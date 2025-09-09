Сон на спине помогает мышцам восстанавливаться быстрее

Качественный сон играет ключевую роль в восстановлении организма, особенно для тех, кто активно занимается спортом. Эксперты уверены, что не только продолжительность сна, но и его поза напрямую влияют на скорость регенерации мышц.

Оптимальная поза для восстановления

Бодибилдер и пауэрлифтер Международной федерации бодибилдинга и фитнеса Стэн Эффердинг считает, что лучший вариант — спать на спине.

"При этом сон на спине может не подходить лифтерам с особенно толстой шеей. Это в том числе верно для тех, кто сталкивается с апноэ во сне", — отметил Эффердинг.

Такое положение снижает нагрузку на суставы, предотвращает сдавливание мышц и способствует более равномерному распределению веса тела.

Поддержка медицинских специалистов

С этим мнением согласился специалист по психическому здоровью Эндрю Э. Колски.

"Сон на спине сохраняет позвоночник ровным и способствует лучшей доставке кислорода и питательных веществ к больным мышцам", — пояснил он.

По словам эксперта, эта поза также помогает снизить давление на нервы и предотвращает скручивание или пережимание восстанавливающихся тканей.

Когда стоит выбрать другие позы

Несмотря на очевидные плюсы, спать на спине подходит не всем. Людям с апноэ или выраженными проблемами с дыханием лучше подобрать другое положение, например на боку, чтобы избежать задержек дыхания.

Таким образом, универсальной "идеальной" позы для сна не существует, но именно сон на спине считается оптимальным для восстановления мышц после нагрузок и профилактики проблем с позвоночником.