Современный интерьер дома отдыха
Современный интерьер дома отдыха
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:40

Тонкие стены против массивных перегородок: контраст панелек и сталинок

Эксперты сравнили шумоизоляцию в панельных, монолитных и кирпичных домах

Жить в многоквартирном доме означает мириться с неизбежными бытовыми шумами. Но уровень акустического комфорта напрямую зависит от того, в каком доме вы живёте. Разные типы построек обладают совершенно разной степенью защиты от посторонних звуков.

Панельные и блочные дома

Панельные дома традиционно считаются самыми "шумными". Причина проста: тонкие перегородки, щели между плитами и плохая герметизация швов. Звуки легко проходят сквозь такие стены, будь то музыка, ремонт или разговоры соседей.

Блочные здания в этом плане немного лучше: межквартирные перегородки толще, поэтому шумоизоляция выше. Но назвать её качественной всё же нельзя — шум по-прежнему остаётся серьёзной проблемой.

Монолитные дома

Монолитные постройки имеют свои плюсы и минусы. Их вентилируемые фасады с теплоизоляцией хорошо защищают от уличного шума. Однако сам бетон обладает высокой звукопроводностью: он распространяет вибрации по всему зданию, словно струна. Поэтому в монолитных домах, особенно старой постройки, нередко требуется дополнительная звукоизоляция.

Кирпичные дома

Лучше всего с шумом справляются кирпичные здания. Толстые стены эффективно гасят воздушные звуки, а современные технологии строительства дополняют их минеральной ватой или пенополистиролом. В итоге жильцы получают комфортную тишину как от улицы, так и от соседей.

"Сталинки" и дореволюционные дома

Отдельного внимания заслуживают старые дома. В дореволюционных зданиях шумоизоляцию обеспечивали земляные засыпки в перекрытиях, а в "сталинках" — массивные перегородки. Такие постройки редко встречаются на рынке, но после ремонта они обеспечивают уровень тишины, сравнимый с современными качественными кирпичными домами.

Как сделать правильный выбор

Главное правило простое: чем массивнее и толще стены, тем выше шумоизоляция. Если приоритетом является максимальная защита от посторонних звуков, наилучший вариант — кирпичный дом или качественная "сталинка".

При покупке жилья на вторичном рынке полезно изучить специализированные ресурсы с описанием серий домов: там можно узнать материал стен, высоту потолков и уровень звукоизоляции. Это позволит сделать осознанный выбор и найти квартиру, в которой будет действительно тихо.

