соцсети. Как футбольный хет-трик стал вирусным трендом?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Кондрахин назвал основные симптомы железодефицитной анемии
Дом

Как правильно дозировать порошок и гель для стирки
Еда

Приготовление куриных тарталеток: советы по выбору ингредиентов и подаче
Дом

Влияние жёсткой воды на кожу и волосы и как её смягчить
Еда

Почему куриная грудка получается сухой и как этого избежать
Наука и технологии

Белорусские археологи находят артефакты на реке Менке, меняющие историю страны
Красота и здоровье

Фитнес для полных: топ упражнений, которые нельзя делать – советы тренера
Садоводство

Почему магнолия не цветет: решение найдено в правильной подкормке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru