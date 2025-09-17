Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина спит на боку
Пожилой мужчина спит на боку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:10

Любимая поза может стать причиной боли в спине и проблем с дыханием

Врач Ниш Манек: универсальной позы для сна не существует

Многие привыкли считать, что существует "идеальная" поза для сна, которая гарантирует здоровье и комфорт. Однако врачи уверяют: универсального положения нет — всё зависит от особенностей организма и наличия хронических проблем.

Нет единственно правильной позы

"Беременным женщинам часто советуют спать на левом боку, чтобы улучшить приток крови к ребёнку и снизить давление на печень, но сон на правом боку, как правило, тоже подходит", — отметил врач Ниш Манек в беседе с BBC Science Focus.

По его словам, положение во сне должно подбираться индивидуально. Если у человека нет проблем с пищеварением или дыханием, особого значения поза не имеет.

Сон на боку

Сон на левом боку помогает снизить риск кислотного рефлюкса, а в целом боковое положение облегчает дыхание и может быть полезным при апноэ и храпе. Однако постоянный сон только на одном боку иногда приводит к напряжению плеча и шеи.

Сон на спине

Поза на спине снижает нагрузку на шею и поясницу, равномерно распределяет вес тела и может быть комфортной для суставов. Но у людей, склонных к храпу или ночному апноэ, она нередко усугубляет проблему.

Сон на животе

Этот вариант считается наименее полезным: он перегружает шею, может вызывать боли в спине и мешает полноценному дыханию. Но некоторым людям именно такое положение помогает быстрее заснуть.

Мифы и правда

  1. Миф: только сон на левом боку полезен.
    Правда: это актуально при рефлюксе и беременности, в остальных случаях поза не имеет решающего значения.

  2. Миф: спать на животе категорически запрещено.
    Правда: вредно не всем, но при болях в спине и шее лучше избегать этой позы.

  3. Миф: правильная поза решает все проблемы со сном.
    Правда: качество сна больше зависит от режима, матраса, температуры и освещения.

Заключение

Идеальной позы для сна не существует: каждое положение имеет свои плюсы и минусы. Главное — чтобы сон был глубоким и восстанавливающим. А если появляются храп, боли или изжога, тогда стоит скорректировать позу и обсудить проблему с врачом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал работодателей организовать вакцинацию от гриппа сегодня в 14:55

Прививка дешевле больничного: почему работодателям пора платить за здоровье сотрудников

Эпидемиолог Геннадий Онищенко предложил организовывать прививки от гриппа прямо в офисах и отправлять заболевших на удалёнку. Почему это важно?

Читать полностью » Медсестра подала миллионный иск против больницы в Техасе из-за скрытых камер сегодня в 10:15

Сотни жертв под подозрением: больница в США оказалась в центре громкого дела

Врач из Техаса установил скрытые камеры в женских туалетах больницы. Следствие считает, что жертвами могли стать сотни женщин.

Читать полностью » Диетолог Зарема Тен: почему ежевика превосходит другие осенние ягоды сегодня в 9:35

Почему англичане не ели ежевику после 29 сентября — разгадка древнего мифа

Ежевика — осенняя ягода с уникальной пользой для мозга, сердца и уровня сахара. Врачи раскрывают 5 целебных свойств, сравнивают с клюквой и облепихой, а также предупреждают об опасных ошибках употребления.

Читать полностью » Кардиолог Денис Прокофьев: хронический недосып разрушает мозг и ускоряет старение сегодня в 9:31

Недосып разрушает мозг и сердце: скрытая опасность привычки ложиться поздно

Хронический недосып разрушает мозг и повышает риск инсульта, диабета и депрессии. Почему сон так важен и как его нехватка влияет на здоровье?

Читать полностью » Диетолог Ольга Чунтонова советует: капуста и тыква снижают риск набора веса зимой сегодня в 8:35

Три осенних специи, которые разгонят метаболизм — проверьте свою кухню прямо сейчас

Диетологи раскрывают секреты зимнего питания: как сочетать выпечку и сладости с овощами и белками, чтобы избежать набора веса. Советы из исторического опыта и современные лайфхаки для иммунитета.

Читать полностью » Гинеколог Анастасия Слизова: короткая юбка не вызывает цистит, болезнь провоцируют инфекции сегодня в 8:27

Тёплая одежда не спасает от инфекций: настоящая защита в другом

Короткая юбка не вызывает болезни, но переохлаждение может ослабить иммунитет и спровоцировать воспаления. Как одеваться и чего избегать зимой?

Читать полностью » Россия внедряет сертификаты для детей с ожирением: спорт и врачи бесплатно сегодня в 7:37

Государство оплатит спорт и диетологов для детей – вот как это изменит здоровье нации

В России предложили выдавать родителям сертификаты для борьбы с детским ожирением. Программа обеспечит бесплатный доступ к диетологам, спортивным секциям и медицинским обследованиям.

Читать полностью » Иммунолог Парецкая: витамин D эффективен только в комплексе с магнием, цинком и K2 сегодня в 7:24

Крем от солнца блокирует витамин D сильнее, чем зима

Витамин D полезен, но бесконтрольный приём опасен. Почему важно сдавать анализы, как правильно сочетать его с другими веществами и чего избегать?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Гурами из Азии и Африки стали популярными декоративными рыбками в европейских аквариумах с XIX века
Туризм

Музей Луизианы, замок Кронборг и парк Дирехавен: гид по побережью Копенгагена
Технологии

Минцифры утвердило единый "белый список" сайтов и приложений при ограничении интернета
ПФО

Сиротам в Пензенской области могут предоставлять квартиры до 50 кв. м — проект закона
УрФО

В Екатеринбурге часть детских садов планируют переоборудовать под школы — мэрия
Дом

Жёлтые кольца в унитазе: эффективные методы очистки пластика и фарфора
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Екатерина Титова: сонливость после еды может указывать на переутомление или болезни желудка
Спорт и фитнес

Болгарский сплит-присед и Скалолаз: упражнения для домашних тренировок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet