Стена с ковром
Стена с ковром
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:06

Как один ковер меняет настроение всей квартиры

Лучшие ковры для гостиной, спальни, детской и ванной

Ковер — не просто аксессуар, а важная деталь интерьера, которая задает настроение, объединяет пространство и делает дом уютнее. Однако выбор подходящей модели зависит не только от стиля и личных предпочтений, но и от функционала помещения.

Гостиная

Центральная зона квартиры требует ковра, который будет сочетать практичность и эстетику. Здесь лучше отдать предпочтение изделиям из шерсти или смесовых материалов — они износостойкие и сохраняют привлекательный вид даже при активной эксплуатации.

• Для просторных гостиных подойдут большие прямоугольные или овальные ковры, объединяющие диван, кресла и столик в единую композицию.
• В небольшой комнате выигрышно смотрятся круглые или квадратные модели, которые зрительно расширяют пространство.

Спальня

В спальне главным критерием становится уют и тактильный комфорт. Мягкий ворс — отличный выбор: он приятно ощущается под ногами и создает расслабляющую атмосферу.

• Хорошо подходят ковры из натуральных или смешанных волокон.
• Их размещают под кроватью так, чтобы края выступали на 50-70 см, либо кладут два небольших коврика по бокам.

Детская

Здесь ковер выполняет ещё и практическую функцию — становится местом для игр. Поэтому важны мягкость, гипоаллергенность и простота в уходе.

• Оптимальны модели из хлопка или смесовых материалов.
• Фигурные или яркие ковры добавят комнате игривости.
• Размер стоит подбирать так, чтобы ребёнку хватало места для активностей.

Ванная

Для помещения с повышенной влажностью важны устойчивость к воде и простота в уходе.

• Лучший вариант — синтетические коврики из микрофибры, полипропилена или нейлона.
• Они быстро сохнут, не боятся частых стирок и обеспечивают безопасность за счёт противоскользящей основы.

Коридор

Здесь ковер подвергается максимальной нагрузке: постоянное хождение, грязь, влага с обуви.

• Подойдут узкие и длинные дорожки из прочных синтетических волокон.
• Полипропилен и нейлон устойчивы к истиранию и легко чистятся.

Итог

Для каждой комнаты оптимален свой тип ковра: в гостиной — износостойкий и гармоничный, в спальне и детской — мягкий и уютный, в ванной и коридоре — влагостойкий и простой в уходе. Такой подход позволит не только украсить интерьер, но и сделать жизнь комфортнее.

