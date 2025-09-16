Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка спит
Девушка спит
© freepik.com by cookie_studio is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:13

Опасная поза во сне: привычка, которая приносит боли и болезни

Врач Лапа: сон на животе повышает нагрузку на позвоночник и мешает работе мозга

Выбор позы для сна напрямую влияет на здоровье позвоночника и работу мозга. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Опасная привычка спать на животе

По словам специалиста, именно сон на животе считается самым неблагоприятным.

"Самая неблагоприятная поза для сна — на животе. У человека могут появляться боли в спине. Самым оптимальным вариантом является сон на спине. Главное, чтобы в этой позе голова не была запрокинута", — пояснила Лапа.

При положении на животе позвоночник испытывает повышенную нагрузку, а шея и сосуды — избыточное давление, что может отражаться и на работе мозга.

Оптимальная поза для сна

Лучший вариант, по словам врача, — сон на спине с ровным положением головы. Это снижает риск болей в позвоночнике, способствует нормальному кровообращению и полноценному отдыху.

О чём говорит храп

Лапа также обратила внимание на проблему храпа. Она подчеркнула, что оставлять его без внимания нельзя.

"Любой храп всегда обусловлен слабостью соединительной ткани, которая бывает только при воспалении", — добавила терапевт.

Поэтому людям, страдающим храпом, следует обращаться к врачу и выяснять его причины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Анна Мерзлякова: четверть больных раком во время лучевой терапии впадают в депрессию сегодня в 6:49

Рак разрушает семьи не только физически: почему родным нужна помощь не меньше, чем пациентам

Рак бьёт не только по телу, но и по психике. Почему депрессия и тревожность встречаются у половины пациентов и как это влияет на лечение?

Читать полностью » Отоларинголог Хамид Джалилян советуют жевать жвачку и часто глотать для снятия заложенности ушей в самолёте вчера в 23:16

Самолёт взлетает — уши "хлопают": что скрывается за этим странным эффектом

Зачем уха закладывает во время полёта? Профессор объясняет механизмы и делится советами, как избавиться от неприятного ощущения. Читайте все важные детали!

Читать полностью » Минсельхоз США предупредил о риске быстрой порчи продуктов на дверце холодильника вчера в 22:29

Дверца холодильника — кулинарная ловушка: продукты, которые там быстро портятся

Какие продукты нельзя хранить на дверце холодильника и почему молоко, яйца и даже сыр там быстрее портятся объяснили специалисты из Минсельхоза США.

Читать полностью » Врач Марин объяснила, почему мочки ушей меняют форму с возрастом вчера в 22:27

Ухо подскажет правду: деталь, которая мгновенно старит лицо

Эксперт назвала неожиданную часть тела, которая, наряду с руками, выдаёт возраст, и рассказала, как косметология помогает вернуть ей молодость.

Читать полностью » CDC: смертность от падений среди пожилых людей за 30 лет выросла в четыре раза 22.09.2025 в 22:12

Пожилые стали уязвимее: падения убивают всё чаще, несмотря на развитие медицины

Падения становятся смертельной угрозой для пожилых: более 41 тысячи жизней потеряны в 2023 году. Узнайте, как лекарства усиливают риск и что можно сделать.

Читать полностью » Банановая маска увлажняет кожу и стимулирует выработку коллагена вчера в 21:06

Минус морщины и сухость: фрукт работает как натуральный лифтинг

Бананы — это не только вкусный фрукт, но и натуральный ботокс для кожи. Узнайте, как простая маска может улучшить вашу кожу за 15 минут.

Читать полностью » Врачи-косметологи: регулярное применение гиалуроновой кислоты укрепляет барьер кожи вчера в 20:02

Осень забирает влагу у кожи, но одно средство способно вернуть её мгновенно

Осень – идеальное время для обновления кожи. Узнайте, как гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу, защищая кожный барьер от внешних факторов.

Читать полностью » Врачи рекомендуют в осенний уход включать увлажнение и мягкие пилинги вчера в 19:58

Осень сбрасывает листву, а кожа — усталость: как вернуть коже жизнь

Осенью важен правильный уход за кожей: узнайте о лучших способах восстановления, увлажнения и защиты, чтобы подготовить её к зиме.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

RepairPal: BMW 7 серии получила 2,5 балла по надёжности при годовых расходах на ремонт до 1061 доллара
Красота и здоровье

В Москве вводят подтверждение по смс при онлайн-записи к врачу для взрослых пациентов
Дом

Эксперты объясняют, как правильно хранить варенье и джемы в квартире
Технологии

Учёные СГТУ создали метод металлизации керамики с прочностью в 8 раз выше обычной
ПФО

В Пензенской области супругам за 50 лет брака выплачивают 5 тысяч рублей
Еда

Повара используют желатин для создания творожного десерта с фруктами
Спорт и фитнес

Тренер Леандро Форнито представил комплекс упражнений для развития координации
Наука

Археологические находки доказали: люди адаптировались после извержения Тоба
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet