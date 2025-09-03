Бета-блокаторы: от героя инфаркта к врагу — почему женщины платят высокую цену за иллюзию защиты

Новая европейская научная работа поставила под сомнение привычное мнение о безопасности и эффективности бета-блокаторов у пациентов после инфаркта миокарда. Особенно неожиданным оказался вывод о том, что для женщин с сохранной функцией сердца эти препараты могут быть не только бесполезными, но и опасными.

Исследование REBOOT: масштаб и результаты

В проекте REBOOT приняли участие более 8 тысяч пациентов из 109 клиник Испании и Италии. За четыре года учёные внимательно отслеживали влияние бета-блокаторов на состояние здоровья после инфаркта. Результаты показали, что при современных методах лечения и нормальной работе сердца эффективность этих препаратов значительно снижается.

Особая опасность для женщин

Наиболее тревожным оказалось наблюдение за женщинами, у которых функция сердечной мышцы оставалась в норме. Применение бета-блокаторов у них сопровождалось ростом риска повторного инфаркта и осложнений, связанных с сердечной недостаточностью. Более того, вероятность смерти у таких пациенток увеличивалась почти в три раза по сравнению с теми, кто не принимал данные лекарства.

При этом учёные заметили зависимость риска от дозировки: чем выше доза бета-блокаторов, тем сильнее возрастали осложнения. Интересно, что у мужчин подобного негативного эффекта не наблюдалось.

Положительный эффект от бета-блокаторов был зафиксирован только у пациентов с выраженным снижением функции левого желудочка (менее 40%). Для остальных же их применение не только не улучшало прогноз, но и могло усугублять состояние.