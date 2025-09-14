Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пластиковые контейнеры на кухне
Пластиковые контейнеры на кухне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:59

Контейнеры для дома: простое решение от хаоса и запахов

Контейнеры для хранения продуктов выбирают по материалу и назначению

Контейнеры давно стали незаменимой частью кухни. Они помогают поддерживать порядок, продлевают срок годности продуктов и упрощают быт. Но какие контейнеры выбрать для дома, чтобы они были удобными и безопасными?

Стекло — универсальный вариант

Стеклянные контейнеры — одни из самых популярных. Они не впитывают запахи, устойчивы к температурам и подходят как для холодильника, так и для духовки или микроволновки.
Плюсы: долговечность, термостойкость, безопасность.
Минусы: больший вес и риск разбиться.

Пластик — лёгкость и практичность

Современные пластиковые контейнеры производятся без вредных веществ (BPA-free). Их главное преимущество — лёгкость и удобство в транспортировке. Герметичные крышки делают их хорошим вариантом для офиса и перекусов вне дома.
Плюсы: лёгкие, удобные для переноски, дешёвые.
Минусы: могут впитывать запахи, не всегда подходят для горячего.

Керамика — стиль и экология

Керамические контейнеры выглядят эстетично и служат долго. Их можно использовать для хранения и запекания. Они устойчивы к запахам и не теряют вида со временем.
Плюсы: красиво смотрятся, долговечные, не впитывают.
Минусы: тяжелее и дороже пластиковых.

Нержавеющая сталь — надёжность

Контейнеры из стали становятся всё популярнее. Они прочные, не впитывают запахи и безопасны для здоровья. Особенно удобны для перекусов, орехов или готовых блюд.
Плюсы: прочность, лёгкость ухода, гигиеничность.
Минусы: не подходят для микроволновки.

Роль крышек

Независимо от материала, главное — герметичность крышки. Плотное закрытие защищает продукты от пересыхания и запахов, а также предотвращает проливы. Особенно это важно для хранения рыбы, сыра и готовых блюд.

Итог

Лучше иметь дома набор из разных контейнеров: стеклянные для хранения и разогрева, пластиковые для офиса и поездок, керамические или стальные — для стиля и долговечности. Такой подход решает все задачи на кухне и сохраняет свежесть продуктов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Итальянский подход к уборке: план, настроение и ежедневные привычки сегодня в 3:15

Порядок начинается с наряда: неожиданный лайфхак итальянских хозяек

Итальянки превращают уборку в праздник: музыка, ароматы и план по зонам помогают поддерживать порядок без усталости.

Читать полностью » В Совфеде предложили запретить семейную ипотеку на студии и квартиры до 28 кв. м сегодня в 3:12

Льготы только для просторных квартир: почему студии объявили врагом семьи

В Совфеде предложили запретить использование семейной ипотеки для покупки студий и малометражек, считая, что такие квартиры не улучшают жизнь семей.

Читать полностью » Особенности жилья в Турции: планировки, санузлы и плитка вместо паркета сегодня в 2:19

Турецкие квартиры ломают привычные правила: прихожая исчезает, а гостиная становится дворцом

Отсутствие прихожих, плитка на полу даже в спальнях и система «1+1»: какие особенности турецкого жилья удивляют иностранцев.

Читать полностью » Овощи зимой на балконе: садовод Светлана Самойлова назвала условия выращивания сегодня в 1:16

Балкон превращается в огород: советы садовода

Садовод рассказала, как превратить балкон в зимний огород: от утепления и освещения до выбора горшков для томатов и огурцов.

Читать полностью » Замминистра Стасишин сообщил о переносе сроков ввода 37,5 млн кв. м жилья сегодня в 0:12

Перенос сроков в шесть раз выше, чем несколько лет назад

Минстрой сообщил о росте числа переносов сроков сдачи жилья: почти 30 % строек в России выбиваются из графика.

Читать полностью » Эксперты по хранению: старые бумаги и ненужная одежда занимают пространство и провоцируют стресс вчера в 23:27

Хлам в шкафу — якорь прошлого: как вещи крадут энергию

Освободите дом от вещей, которые крадут вашу энергию. Узнайте, с чего начать расхламление и как вернуть ощущение лёгкости и порядка.

Читать полностью » В Древней Руси соль использовали в обрядах и не давали в долг — этнографы о поверьях вчера в 22:18

Простая вещь может вынести из дома счастье, деньги и любовь: что нельзя отдавать ни в коем случае

Некоторые вещи словно хранят частицу нашей энергии. Узнайте, почему их нельзя отдавать и какие тайные смыслы в них заключены.

Читать полностью » Фен-шуй в интерьере: зеркала напротив кровати и сухоцветы считаются ошибкой вчера в 21:48

Эти вещи превращают дом в ловушку для энергии: фен-шуй предупреждает

Узнайте, какие вещи в вашем доме блокируют поток энергии по фен-шуй и мешают гармонии. Всего восемь простых шагов помогут изменить атмосферу вокруг.

Читать полностью »

Новости
Дом

Стеклянные контейнеры безопаснее пластиковых для хранения продуктов
Еда

Картошка гармошка с беконом в духовке сохраняет сочность и хрустящую корочку
Авто и мото

АвтоВАЗ представит новые комплектации Lada Vesta с улучшенным комфортом и безопасностью осенью 2025 года
Спорт и фитнес

Исследователи: упражнение стульчик у стены укрепляет квадрицепсы и ягодицы
Наука

Солнечные деревья: корейские ученые нашли способ получать энергию без вырубки лесов
Туризм

Роуд-трипы в США объединяют природу, культуру и свободу дорог
Питомцы

Врачи предупредили: ибупрофен и парацетамол смертельно опасны для собак
Садоводство

Сода, сыворотка, чеснок: три домашних средства против опасного грибка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet