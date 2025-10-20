Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:44

Учёные назвали упражнения, которые помогают заснуть без таблеток

Исследование BMJ Evidence-Based Medicine показало, что йога, тай-чи и ходьба помогают при бессоннице

Учёные давно доказали, что физическая активность улучшает качество сна. Но новое исследование, опубликованное в журнале BMJ Evidence-Based Medicine, показало нечто более конкретное: некоторые виды упражнений эффективнее других в борьбе с бессонницей. Наибольшую пользу приносят йога, тай-чи, ходьба и лёгкий бег, причём положительный эффект от тай-чи способен сохраняться даже спустя месяцы.

Почему бессонница — не просто "не спится"

"Бессонница — это гораздо больше, чем просто ворочание в кровати ночью", — пояснила невролог Университета Питтсбурга Джоанна Фонг-Исариявонгсе.

По её словам, хроническое недосыпание отнимает энергию, мешает сосредоточиться, ухудшает память и внимание. Из-за постоянной усталости страдают работа, отношения и бытовые дела. Со временем бессонница повышает риск депрессии, тревожности, сердечных заболеваний, диабета и даже дорожно-транспортных происшествий.

Как проходило исследование

Учёные проанализировали данные 22 рандомизированных клинических испытаний, в которых участвовали люди с диагностированной бессонницей или выраженными симптомами расстройства сна. Всего изучалось 13 типов вмешательств, из которых 7 были связаны с физическими упражнениями:
• йога;
• тай-чи;
• ходьба и бег трусцой;
• силовые тренировки;
• комбинации аэробики с силовой нагрузкой или терапией.

Оставшиеся методы включали нефизические подходы - растяжку, рекомендации по образу жизни, гигиену сна, когнитивно-поведенческую терапию, массаж и иглоукалывание.

Результаты оказались однозначными:

"Люди, занимавшиеся физической активностью, засыпали быстрее, спали дольше и просыпались реже", — отметила Фонг-Исариявонгсе.

Но при детальном анализе выяснилось, что йога, тай-чи и ходьба или бег трусцой оказались самыми результативными. Более того, каждая из этих практик помогала по-своему.

Вид тренировки Основной эффект Долговременность
Йога Увеличивает продолжительность сна Средняя
Тай-чи Улучшает качество сна, эффект сохраняется до 1-2 лет Высокая
Ходьба/бег трусцой Снижает дневную сонливость и усталость Средняя

Почему именно эти упражнения работают

Механизмы действия различаются, но результат один — лучший сон без медикаментов.

  • Йога помогает снять тревогу, нормализует дыхание и снижает уровень стресса.

  • Тай-чи воздействует на нервную систему, переключая организм в состояние расслабления и гармонии.

  • Ходьба или бег естественным образом утомляют тело, снижают уровень кортизола и стимулируют выработку мелатонина — гормона сна.

"Все эти виды активности объединяет одно — низкий порог вхождения: они доступны, недорогие и практически не имеют побочных эффектов", — говорится в отчёте исследователей.

Это не значит, что другие формы спорта бесполезны.

"Пилатес, силовые и аэробные тренировки тоже помогают, просто эффект может быть менее выраженным", — добавила Фонг-Исариявонгсе.
Главное — выбрать то, что приносит удовольствие и подходит вашему ритму жизни.

Упражнение как лекарство

"Это исследование подтверждает растущее мнение спортивной медицины о том, что движение — это лекарство", — подчеркнула спортивный врач Жанн Доперак.

Регулярная активность не только помогает бороться с бессонницей, но и снижает тревожность, укрепляет сердце и нормализует обмен веществ.

Как часто нужно тренироваться

Оптимальная формула, по словам специалистов, выглядит так:
1 час умеренной активности 4-5 раз в неделю.
Главное — стабильность, а не идеальность выполнения.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите подходящий формат. Если вы новичок, начните с прогулок или лёгкой йоги.

  2. Следите за временем. Между окончанием тренировки и сном должно пройти не менее 4 часов.

  3. Не переусердствуйте. Слишком интенсивные занятия перед сном поднимают температуру тела и уровень адреналина.

  4. Завершайте расслаблением. После тренировки добавьте растяжку, дыхательные практики или медитацию.

  5. Соблюдайте режим. Лучше тренироваться регулярно, чем эпизодически.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Поздние и интенсивные тренировки Повышение пульса, трудности с засыпанием Перенесите занятия на утро или день
Пропуск растяжки Напряжение мышц, ломота ночью Завершайте занятия мягкой растяжкой
Недостаточная регулярность Отсутствие эффекта Установите чёткий график тренировок
Игнорирование дыхания Поверхностный сон Добавьте дыхательные упражнения

А что если нет сил заниматься?

Если постоянная усталость мешает двигаться, начните с малого: 10-15 минут прогулки в день уже запускают процессы восстановления циркадных ритмов. Даже лёгкая физическая активность постепенно улучшает качество сна и уменьшает тревогу.

"Регулярное движение — один из самых естественных и действенных способов помочь телу отдыхать", — подчеркнула Фонг-Исариявонгсе.

Плюсы и минусы упражнений при бессоннице

Плюсы Минусы
Улучшение сна без лекарств Требует регулярности и самодисциплины
Повышение настроения и энергии Не моментальный эффект
Снижение уровня стресса и кортизола Не подходит при острых травмах
Улучшение концентрации и памяти Нужно учитывать индивидуальные особенности

FAQ

Какой вид тренировок выбрать при бессоннице?
Лучше всего — йога, тай-чи или прогулки. Они расслабляют тело и нервную систему.

Можно ли заниматься вечером?
Да, если тренировка лёгкая и заканчивается минимум за 4 часа до сна.

Помогут ли силовые тренировки?
Да, но они должны быть умеренными и не слишком поздними.

Мифы и правда

Миф Правда
При бессоннице нужно больше отдыхать, а не тренироваться Умеренная физическая активность улучшает сон быстрее, чем бездействие
Йога и тай-чи — это не спорт Эти практики доказанно влияют на качество сна и психоэмоциональное состояние
Бег вечером мешает спать Проблема не в беге, а во времени: если завершить тренировки заранее, сон улучшится

3 интересных факта

• Тай-чи включают в терапевтические программы китайских клиник для пациентов с нарушениями сна.
• Даже 30 минут прогулки в день снижают риск хронической бессонницы на 20 %.
• Участники исследований, практиковавшие йогу, отмечали не только улучшение сна, но и снижение уровня тревожности и раздражительности.

