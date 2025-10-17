Самолёт без капли керосина: стартап из Вермонта готовится взлететь на $7 миллиардов
Стартап Beta Technologies, создающий электрические самолёты, готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) на сумму до 825 миллионов долларов. Компания установила ценовой диапазон акций от 27 до 33 долларов за штуку и рассчитывает на оценку примерно в 7,2 миллиарда долларов при успешном размещении по верхней планке. Этот шаг может стать одним из крупнейших IPO в сфере электроавиации за последние годы.
Новое имя в небе: Beta Technologies
Компания из штата Вермонт была основана в 2017 году Кайлом Кларком - бывшим профессиональным хоккеистом, инструктором по пилотированию и выпускником Гарварда. Его путь в бизнесе не похож на классические истории стартапов: он сознательно отказался от переезда в Кремниевую долину, сосредоточив усилия на развитии технологий в родном регионе.
В отличие от многих других технологических компаний, Beta не опиралась на венчурные фонды. Вместо этого стартап получил 1,15 миллиарда долларов от институциональных инвесторов, включая Fidelity и Qatar Investment Authority. Такой подход позволил сохранить независимость и контроль над стратегическим развитием проекта.
"Мы строим не просто самолёт, а новую инфраструктуру для будущего авиации", — отметил генеральный директор Кайл Кларк.
Электроавиация — будущее не только на бумаге
Основное направление деятельности Beta Technologies — создание электрических и гибридных самолётов вертикального взлёта и посадки (eVTOL), предназначенных для грузовых и пассажирских перевозок. Их ключевая цель — снизить уровень выбросов углекислого газа и сделать авиацию более экологичной и экономичной.
Компания уже провела десятки успешных испытаний своих моделей ALIA-250 и ALIA CTOL, продемонстрировав возможность полётов на дальности до 460 км на одном заряде. Машины Beta оснащены мощными литий-ионными батареями, разработанными с учётом повышенной энергоэффективности и безопасности.
Кроме того, компания параллельно развивает сеть электрических зарядных станций для авиации, создавая инфраструктуру будущего, способную поддерживать как частные, так и коммерческие полёты.
Стратегический союз с GE Aerospace
В сентябре Beta Technologies заключила партнёрское соглашение с GE Aerospace. Компании объединили усилия для разработки гибридного электрического турбогенератора, который должен стать сердцем самолётов нового поколения. В рамках сделки GE Aerospace инвестирует в стартап 300 миллионов долларов и приобретает долю в капитале.
Сотрудничество с гигантом аэрокосмической отрасли укрепляет позиции Beta на мировом рынке и открывает путь к масштабному серийному производству.
Сравнение: Beta против конкурентов
|Компания
|Направление
|Привлечённые инвестиции
|Особенности
|Beta Technologies
|Электрические и гибридные самолёты
|$1,15 млрд
|Собственная инфраструктура зарядных станций
|Joby Aviation
|eVTOL для пассажиров
|$2,3 млрд
|Поддержка Toyota, фокус на урбанистике
|Archer Aviation
|Городская мобильность
|$1,1 млрд
|Сотрудничество с Stellantis
|Lilium
|Европейские eVTOL
|$1,3 млрд
|Ультралёгкие многовинтовые конструкции
Как Beta строит путь к IPO: шаг за шагом
-
Регистрация документов в SEC. Компания подала заявку, несмотря на временную приостановку работы правительства США.
-
Использование упрощённой процедуры. Новое руководство SEC позволяет активировать IPO автоматически через 20 дней после публикации данных, если нет возражений.
-
Определение ценового диапазона. Диапазон 27-33 доллара за акцию создаёт гибкость для привлечения инвесторов.
-
Заключение стратегических партнёрств. Сделка с GE Aerospace повышает доверие к проекту со стороны рынка.
-
Фокус на устойчивом развитии. Beta делает ставку на экологию и снижение выбросов в авиации.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: Сосредоточиться только на технологии, забывая о сертификации и инфраструктуре.
Последствие: Задержка выхода на рынок.
Альтернатива: Параллельное развитие зарядных станций и пилотных маршрутов, как у Beta.
• Ошибка: Долгие переговоры с венчурными фондами.
Последствие: Потеря независимости и контрольных долей.
Альтернатива: Привлечение институциональных инвесторов, готовых к долгосрочным вложениям.
А что если IPO Beta станет триггером для отрасли?
Если размещение пройдёт успешно, Beta Technologies может стать примером для других игроков рынка электроавиации. Это привлечёт внимание к зелёным технологиям и ускорит переход авиакомпаний к электрическим решениям. Для отрасли это будет сигналом, что устойчивые стартапы способны конкурировать с традиционными авиагигантами.
Плюсы и минусы IPO
|Плюсы
|Минусы
|Привлечение значительного капитала для серийного производства
|Зависимость от колебаний фондового рынка
|Повышение узнаваемости бренда и доверия инвесторов
|Риск завышенной оценки на фоне хайпа
|Возможность ускорить сертификацию и международную экспансию
|Давление со стороны акционеров в краткосрочной перспективе
FAQ
Когда состоится IPO Beta Technologies?
— Точная дата пока не объявлена, но компания уже зарегистрировала документы в SEC и готовится к размещению.
Какая ожидаемая оценка компании?
— При размещении по верхней границе диапазона капитализация составит около 7,2 млрд долларов.
Кто инвестирует в Beta?
— Среди ключевых инвесторов — Fidelity и Qatar Investment Authority, а также партнёр GE Aerospace.
Мифы и правда
Миф: Электрические самолёты не способны на дальние перелёты.
Правда: Модель ALIA-250 преодолевает до 460 км на одном заряде — показатель, сопоставимый с региональными авиарейсами.
Миф: Электроавиация слишком дорогая для массового рынка.
Правда: С ростом объёмов производства стоимость литиевых батарей снижается ежегодно на 10-15%.
Миф: США отстают в разработке eVTOL от Европы и Азии.
Правда: Beta, Joby и Archer активно тестируют серийные образцы и готовы к коммерческим полётам уже к 2026 году.
Исторический контекст
Электроавиация начала активно развиваться после 2010-х, когда технологический прогресс позволил создавать лёгкие батареи высокой ёмкости. Первые проекты воспринимались как экспериментальные, но сегодня они превращаются в реальный рынок с миллиардными инвестициями. Beta Technologies стала одной из компаний, сумевших перейти от лабораторных разработок к полноценным лётным испытаниям.
3 интересных факта
-
В Beta Technologies работает менее 1000 человек, но она уже имеет инфраструктуру, сопоставимую с традиционными авиакомпаниями.
-
Компания тестирует собственные зарядные станции, способные обслуживать и электромобили, и самолёты.
-
Кайл Кларк до основания стартапа играл в профессиональной хоккейной лиге и обучал пилотов — сочетание, редкое для CEO авиационной компании.
