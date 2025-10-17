Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль-самолет
Автомобиль-самолет
© Generated by AI (DALL•E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:54

Самолёт без капли керосина: стартап из Вермонта готовится взлететь на $7 миллиардов

Американский стартап Beta Technologies развивает сеть зарядных станций для авиации

Стартап Beta Technologies, создающий электрические самолёты, готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) на сумму до 825 миллионов долларов. Компания установила ценовой диапазон акций от 27 до 33 долларов за штуку и рассчитывает на оценку примерно в 7,2 миллиарда долларов при успешном размещении по верхней планке. Этот шаг может стать одним из крупнейших IPO в сфере электроавиации за последние годы.

Новое имя в небе: Beta Technologies

Компания из штата Вермонт была основана в 2017 году Кайлом Кларком - бывшим профессиональным хоккеистом, инструктором по пилотированию и выпускником Гарварда. Его путь в бизнесе не похож на классические истории стартапов: он сознательно отказался от переезда в Кремниевую долину, сосредоточив усилия на развитии технологий в родном регионе.

В отличие от многих других технологических компаний, Beta не опиралась на венчурные фонды. Вместо этого стартап получил 1,15 миллиарда долларов от институциональных инвесторов, включая Fidelity и Qatar Investment Authority. Такой подход позволил сохранить независимость и контроль над стратегическим развитием проекта.

"Мы строим не просто самолёт, а новую инфраструктуру для будущего авиации", — отметил генеральный директор Кайл Кларк.

Электроавиация — будущее не только на бумаге

Основное направление деятельности Beta Technologies — создание электрических и гибридных самолётов вертикального взлёта и посадки (eVTOL), предназначенных для грузовых и пассажирских перевозок. Их ключевая цель — снизить уровень выбросов углекислого газа и сделать авиацию более экологичной и экономичной.

Компания уже провела десятки успешных испытаний своих моделей ALIA-250 и ALIA CTOL, продемонстрировав возможность полётов на дальности до 460 км на одном заряде. Машины Beta оснащены мощными литий-ионными батареями, разработанными с учётом повышенной энергоэффективности и безопасности.

Кроме того, компания параллельно развивает сеть электрических зарядных станций для авиации, создавая инфраструктуру будущего, способную поддерживать как частные, так и коммерческие полёты.

Стратегический союз с GE Aerospace

В сентябре Beta Technologies заключила партнёрское соглашение с GE Aerospace. Компании объединили усилия для разработки гибридного электрического турбогенератора, который должен стать сердцем самолётов нового поколения. В рамках сделки GE Aerospace инвестирует в стартап 300 миллионов долларов и приобретает долю в капитале.

Сотрудничество с гигантом аэрокосмической отрасли укрепляет позиции Beta на мировом рынке и открывает путь к масштабному серийному производству.

Сравнение: Beta против конкурентов

Компания Направление Привлечённые инвестиции Особенности
Beta Technologies Электрические и гибридные самолёты $1,15 млрд Собственная инфраструктура зарядных станций
Joby Aviation eVTOL для пассажиров $2,3 млрд Поддержка Toyota, фокус на урбанистике
Archer Aviation Городская мобильность $1,1 млрд Сотрудничество с Stellantis
Lilium Европейские eVTOL $1,3 млрд Ультралёгкие многовинтовые конструкции

Как Beta строит путь к IPO: шаг за шагом

  1. Регистрация документов в SEC. Компания подала заявку, несмотря на временную приостановку работы правительства США.

  2. Использование упрощённой процедуры. Новое руководство SEC позволяет активировать IPO автоматически через 20 дней после публикации данных, если нет возражений.

  3. Определение ценового диапазона. Диапазон 27-33 доллара за акцию создаёт гибкость для привлечения инвесторов.

  4. Заключение стратегических партнёрств. Сделка с GE Aerospace повышает доверие к проекту со стороны рынка.

  5. Фокус на устойчивом развитии. Beta делает ставку на экологию и снижение выбросов в авиации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Сосредоточиться только на технологии, забывая о сертификации и инфраструктуре.
Последствие: Задержка выхода на рынок.
Альтернатива: Параллельное развитие зарядных станций и пилотных маршрутов, как у Beta.

Ошибка: Долгие переговоры с венчурными фондами.
Последствие: Потеря независимости и контрольных долей.
Альтернатива: Привлечение институциональных инвесторов, готовых к долгосрочным вложениям.

А что если IPO Beta станет триггером для отрасли?

Если размещение пройдёт успешно, Beta Technologies может стать примером для других игроков рынка электроавиации. Это привлечёт внимание к зелёным технологиям и ускорит переход авиакомпаний к электрическим решениям. Для отрасли это будет сигналом, что устойчивые стартапы способны конкурировать с традиционными авиагигантами.

Плюсы и минусы IPO

Плюсы Минусы
Привлечение значительного капитала для серийного производства Зависимость от колебаний фондового рынка
Повышение узнаваемости бренда и доверия инвесторов Риск завышенной оценки на фоне хайпа
Возможность ускорить сертификацию и международную экспансию Давление со стороны акционеров в краткосрочной перспективе

FAQ

Когда состоится IPO Beta Technologies?
— Точная дата пока не объявлена, но компания уже зарегистрировала документы в SEC и готовится к размещению.

Какая ожидаемая оценка компании?
— При размещении по верхней границе диапазона капитализация составит около 7,2 млрд долларов.

Кто инвестирует в Beta?
— Среди ключевых инвесторов — Fidelity и Qatar Investment Authority, а также партнёр GE Aerospace.

Мифы и правда

Миф: Электрические самолёты не способны на дальние перелёты.
Правда: Модель ALIA-250 преодолевает до 460 км на одном заряде — показатель, сопоставимый с региональными авиарейсами.

Миф: Электроавиация слишком дорогая для массового рынка.
Правда: С ростом объёмов производства стоимость литиевых батарей снижается ежегодно на 10-15%.

Миф: США отстают в разработке eVTOL от Европы и Азии.
Правда: Beta, Joby и Archer активно тестируют серийные образцы и готовы к коммерческим полётам уже к 2026 году.

Исторический контекст

Электроавиация начала активно развиваться после 2010-х, когда технологический прогресс позволил создавать лёгкие батареи высокой ёмкости. Первые проекты воспринимались как экспериментальные, но сегодня они превращаются в реальный рынок с миллиардными инвестициями. Beta Technologies стала одной из компаний, сумевших перейти от лабораторных разработок к полноценным лётным испытаниям.

3 интересных факта

  1. В Beta Technologies работает менее 1000 человек, но она уже имеет инфраструктуру, сопоставимую с традиционными авиакомпаниями.

  2. Компания тестирует собственные зарядные станции, способные обслуживать и электромобили, и самолёты.

  3. Кайл Кларк до основания стартапа играл в профессиональной хоккейной лиге и обучал пилотов — сочетание, редкое для CEO авиационной компании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Google усилила защиту Android: блокировка фишинговых ссылок и проверка контактов сегодня в 7:37
QR-код против обмана: Google научила телефон распознавать фальшивых собеседников

Google добавила в «Сообщения» защиту от мошенников и новые способы восстановления аккаунта. Теперь Android блокирует фишинговые ссылки и проверяет контакты по QR-коду.

Читать полностью » Учёные Google показали, что модели ИИ переоценивают сложность задач сегодня в 6:33
ИИ слишком умный? Google выяснила, что нейросети тратят тысячи токенов зря

Исследование Google показало: языковые модели слишком долго «размышляют», расходуя ресурсы впустую. Новый инструмент TRACE помогает понять, как ИИ думает — и как заставить его делать это короче.

Читать полностью » Сооснователь Reddit предложил создать интернет с сегодня в 5:38
Чаты против нейросетей: кто вернёт душу цифровому миру

Алексис Оганян заявил, что интернет потерял человечность и «стал мёртвым». Почему он видит будущее в живом контенте и приватных чатах — разбираем подробно.

Читать полностью » Правительство Японии предупредило OpenAI о нарушениях авторских прав из-за модели Sora 2 сегодня в 4:48
Аниме против ИИ: Япония встала на защиту своих героев от нейросети

Япония обратилась к OpenAI с предупреждением о нарушении авторских прав из-за видео, созданных Sora 2 с персонажами аниме и манги. Что требует Токио и как ответит компания — читайте в нашем материале.

Читать полностью » OpenAI запустит проект Stargate с энергопотреблением уровня 20 ядерных реакторов сегодня в 3:37
Цифровой "атомный реактор": как OpenAI строит самый амбициозный ИИ-проект в истории

OpenAI намерена привлечь $1 трлн для проекта Stargate — инфраструктуры, которая изменит рынок искусственного интеллекта. Как компания собирается реализовать эту идею — в нашем материале.

Читать полностью » Google запустила Recovery Contacts и вход по номеру телефона для восстановления аккаунта сегодня в 2:26
Пароли уходят в прошлое: как Google спасёт вас от взлома одним жестом

Google внедрила функции восстановления доступа и защиты от мошенников. Как работают Recovery Contacts и вход по номеру телефона — рассказываем подробно.

Читать полностью » Anthropic планирует увеличить годовую выручку до $26 млрд к 2026 году — Reuters сегодня в 1:11
Claude атакует: пока все обсуждают ChatGPT, его соперник уже берёт миллиарды

Создатель Claude, стартап Anthropic, прогнозирует выручку $26 млрд к 2026 году. Как компания обгоняет рынок и зачем ей офис в Индии — в нашем материале.

Читать полностью » ФАС потребовала от Apple обеспечить выбор российских поисковиков на iPhone сегодня в 0:26
iPhone стал чужим на родине Яндекса: ФАС взялась за Apple всерьёз

ФАС обвинила Apple в нарушении закона о защите прав потребителей, потребовав обеспечить равный доступ российских поисковых систем на устройствах iOS.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Негормональные методы мужской контрацепции могут появиться благодаря открытию американских биохимиков
Красота и здоровье
Физиологи подтвердили: спорт и белковое питание ускоряют выработку коллагена после похудения
Садоводство
Натуральные удобрения из двух ингредиентов улучшают почву и заменяют химию
Спорт и фитнес
Одежда для первой тренировки в зале: советы специалистов по спортивной экипировке
Культура и шоу-бизнес
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум "In Love"
Спорт и фитнес
Планка и броски медбола делают пресс выносливым — подчеркнули фитнес-тренеры
Спорт и фитнес
Упражнения с весом партнёра улучшают координацию и мотивацию — тренеры назвали ключевые преимущества
Еда
Сыворотка из-под моцареллы содержит белки и витамины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet