Звезда-гигант и её малыш: астрономы раскрыли секрет загадочных перемен Бетельгейзе

Бетельгейзе, одна из самых знаменитых и загадочных звёзд ночного неба, наконец перестала быть одиночкой. Команда исследователей из Университета Карнеги-Меллона подтвердила существование её спутника — звезды-компаньона, которую астрофизики шутливо прозвали "Бетель-приятель" (Betel-buddy). Открытие, опубликованное в The Astrophysical Journal, стало результатом редкого астрономического совпадения и быстрой реакции учёных, сумевших буквально "поймать" момент, когда звёзды максимально разошлись на небесной сфере.

Как нашли спутника звезды-гиганта

Бетельгейзе — красный сверхгигант, находящийся в созвездии Ориона примерно в 640 световых годах от Земли. Её диаметр в 700 раз больше Солнца, а яркость превышает солнечную более чем в 10 000 раз. Именно эта ослепительная мощь долго мешала астрономам разглядеть объекты поблизости.

"Разница в яркости между Бетельгейзе и её крошечным спутником совершенно невероятна. Это всё равно что пытаться сфотографировать светлячка рядом с прожектором автомобиля", — сказала Анна О'Грэйди, руководитель исследования.

Решающим стал короткий период в начале декабря, когда компаньон достиг максимального удаления от сверхгиганта — своего апоастра, прежде чем снова скрыться за ним почти на два года.

Наблюдения в гонке со временем

Понимая, что подобная возможность выпадет только раз в годы, команда О'Грэйди экстренно запросила наблюдательное время сразу на двух мощнейших орбитальных обсерваториях — рентгеновском телескопе NASA "Чандра" и оптическом телескопе "Хаббл". Одобрение обеих заявок, как отметила профессор Кейтлин Брейвик, само по себе стало редчайшим случаем — "такое время выделяют только для проектов исключительной значимости".

Скоординирированные наблюдения позволили впервые получить чёткие данные о природе загадочного компаньона.

Кто такой "Бетель-приятель"

Рентгеновские измерения "Чандры" оказались решающими: в них не обнаружено признаков аккреции - процесса, при котором вещество с поверхности одной звезды перетекает на другую. Это исключает возможность того, что спутник является нейтронной звездой или белым карликом, как предполагалось ранее.

Вместо этого данные свидетельствуют, что спутник — обычная молодая звезда, по размеру примерно равная Солнцу, находящаяся на орбите вокруг Бетельгейзе. Такое сочетание — 16 солнечных масс против одной - является крайне редким для двойных систем. Обычно звёзды-пары формируются примерно из одинаковых протозвёздных облаков и имеют близкие массы.

"Подобные системы с экстремальным соотношением масс — редчайшее явление, и теперь у нас есть прямое доказательство их существования", — отмечает Брейвик.

Почему открытие важно

Во-первых, это наблюдение объясняет загадочные циклы изменения яркости Бетельгейзе, которые давно озадачивали астрономов. Наблюдения последних лет показали, что её блеск увеличивается и уменьшается примерно каждые шесть лет.

Теперь ясно, что причина — в взаимодействии звезды и её спутника: при сближении компаньон "расчищает" окружающее пространство от пылевых облаков, временно увеличивая яркость сверхгиганта.

Во-вторых, открытие помогает лучше понять, как эволюционируют массивные звёзды, особенно на поздних стадиях жизни, когда они начинают терять массу и готовятся к взрыву в виде сверхновой.

Параметр Бетельгейзе "Бетель-приятель" Тип звезды Красный сверхгигант Жёлтая или белая карликовая звезда Масса 16-17 масс Солнца ≈ 1 масса Солнца Возраст ~8-10 млн лет Моложе, вероятно, несколько млн лет Расстояние между ними несколько астрономических единиц Изменяется в цикле 6 лет

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что изменения яркости Бетельгейзе вызваны только пылевыми облаками или внутренними пульсациями.

Последствие: непонимание эволюции сверхгигантов и их взаимодействий.

Альтернатива: учёт динамики двойной системы, где компаньон влияет на структуру внешней оболочки звезды.

А что дальше?

Астрономы планируют новые наблюдения к 2027 году, когда спутник вновь появится из-за диска Бетельгейзе. Команда намерена использовать радиоинтерферометры следующего поколения (в частности, сеть ALMA) и будущий телескоп James Webb, чтобы уточнить параметры орбиты и спектральные характеристики компаньона.

Кроме того, учёные собираются проверить, может ли взаимодействие с небольшой звездой повлиять на будущий взрыв Бетельгейзе как сверхновой, который ожидается в течение ближайших 100 тысяч лет.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Подтверждена двойная природа одной из самых известных звёзд Наблюдения возможны только в редкие периоды выравнивания Объяснён шестилетний цикл яркости Точная масса и орбита спутника пока неизвестны Открыта новая категория систем с экстремальным отношением масс Требуются дополнительные наблюдения в ИК-диапазоне

Интересные факты

Бетельгейзе — первая звезда, у которой телескоп "Хаббл" смог разрешить диск, а не просто точку света. После загадочного потускнения в 2019–2020 годах некоторые астрономы предположили, что звезда вот-вот взорвётся, но позже выяснилось, что причиной стала пыль. В древности Бетельгейзе служила навигационным ориентиром для арабских мореплавателей и её имя означает "плечо Ориона".

Исторический контекст

Бетельгейзе на протяжении столетий привлекала внимание учёных — от первых спектроскопических наблюдений в XIX веке до современных миссий "Хаббл" и "Чандра". Её считали одиночным сверхгигантом, пока новая эпоха телескопов не позволила буквально "увидеть" невидимое. Теперь Бетельгейзе предстала не как одинокая звезда, а как динамичная двойная система, где даже маленький спутник способен влиять на поведение гиганта, яркого символа созвездия Ориона.