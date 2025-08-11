Врач, которая видит то, что скрыто: как работает победитель конкурса Минздрава

Оксана Кыргысовна Ооржак, руководитель лабораторной службы Республиканской больницы №1, завоевала первое место во Всероссийском конкурсе врачей 2025 года. Об этом сообщила администрация медучреждения.

Победа в престижном конкурсе Минздрава России — это высокая оценка профессионального мастерства, многолетнего труда и преданности своему делу.

30 лет в профессии и служение людям

Заслуженный врач Тувы, кандидат медицинских наук Оксана Ооржак посвятила своей работе в лабораторной службе три десятилетия. За эти годы она внесла неоценимый вклад в развитие лабораторной диагностики в регионе и подготовку молодых специалистов.

Конкурс, в котором она победила, проводится ежегодно с 2001 года под эгидой Министерства здравоохранения России. Он объединяет лучших представителей медицинского сообщества со всей страны и направлен на поощрение профессионалов, внесших особый вклад в здравоохранение.

Лидер своего дела

По итогам 2025 года Оксана Ооржак признана лучшим врачом лабораторной диагностики России. Это не просто личная победа, но и повод для гордости всей медицинской системы региона.