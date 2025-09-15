Пять растений, которые очищают воздух лучше техники

Чистый и увлажнённый воздух в доме — залог здоровья и хорошего самочувствия. Домашние растения не только украшают интерьер, но и помогают создать комфортный микроклимат, поглощая вредные вещества и отдавая влагу. Некоторые представители флоры особенно ценны в этом плане.

Хлорофитум

Один из самых неприхотливых и полезных комнатных цветов. Он эффективно очищает воздух от формальдегида, угарного газа и других соединений, выделяющихся из мебели и бытовой химии. Дополнительно хлорофитум активно увлажняет помещение, что важно в отопительный сезон. Уход прост: умеренный полив, яркий рассеянный свет и лёгкие подкормки. Размножается легко — маленькими розетками на длинных побегах.

Папоротники

Эти растения не только создают атмосферу леса в квартире, но и активно испаряют влагу, увлажняя воздух. Папоротники хорошо поглощают формальдегид и ксилол, содержащиеся в лаках и красках. Им нужна полутень, высокая влажность и регулярный полив. Главное — не допускать пересыхания почвы, иначе листья начнут желтеть.

Сансевиерия

В народе её называют "тещин язык" или "щучий хвост". Особенность сансевиерии в том, что она выделяет кислород ночью, поэтому идеально подходит для спальни. Растение очищает воздух от формальдегида, толуола и трихлорэтилена, а также увлажняет помещение. Главное условие ухода — не переливать, иначе корни могут загнить.

Аглаонема

Красивое и полезное растение, которое нейтрализует формальдегид, бензол и другие токсины. Аглаонема обладает ещё и бактерицидными свойствами, очищая воздух от стрептококков. Предпочитает полутень и умеренный полив, а вот прямое солнце для неё губительно — на листьях могут появиться ожоги.

Спатифиллум

Элегантное растение с белыми соцветиями, известное ещё как "женское счастье". Оно выделяет влагу и фильтрует воздух от аммиака, формальдегида, бензола, трихлорэтилена и даже спор плесени. Для спатифиллума важны тепло, влажность и регулярное опрыскивание. Почва должна быть постоянно слегка влажной, но без застоя воды.