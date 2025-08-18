10 лет в роли юркого адвоката — и точка: как Боб Оденкерк простился с главным персонажем своей жизни

А что, если один из самых харизматичных героев современного телевидения никогда больше не появится на экране? Боб Оденкерк окончательно поставил точку в истории Сола Гудмана - персонажа, с которым он прожил более десяти лет и который стал неотъемлемой частью сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".

"Сол остался в прошлом"

В беседе с The Hollywood Reporter актёр признался, что возвращение к образу юркого адвоката он не рассматривает. По словам Оденкерка, работа над этой ролью оказалась куда более эмоционально тяжёлой, чем зрителям может показаться со стороны.

"Оба персонажа — и Сол, и Хатч из "Никто" — живут с сильной внутренней фрустрацией. Носить это в себе постоянно сложно. Поэтому для меня нормально двинуться дальше, хотя ради Хатча я готов сняться еще в нескольких фильмах", — рассказал Боб.

Тяжёлые испытания на съёмочной площадке

История создания "Лучше звоните Солу" могла оборваться раньше времени. В 2021 году во время работы над финальным сезоном у актёра случился сердечный приступ. Лишь после восстановления он смог завершить проект. Создатели сериала вспоминали, что в тот момент даже обсуждалась возможность закрыть шоу.

"К счастью, этого не произошло", — сказал соавтор сериала Питер Гулд.

Десятилетие с одним героем

Сол Гудман впервые появился в "Во все тяжкие" в 2009 году и быстро завоевал популярность среди зрителей. Яркий адвокат с сомнительной репутацией стал настолько любимым персонажем, что спустя несколько лет получил собственный спин-офф. Сериал "Лучше звоните Солу" транслировался с 2015 по 2022 год и неоднократно номинировался на престижные премии, включая "Эмми".