Спишь не так — мышцы не растут: поза, которая решает всё после тренировки

Сон играет ключевую роль в восстановлении организма после физических нагрузок, особенно для тех, кто активно тренируется в зале. От правильной позы во сне напрямую зависит, насколько эффективно мышцы восстанавливаются после тяжёлых упражнений. Своим мнением на этот счёт поделился известный бодибилдер и пауэрлифтер Стэн Эффердинг из Международной федерации бодибилдинга и фитнеса.
"Лучше всего спать на спине. При этом сон на спине может не подходить лифтерам с особенно толстой шеей. Это в том числе верно для тех, кто сталкивается с апноэ во сне", — отметил бодибилдер Стэн Эффердинг.
По словам спортсмена, именно положение на спине обеспечивает наиболее равномерную нагрузку на тело и помогает мышцам расслабиться после тренировок. Такая поза поддерживает естественное положение позвоночника, предотвращая зажимы и перекосы, которые могут вызывать боль в шее или спине.
С этим мнением согласен специалист по психическому здоровью Эндрю Э. Колски. Он подчеркнул, что физиология сна тесно связана с восстановлением тканей и общим самочувствием.
"Сон на спине сохраняет позвоночник ровным и способствует лучшей доставке кислорода и питательных веществ к больным мышцам. Он может уменьшить сдавливание нервов, а также предотвращает непреднамеренное давление или скручивание заживающих мышц и суставов", — добавил эксперт Эндрю Э. Колски.
Почему поза на спине эффективна
Положение на спине помогает телу отдыхать в наиболее естественном положении, что особенно важно для спортсменов. В отличие от сна на боку, где возможно пережатие мышц плечевого пояса, или сна на животе, при котором страдает шейный отдел, сон на спине позволяет телу находиться в анатомически правильном состоянии. Это улучшает кровообращение, снижает риск воспалений и ускоряет процесс регенерации мышечных волокон.
Кроме того, такая поза способствует равномерному распределению веса и снижает нагрузку на суставы. При этом важно использовать правильную подушку, чтобы голова не запрокидывалась и не возникало напряжения в шее.
Советы для лучшего сна спортсменов
-
Подберите ортопедическую подушку. Она должна поддерживать естественный изгиб шеи и не быть слишком высокой.
-
Используйте матрас средней жёсткости. Он помогает позвоночнику сохранять прямое положение и поддерживает мышцы спины.
-
Соблюдайте режим сна. Для восстановления после тренировок нужно спать не менее 7-8 часов в сутки.
-
Проветривайте комнату перед сном. Достаток кислорода ускоряет процессы регенерации.
-
Избегайте употребления кофеина и алкоголя вечером. Они нарушают фазы глубокого сна, от которых зависит восстановление мышц.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Сон на животе после тяжёлой тренировки.
Последствие: Пережатие шеи и грудной клетки, замедление циркуляции крови.
Альтернатива: Положение на спине с поддержкой подушкой под коленями.
-
Ошибка: Слишком мягкий матрас.
Последствие: Искривление позвоночника, боль в пояснице.
Альтернатива: Ортопедический матрас средней жёсткости.
-
Ошибка: Недостаток сна.
Последствие: Замедление восстановления мышц и снижение силы.
Альтернатива: Регулярный ночной сон не менее 8 часов.
А что если спать на боку?
Сон на боку — приемлемый вариант для тех, кто страдает апноэ или имеет широкую шею, как отметил Эффердинг. Он снижает давление на дыхательные пути, облегчая дыхание ночью. Однако в этом случае важно правильно подобрать подушку, чтобы не нарушалось положение позвоночника. Также рекомендуется менять стороны, чтобы не создавать избыточную нагрузку на одну часть тела.
Плюсы и минусы сна на спине
|Плюсы
|Минусы
|Оптимальное восстановление мышц
|Может усиливать храп и апноэ
|Поддерживает ровное положение позвоночника
|Не подходит при некоторых травмах шеи
|Улучшает кровообращение и доставку кислорода
|Требует привыкания
FAQ
Как улучшить качество сна после тренировки?
Не занимайтесь поздно вечером, ужинайте за 2-3 часа до сна и избегайте экранов в течение часа перед отходом ко сну.
Подходит ли сон на боку спортсменам?
Да, если правильно подобрать подушку и матрас. Главное — чтобы позвоночник сохранял естественное положение.
Помогают ли массаж или растяжка перед сном?
Да, лёгкая растяжка и самомассаж способствуют расслаблению мышц и предотвращают ночные судороги.