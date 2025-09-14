Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сбалансированный обед
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:09

Волшебное зерно: как овёс и ячмень включают "внутренний Озэмпик"

Эксперименты показали: бета-глюкан увеличивает энергозатраты и снижает процент жира у животных

Клетчатка давно считается важным элементом здорового питания, но исследования последних лет показывают: не все её формы действуют одинаково. Особенно это касается влияния на вес и уровень сахара в крови. Учёные из США и Австрии выяснили, что определённый вид клетчатки способен запускать механизмы, схожие с действием популярных препаратов для снижения веса.

Что показал эксперимент на мышах

В исследовании, опубликованном в 2024 году, учёные протестировали несколько видов пищевых волокон на одной группе лабораторных мышей. Животных кормили жирной пищей, добавляя в рацион разные формы клетчатки: пшеничный декстрин, пектин, целлюлозу, устойчивый крахмал и бета-глюкан.

Результаты оказались неожиданными. Только бета-глюкан, который в больших количествах содержится в овсе и ячмене, помогал снижать массу тела и уменьшал процент жира в организме. Остальные формы клетчатки хоть и изменяли микробный состав кишечника, но на вес не влияли.

Почему именно бета-глюкан

Исследователи заметили, что у мышей, получавших бета-глюкан, в кишечнике увеличивалось количество определённых бактерий рода Ileibacterium. Другие работы на животных уже связывали этих микробов с потерей веса. Кроме того, у подопытных животных фиксировался рост уровня бутирата — вещества, которое образуется при расщеплении клетчатки микробиотой.

Бутират играет ключевую роль: он стимулирует выработку гормона GLP-1, который регулирует аппетит и помогает контролировать уровень сахара в крови. Именно этот гормон имитируют такие препараты, как Ozempic.

"Часть преимуществ потребления пищевых волокон заключается в высвобождении GLP-1 и других кишечных пептидов, которые регулируют аппетит и массу тела", — пояснил учёный-биомедик Фрэнк Дука.

Почему обычной клетчатки мало

Врачи давно говорят о том, что клетчатка необходима для здоровья кишечника и нормального обмена веществ. Однако статистика показывает: менее 5% американцев получают рекомендованные 25-30 граммов клетчатки в день.

Чтобы восполнить дефицит, многие прибегают к добавкам и продуктам с так называемой "невидимой клетчаткой". Но далеко не все они одинаково эффективны. Ученые подчеркивают: важно не только количество, но и тип волокон.

Связь с энергетическим обменом

Ранее команда Фрэнка Дуки провела ещё одно исследование на крысах, которых кормили ячменной мукой, богатой бета-глюканом. Даже при сохранении жирного рациона животные теряли вес. Их организм начинал расходовать больше энергии, несмотря на неизменный уровень потребляемой пищи.

Подобный эффект наблюдался и в новом эксперименте: бета-глюкан повышал энергетические траты, помогая мышам худеть без снижения калорийности рациона.

Ограничения исследования

Несмотря на обнадёживающие результаты, учёные подчёркивают: пока что речь идёт только о животных моделях. Чтобы подтвердить эффект у людей, необходимо провести долгосрочные клинические испытания.

"Мы хотели знать, какая клетчатка будет наиболее полезна для потери веса и улучшения гомеостаза глюкозы, чтобы мы могли проинформировать сообщество, потребителя, а затем также информировать сельскохозяйственную промышленность", — сказал биомедик.

Впрочем, уже сейчас исследователи видят перспективу: использование определённых видов клетчатки может стать дополнительным инструментом в борьбе с ожирением и метаболическими нарушениями.

Что это значит для обычного человека

Вывод прост: клетчатка нужна, но важно учитывать её вид. Бета-глюканы, содержащиеся в овсе и ячмене, могут быть особенно полезны для контроля веса и уровня сахара в крови.

Однако специалисты предупреждают: рассчитывать только на добавки не стоит. Основу рациона должны составлять натуральные продукты — цельнозерновые, овощи, фрукты и бобовые.

