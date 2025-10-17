Самолёт без капли керосина: стартап из Вермонта готовится взлететь на $7 миллиардов

Стартап Beta Technologies, создающий электрические самолёты, готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) на сумму до 825 миллионов долларов. Компания установила ценовой диапазон акций от 27 до 33 долларов за штуку и рассчитывает на оценку примерно в 7,2 миллиарда долларов при успешном размещении по верхней планке. Этот шаг может стать одним из крупнейших IPO в сфере электроавиации за последние годы.

Новое имя в небе: Beta Technologies

Компания из штата Вермонт была основана в 2017 году Кайлом Кларком - бывшим профессиональным хоккеистом, инструктором по пилотированию и выпускником Гарварда. Его путь в бизнесе не похож на классические истории стартапов: он сознательно отказался от переезда в Кремниевую долину, сосредоточив усилия на развитии технологий в родном регионе.

В отличие от многих других технологических компаний, Beta не опиралась на венчурные фонды. Вместо этого стартап получил 1,15 миллиарда долларов от институциональных инвесторов, включая Fidelity и Qatar Investment Authority. Такой подход позволил сохранить независимость и контроль над стратегическим развитием проекта.

"Мы строим не просто самолёт, а новую инфраструктуру для будущего авиации", — отметил генеральный директор Кайл Кларк.

Электроавиация — будущее не только на бумаге

Основное направление деятельности Beta Technologies — создание электрических и гибридных самолётов вертикального взлёта и посадки (eVTOL), предназначенных для грузовых и пассажирских перевозок. Их ключевая цель — снизить уровень выбросов углекислого газа и сделать авиацию более экологичной и экономичной.

Компания уже провела десятки успешных испытаний своих моделей ALIA-250 и ALIA CTOL, продемонстрировав возможность полётов на дальности до 460 км на одном заряде. Машины Beta оснащены мощными литий-ионными батареями, разработанными с учётом повышенной энергоэффективности и безопасности.

Кроме того, компания параллельно развивает сеть электрических зарядных станций для авиации, создавая инфраструктуру будущего, способную поддерживать как частные, так и коммерческие полёты.

Стратегический союз с GE Aerospace

В сентябре Beta Technologies заключила партнёрское соглашение с GE Aerospace. Компании объединили усилия для разработки гибридного электрического турбогенератора, который должен стать сердцем самолётов нового поколения. В рамках сделки GE Aerospace инвестирует в стартап 300 миллионов долларов и приобретает долю в капитале.

Сотрудничество с гигантом аэрокосмической отрасли укрепляет позиции Beta на мировом рынке и открывает путь к масштабному серийному производству.

Сравнение: Beta против конкурентов

Компания Направление Привлечённые инвестиции Особенности Beta Technologies Электрические и гибридные самолёты $1,15 млрд Собственная инфраструктура зарядных станций Joby Aviation eVTOL для пассажиров $2,3 млрд Поддержка Toyota, фокус на урбанистике Archer Aviation Городская мобильность $1,1 млрд Сотрудничество с Stellantis Lilium Европейские eVTOL $1,3 млрд Ультралёгкие многовинтовые конструкции

Как Beta строит путь к IPO: шаг за шагом

Регистрация документов в SEC. Компания подала заявку, несмотря на временную приостановку работы правительства США. Использование упрощённой процедуры. Новое руководство SEC позволяет активировать IPO автоматически через 20 дней после публикации данных, если нет возражений. Определение ценового диапазона. Диапазон 27-33 доллара за акцию создаёт гибкость для привлечения инвесторов. Заключение стратегических партнёрств. Сделка с GE Aerospace повышает доверие к проекту со стороны рынка. Фокус на устойчивом развитии. Beta делает ставку на экологию и снижение выбросов в авиации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: Сосредоточиться только на технологии, забывая о сертификации и инфраструктуре.

Последствие: Задержка выхода на рынок.

Альтернатива: Параллельное развитие зарядных станций и пилотных маршрутов, как у Beta.

• Ошибка: Долгие переговоры с венчурными фондами.

Последствие: Потеря независимости и контрольных долей.

Альтернатива: Привлечение институциональных инвесторов, готовых к долгосрочным вложениям.

А что если IPO Beta станет триггером для отрасли?

Если размещение пройдёт успешно, Beta Technologies может стать примером для других игроков рынка электроавиации. Это привлечёт внимание к зелёным технологиям и ускорит переход авиакомпаний к электрическим решениям. Для отрасли это будет сигналом, что устойчивые стартапы способны конкурировать с традиционными авиагигантами.

Плюсы и минусы IPO

Плюсы Минусы Привлечение значительного капитала для серийного производства Зависимость от колебаний фондового рынка Повышение узнаваемости бренда и доверия инвесторов Риск завышенной оценки на фоне хайпа Возможность ускорить сертификацию и международную экспансию Давление со стороны акционеров в краткосрочной перспективе

FAQ

Когда состоится IPO Beta Technologies?

— Точная дата пока не объявлена, но компания уже зарегистрировала документы в SEC и готовится к размещению.

Какая ожидаемая оценка компании?

— При размещении по верхней границе диапазона капитализация составит около 7,2 млрд долларов.

Кто инвестирует в Beta?

— Среди ключевых инвесторов — Fidelity и Qatar Investment Authority, а также партнёр GE Aerospace.

Мифы и правда

Миф: Электрические самолёты не способны на дальние перелёты.

Правда: Модель ALIA-250 преодолевает до 460 км на одном заряде — показатель, сопоставимый с региональными авиарейсами.

Миф: Электроавиация слишком дорогая для массового рынка.

Правда: С ростом объёмов производства стоимость литиевых батарей снижается ежегодно на 10-15%.

Миф: США отстают в разработке eVTOL от Европы и Азии.

Правда: Beta, Joby и Archer активно тестируют серийные образцы и готовы к коммерческим полётам уже к 2026 году.

Исторический контекст

Электроавиация начала активно развиваться после 2010-х, когда технологический прогресс позволил создавать лёгкие батареи высокой ёмкости. Первые проекты воспринимались как экспериментальные, но сегодня они превращаются в реальный рынок с миллиардными инвестициями. Beta Technologies стала одной из компаний, сумевших перейти от лабораторных разработок к полноценным лётным испытаниям.

3 интересных факта