Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Растения на столе
Растения на столе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:18

Пять растений, которые очищают воздух лучше техники

Хлорофитум и папоротники помогают бороться с формальдегидом и сухостью воздуха

Чистый и увлажнённый воздух в доме — залог здоровья и хорошего самочувствия. Домашние растения не только украшают интерьер, но и помогают создать комфортный микроклимат, поглощая вредные вещества и отдавая влагу. Некоторые представители флоры особенно ценны в этом плане.

Хлорофитум

Один из самых неприхотливых и полезных комнатных цветов. Он эффективно очищает воздух от формальдегида, угарного газа и других соединений, выделяющихся из мебели и бытовой химии. Дополнительно хлорофитум активно увлажняет помещение, что важно в отопительный сезон. Уход прост: умеренный полив, яркий рассеянный свет и лёгкие подкормки. Размножается легко — маленькими розетками на длинных побегах.

Папоротники

Эти растения не только создают атмосферу леса в квартире, но и активно испаряют влагу, увлажняя воздух. Папоротники хорошо поглощают формальдегид и ксилол, содержащиеся в лаках и красках. Им нужна полутень, высокая влажность и регулярный полив. Главное — не допускать пересыхания почвы, иначе листья начнут желтеть.

Сансевиерия

В народе её называют "тещин язык" или "щучий хвост". Особенность сансевиерии в том, что она выделяет кислород ночью, поэтому идеально подходит для спальни. Растение очищает воздух от формальдегида, толуола и трихлорэтилена, а также увлажняет помещение. Главное условие ухода — не переливать, иначе корни могут загнить.

Аглаонема

Красивое и полезное растение, которое нейтрализует формальдегид, бензол и другие токсины. Аглаонема обладает ещё и бактерицидными свойствами, очищая воздух от стрептококков. Предпочитает полутень и умеренный полив, а вот прямое солнце для неё губительно — на листьях могут появиться ожоги.

Спатифиллум

Элегантное растение с белыми соцветиями, известное ещё как "женское счастье". Оно выделяет влагу и фильтрует воздух от аммиака, формальдегида, бензола, трихлорэтилена и даже спор плесени. Для спатифиллума важны тепло, влажность и регулярное опрыскивание. Почва должна быть постоянно слегка влажной, но без застоя воды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психологи: беспорядок в спальне снижает качество сна и повышает тревожность вчера в 20:42

Оставил носки у кровати — открыл дверь для хаоса и раздражения: мелкая привычка с большими последствиями

Почему носки на полу — это не безобидная привычка, а сигнал, который влияет на сон, порядок в доме и даже на способность достигать целей.

Читать полностью » Хоумстейджер Алина Сафина рассказала, как правильно перекрасить кухонные фасады вчера в 19:27

Кухня в новых красках: как за выходные сменить стиль

Хотите обновить кухню без лишних затрат? Перекрасьте фасады. Простая технология и советы эксперта помогут сделать это стильно и надолго.

Читать полностью » Эксперт Наталья Конкина рассказала о плюсах и минусах пластиковых, алюминиевых и деревянных окон 10.09.2025 в 18:23

Какие окна прослужат дольше и сэкономят на отоплении

Пластик, алюминий или дерево? Разбираем плюсы и минусы оконных рам и рассказываем, как выбрать вариант, который оправдает ожидания и бюджет.

Читать полностью » Эксперт Зудаков объяснил, какие ошибки чаще всего допускают при поклейке обоев вчера в 17:19

Обои ложатся, как по маслу: секрет аккуратного результата

Можно ли поклеить обои без помощи мастеров? Да — если подготовить стены и знать пару хитростей. Делимся пошаговой инструкцией и лайфхаками.

Читать полностью » Дизайнер Александр Моисеев рассказал, какой материал выбрать для кухонного фартука вчера в 16:16

Кухонный фартук, который задаёт весь стиль: какие материалы работают лучше всего

Фартук на кухне — не просто защита от жира и влаги. Разбираем самые популярные материалы и советы дизайнера, чтобы он стал акцентом интерьера.

Читать полностью » Эксперт Губанов объяснил, как правильно подготовить плитку к покраске вчера в 15:12

Покраска плитки вместо замены: в разы дешевле и быстрее

Можно ли обновить старую плитку без демонтажа? Да — с помощью краски. Разбираем виды составов, технологию и ошибки, которых стоит избегать.

Читать полностью » Неправильное расположение мяса в холодильнике ускоряет порчу другой еды вчера в 14:21

Почему мясо портит запах в холодильнике быстрее всего

Запах мяса быстро распространяется в холодильнике из-за хранения без упаковки, неправильного расположения и переполненных полок. Ошибки можно легко исправить.

Читать полностью » В холодильнике температура распределяется неравномерно по зонам вчера в 13:19

Холодильник устроен сложнее, чем кажется: тайна его теплых и холодных зон

В холодильнике есть более холодные и более тёплые зоны: нижняя полка для мяса, верхние — для готовых блюд, дверца — для напитков. Это помогает продлить свежесть продуктов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Хизер Эбл: анютины глазки с крупными цветами сохраняют декоративность в осенних контейнерах
Авто и мото

Что делать, если автомобиль не реагирует на сигнал с ключа: советы специалистов
Культура и шоу-бизнес

Netflix анонсировал выход четвертого сезона "Ведьмака" с Лиамом Хемсвортом в главной роли
Еда

Рецепт вишнёвого торта с кремом маскарпоне сохраняет нежность и сочность
Садоводство

Ошибки при побелке деревьев осенью и чем их заменить для сохранения коры
Спорт и фитнес

Тренировка плеч от Криса Хериа: 8 упражнений с гантелями и собственным весом
Технологии

Microsoft добавила в Excel Copilot с автодополнением формул
Туризм

Путешественники подтверждают: один рюкзак упрощает дорогу и перелёты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet