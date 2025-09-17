Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:24

В какое время суток перелёт проходит спокойнее: утро, день или ночь

Эксперты объяснили, как время суток влияет на комфорт авиаперелётов

Планируя авиапутешествие, мы обычно думаем о цене билета и длительности рейса. Но немаловажно и время вылета. Утренние, дневные и ночные рейсы дают разные впечатления и по-разному влияют на самочувствие. Опытные путешественники и врачи отмечают: выбор времени суток способен сделать дорогу спокойнее или, наоборот, превратить её в испытание.

Утренние рейсы

Утро — одно из самых удобных времён для перелётов. Рейсы реже задерживаются, пассажиры бодры, а в аэропорту меньше очередей. К тому же утренний полёт помогает быстрее адаптироваться к новому месту: после прилёта остаётся целый день для дел или отдыха.
Минус — необходимость вставать очень рано, что не всегда удобно для семей с детьми.

Дневные перелёты

День подходит для коротких рейсов и деловых поездок. Самочувствие обычно стабильное, а организм работает в привычном ритме. Однако именно днём аэропорты бывают наиболее загруженными, что увеличивает вероятность задержек. Для длинных перелётов дневное время не всегда оптимально: усталость накапливается, а спать в кресле трудно.

Вечерние рейсы

Многие выбирают вечерние рейсы, чтобы провести день продуктивно, а вечером отправиться в дорогу. Это хороший вариант для перелётов средней длительности. Но важно учитывать: к вечеру организм устаёт, поэтому переносить полёт может быть сложнее.

Ночные перелёты

Ночные рейсы ценят те, кто умеет спать в самолёте. В салоне тише, меньше отвлекающих факторов, а после посадки можно сразу начать новый день. Особенно удобно это при дальних перелётах: совмещая дорогу и сон, пассажир экономит время. Недостаток очевиден — далеко не каждому удаётся уснуть в кресле, и тогда усталость только усиливается.

Что учитывать при выборе

Эксперты советуют подстраивать перелёт под цель поездки и собственные биоритмы. Если важна продуктивность в день прилёта — выбирайте утро. Для коротких рейсов удобно дневное время. Ночь подойдёт тем, кто легко засыпает в дороге.

Итог

Выбор времени перелёта — это баланс между личным комфортом и целями путешествия. Зная особенности каждого периода суток, можно подобрать рейс так, чтобы дорога стала частью отдыха, а не стрессом.

