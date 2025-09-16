Опасная поза во сне: привычка, которая приносит боли и болезни
Выбор позы для сна напрямую влияет на здоровье позвоночника и работу мозга. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
Опасная привычка спать на животе
По словам специалиста, именно сон на животе считается самым неблагоприятным.
"Самая неблагоприятная поза для сна — на животе. У человека могут появляться боли в спине. Самым оптимальным вариантом является сон на спине. Главное, чтобы в этой позе голова не была запрокинута", — пояснила Лапа.
При положении на животе позвоночник испытывает повышенную нагрузку, а шея и сосуды — избыточное давление, что может отражаться и на работе мозга.
Оптимальная поза для сна
Лучший вариант, по словам врача, — сон на спине с ровным положением головы. Это снижает риск болей в позвоночнике, способствует нормальному кровообращению и полноценному отдыху.
О чём говорит храп
Лапа также обратила внимание на проблему храпа. Она подчеркнула, что оставлять его без внимания нельзя.
"Любой храп всегда обусловлен слабостью соединительной ткани, которая бывает только при воспалении", — добавила терапевт.
Поэтому людям, страдающим храпом, следует обращаться к врачу и выяснять его причины.
