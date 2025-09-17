Любимая поза может стать причиной боли в спине и проблем с дыханием

Многие привыкли считать, что существует "идеальная" поза для сна, которая гарантирует здоровье и комфорт. Однако врачи уверяют: универсального положения нет — всё зависит от особенностей организма и наличия хронических проблем.

Нет единственно правильной позы

"Беременным женщинам часто советуют спать на левом боку, чтобы улучшить приток крови к ребёнку и снизить давление на печень, но сон на правом боку, как правило, тоже подходит", — отметил врач Ниш Манек в беседе с BBC Science Focus.

По его словам, положение во сне должно подбираться индивидуально. Если у человека нет проблем с пищеварением или дыханием, особого значения поза не имеет.

Сон на боку

Сон на левом боку помогает снизить риск кислотного рефлюкса, а в целом боковое положение облегчает дыхание и может быть полезным при апноэ и храпе. Однако постоянный сон только на одном боку иногда приводит к напряжению плеча и шеи.

Сон на спине

Поза на спине снижает нагрузку на шею и поясницу, равномерно распределяет вес тела и может быть комфортной для суставов. Но у людей, склонных к храпу или ночному апноэ, она нередко усугубляет проблему.

Сон на животе

Этот вариант считается наименее полезным: он перегружает шею, может вызывать боли в спине и мешает полноценному дыханию. Но некоторым людям именно такое положение помогает быстрее заснуть.

Мифы и правда

Миф: только сон на левом боку полезен.

Правда: это актуально при рефлюксе и беременности, в остальных случаях поза не имеет решающего значения. Миф: спать на животе категорически запрещено.

Правда: вредно не всем, но при болях в спине и шее лучше избегать этой позы. Миф: правильная поза решает все проблемы со сном.

Правда: качество сна больше зависит от режима, матраса, температуры и освещения.

Заключение

Идеальной позы для сна не существует: каждое положение имеет свои плюсы и минусы. Главное — чтобы сон был глубоким и восстанавливающим. А если появляются храп, боли или изжога, тогда стоит скорректировать позу и обсудить проблему с врачом.