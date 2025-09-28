Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 1:10

Ошибки при приёме бета-аланина: покалывание, пустая трата и разочарование

Учёные: бета-аланин повышает уровень карнозина и помогает дольше тренироваться

Бета-аланин давно занимает место в арсенале спортивного питания. Это заменимая аминокислота, которую организм умеет синтезировать сам, но спортсмены используют её как добавку, чтобы задержать момент мышечного отказа при интенсивной работе. В отличие от протеина или креатина, бета-аланин не влияет напрямую на рост силы или массы, но помогает дольше удерживать высокую интенсивность.

Как это работает

Во время тяжёлых упражнений тело переходит на анаэробный режим, в мышцах накапливаются ионы водорода, возникает закисление. В этот момент сокращения становятся слабее, а затем и вовсе прекращаются. Бета-аланин повышает уровень L-карнозина — вещества, которое связывает избыточные ионы водорода и задерживает развитие ацидоза.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с малых доз: ориентируйтесь на 3,2 г в день, как указано в инструкциях к порошку или таблеткам.

  2. Для ощутимого эффекта увеличивайте до 4-6 г в сутки, курсом не менее 2-4 недель.

  3. Делите приём на несколько порций по 1,6-2 г и сочетайте с едой. Это снизит риск покалывания и жжения кожи.

  4. При склонности к дискомфорту используйте капсулы замедленного высвобождения.

  5. Планируйте курс с учётом цели: для бега на 800-1500 м, гребли, плавания или кроссфита добавка работает лучше всего.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Частая ошибка — использовать бета-аланин для набора мышечной массы. В результате роста силы или объёма мышц не будет, так как за это отвечают протеин и прогрессия нагрузки. Логичнее выбрать сывороточный протеин или креатин.

Ещё одно заблуждение — применять добавку для марафонских дистанций. Такую выносливость бета-аланин не улучшает, и эффекта просто не будет. Для длительных стартов лучше подходят изотоники, углеводные гели и электролитные напитки.

Некоторые пытаются выпить большую дозу за один раз, чтобы быстрее "накопить" карнозин. Итог — выраженное покалывание и жжение на коже. Избежать этого можно дробным приёмом вместе с едой или выбором капсул slow-release.

А что если…

Если прекратить курс, уровень карнозина снижается постепенно. Даже через три недели мышцы теряют лишь около трети накопленного. К базовому значению они вернутся примерно через два месяца. Это значит, что бета-аланин можно принимать курсами, не боясь мгновенной потери эффекта.

FAQ

Как выбрать форму добавки?
Порошок дешевле и удобнее для дозировки, таблетки или капсулы — практичнее и снижают риск дискомфорта.

Сколько стоит курс?
Цена зависит от бренда и формы. Порошок на месяц обойдётся дешевле, чем капсулы slow-release, но последние комфортнее в приёме.

Что лучше для выносливости: бета-аланин или креатин?
Креатин — для силы и коротких подходов, бета-аланин — для интервальных нагрузок и работы в диапазоне 1-4 минуты.

Мифы и правда

Существует мнение, что бета-аланин помогает быстрее накачаться. На деле рост мышц зависит от питания и тренировочной программы, а не от этой аминокислоты.

Иногда можно услышать, что добавка опасна для здоровья. Однако исследования показывают: приём до 6,4 г в день безопасен даже в течение полугода.

Некоторые считают покалывание на коже вредным признаком. На самом деле парестезия неопасна и проходит сама по себе через час-полтора.

3 интересных факта

  • Уровень L-карнозина у веганов обычно ниже, чем у тех, кто ест мясо.

  • Женщины накапливают меньше карнозина, чем мужчины, поэтому эффект от добавки у них заметнее.

  • Карнозин исследуют не только в спорте: его связывают с замедлением процессов старения клеток.

Исторический контекст

  • 1930-е: впервые выделен карнозин, отмечены его буферные свойства.

  • 1990-е: начались эксперименты с добавками бета-аланина у спортсменов.

  • 2000-е: появились первые коммерческие комплексы спортивного питания с этой аминокислотой.

Таким образом, бета-аланин не является универсальной добавкой, но может стать полезным инструментом для спортсменов, работающих в зоне высокоинтенсивных нагрузок.

