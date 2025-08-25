Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink is licensed under Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported
Опубликована сегодня в 16:21

Лежат в вашей аптечке: обычные сердечные таблетки неожиданно показали силу против агрессивного рака

Учёные выяснили, что препараты от давления могут замедлять рост агрессивного рака молочной железы

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Signaling, показало: распространённые бета-блокаторы, которые обычно назначают при сердечно-сосудистых заболеваниях, могут значительно улучшить прогноз при трижды негативном раке молочной железы (ТНРМЖ) — одном из самых агрессивных и труднолечимых видов.

Почему ТНРМЖ так опасен
По данным Американского онкологического общества, этот тип рака отличается тем, что:

  • у опухоли нет рецепторов эстрогена и прогестерона;
  • не вырабатывается достаточного количества белка HER2;
  • заболевание быстро растёт, быстро метастазирует и имеет меньше вариантов терапии.

В результате прогноз у таких пациентов зачастую хуже, чем при других формах рака молочной железы.

Как действуют бета-блокаторы
Учёные обнаружили: гормоны стресса активируют бета-2-адренорецептор, запускающий цепочку реакций, ускоряющих распространение опухоли. Этим процессом управляет ген HOXC12.

Бета-блокаторы способны "отключить" этот ген, тем самым останавливая прогрессирование рака.

Доцент Мишель Холлс (Университет Монаша) пояснила:

"Если у пациента с тройным раком молочной железы обнаружен ген HOXC12, он может стать идеальным кандидатом для терапии бета-блокаторами".

Почему это важно
Сегодня бета-блокаторы — одни из самых назначаемых препаратов в США. Ими пользуется каждый десятый американец. Обычно их прописывают для снижения давления и частоты сердечных сокращений, но новое исследование открывает неожиданные перспективы.

Первый автор работы Терренс Лэм подчеркнул:

"Это открытие может проложить путь к улучшению выживаемости пациентов с тройным раком молочной железы. Нам срочно нужны новые методы лечения, и использование HOXC12 для выявления кандидатов на терапию — один из ключевых шагов".

Что дальше
Учёные подчеркивают: необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эффективность и безопасность использования бета-блокаторов при ТНРМЖ. Однако уже сейчас открытие внушает надежду на новый подход в терапии, который может спасти тысячи жизней.

