Александр Александров Опубликована сегодня в 11:02

Ошибки при выборе ткани, из-за которых бельё быстро тускнеет

Лучшие ткани для постели, которые дольше сохраняют белизну

Белое постельное бельё требует особого ухода. На одних материалах быстрее появляются жёлтые и серые пятна, другие же дольше сохраняют свежесть и цвет. Всё зависит от плотности, структуры ткани и состава волокон.

Ткани, которые дольше остаются белыми

  • Сатин (хлопковый)
    Гладкая поверхность и плотное переплетение нитей делают сатин более устойчивым к серости и пожелтению. Он долго сохраняет мягкий блеск и приятен на ощупь.
  • Перкаль
    Хлопковая ткань с очень плотным плетением. Белое бельё из перкали дольше сохраняет свежесть: пыль и грязь проникают в структуру сложнее, а значит, ткань тускнеет медленнее.
  • Поплин
    Более доступный вариант плотного хлопка. Благодаря особому переплетению нити ткань дольше сохраняет белый цвет и выдерживает частые стирки без потери свежести.
  • Бамбук
    Натуральное волокно с антибактериальными свойствами. Бамбуковое бельё меньше впитывает запахи и пот, а значит, желтизна появляется значительно позже.
  • Тенсел (эко-волокно)
    Современный материал из древесной целлюлозы. Он устойчив к загрязнениям и сохраняет белизну даже при регулярных стирках. Дополнительно отличается шелковистой текстурой.

Чего лучше избегать

Чистый лён и грубый хлопок — экологичные материалы, но белое бельё из них быстрее сереет. Оно требует частого отбеливания, что сокращает срок службы.

Как продлить белизну

Даже самая качественная ткань нуждается в уходе. Стирать белое бельё лучше отдельно при температуре 60 °C, использовать мягкие отбеливающие добавки и сушить в тени, а не под прямыми лучами солнца.

Итог

Для белоснежной постели важны не только уход, но и правильный выбор ткани. Сатин, перкаль, бамбук и тенсел помогут дольше сохранять свежесть и ощущение новой постели.

