Лежат в вашей аптечке: обычные сердечные таблетки неожиданно показали силу против агрессивного рака
Новое исследование, опубликованное в журнале Science Signaling, показало: распространённые бета-блокаторы, которые обычно назначают при сердечно-сосудистых заболеваниях, могут значительно улучшить прогноз при трижды негативном раке молочной железы (ТНРМЖ) — одном из самых агрессивных и труднолечимых видов.
Почему ТНРМЖ так опасен
По данным Американского онкологического общества, этот тип рака отличается тем, что:
- у опухоли нет рецепторов эстрогена и прогестерона;
- не вырабатывается достаточного количества белка HER2;
- заболевание быстро растёт, быстро метастазирует и имеет меньше вариантов терапии.
В результате прогноз у таких пациентов зачастую хуже, чем при других формах рака молочной железы.
Как действуют бета-блокаторы
Учёные обнаружили: гормоны стресса активируют бета-2-адренорецептор, запускающий цепочку реакций, ускоряющих распространение опухоли. Этим процессом управляет ген HOXC12.
Бета-блокаторы способны "отключить" этот ген, тем самым останавливая прогрессирование рака.
Доцент Мишель Холлс (Университет Монаша) пояснила:
"Если у пациента с тройным раком молочной железы обнаружен ген HOXC12, он может стать идеальным кандидатом для терапии бета-блокаторами".
Почему это важно
Сегодня бета-блокаторы — одни из самых назначаемых препаратов в США. Ими пользуется каждый десятый американец. Обычно их прописывают для снижения давления и частоты сердечных сокращений, но новое исследование открывает неожиданные перспективы.
Первый автор работы Терренс Лэм подчеркнул:
"Это открытие может проложить путь к улучшению выживаемости пациентов с тройным раком молочной железы. Нам срочно нужны новые методы лечения, и использование HOXC12 для выявления кандидатов на терапию — один из ключевых шагов".
Что дальше
Учёные подчеркивают: необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эффективность и безопасность использования бета-блокаторов при ТНРМЖ. Однако уже сейчас открытие внушает надежду на новый подход в терапии, который может спасти тысячи жизней.
