Сон на спине лечит одно, но запускает другую проблему: неожиданный поворот ночи

Сон играет ключевую роль в восстановлении организма, и многие задумываются, какая поза для сна наиболее полезна. Лондонский врач общей практики Ниш Манек рассказала, что разные положения во сне могут по-разному влиять на здоровье, но универсальной позы для всех не существует.

Сон на левом боку

По словам специалиста, эта поза часто связывается с улучшением пищеварения. Причина в особенностях анатомии: желудок расположен слева, а его выходное отверстие направлено вправо и соединяется с тонкой кишкой. Поэтому именно сон на левом боку способствует более комфортной работе ЖКТ.

Кроме того, есть данные, что такое положение снижает вероятность кислотного рефлюкса по сравнению с правой стороной.

Сон на спине

Эта поза уменьшает нагрузку на поясницу и шею, помогая позвоночнику сохранять правильное положение. Однако есть и минус — сон на спине может усилить храп и способствовать развитию апноэ. В таких случаях врачи рекомендуют чаще спать на боку.

Главное — комфорт

Несмотря на существующие рекомендации, Манек подчёркивает: не стоит искать "идеальное" положение для сна.

"На первом месте должны стоять комфорт, поддержка позвоночника и качественный сон", — считает Ниш Манек.

Иными словами, важно выбрать позу, которая позволяет выспаться, а при необходимости — использовать подушки для правильной поддержки тела.