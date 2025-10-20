Учёные назвали упражнения, которые помогают заснуть без таблеток
Учёные давно доказали, что физическая активность улучшает качество сна. Но новое исследование, опубликованное в журнале BMJ Evidence-Based Medicine, показало нечто более конкретное: некоторые виды упражнений эффективнее других в борьбе с бессонницей. Наибольшую пользу приносят йога, тай-чи, ходьба и лёгкий бег, причём положительный эффект от тай-чи способен сохраняться даже спустя месяцы.
Почему бессонница — не просто "не спится"
"Бессонница — это гораздо больше, чем просто ворочание в кровати ночью", — пояснила невролог Университета Питтсбурга Джоанна Фонг-Исариявонгсе.
По её словам, хроническое недосыпание отнимает энергию, мешает сосредоточиться, ухудшает память и внимание. Из-за постоянной усталости страдают работа, отношения и бытовые дела. Со временем бессонница повышает риск депрессии, тревожности, сердечных заболеваний, диабета и даже дорожно-транспортных происшествий.
Как проходило исследование
Учёные проанализировали данные 22 рандомизированных клинических испытаний, в которых участвовали люди с диагностированной бессонницей или выраженными симптомами расстройства сна. Всего изучалось 13 типов вмешательств, из которых 7 были связаны с физическими упражнениями:
• йога;
• тай-чи;
• ходьба и бег трусцой;
• силовые тренировки;
• комбинации аэробики с силовой нагрузкой или терапией.
Оставшиеся методы включали нефизические подходы - растяжку, рекомендации по образу жизни, гигиену сна, когнитивно-поведенческую терапию, массаж и иглоукалывание.
Результаты оказались однозначными:
"Люди, занимавшиеся физической активностью, засыпали быстрее, спали дольше и просыпались реже", — отметила Фонг-Исариявонгсе.
Но при детальном анализе выяснилось, что йога, тай-чи и ходьба или бег трусцой оказались самыми результативными. Более того, каждая из этих практик помогала по-своему.
|Вид тренировки
|Основной эффект
|Долговременность
|Йога
|Увеличивает продолжительность сна
|Средняя
|Тай-чи
|Улучшает качество сна, эффект сохраняется до 1-2 лет
|Высокая
|Ходьба/бег трусцой
|Снижает дневную сонливость и усталость
|Средняя
Почему именно эти упражнения работают
Механизмы действия различаются, но результат один — лучший сон без медикаментов.
-
Йога помогает снять тревогу, нормализует дыхание и снижает уровень стресса.
-
Тай-чи воздействует на нервную систему, переключая организм в состояние расслабления и гармонии.
-
Ходьба или бег естественным образом утомляют тело, снижают уровень кортизола и стимулируют выработку мелатонина — гормона сна.
"Все эти виды активности объединяет одно — низкий порог вхождения: они доступны, недорогие и практически не имеют побочных эффектов", — говорится в отчёте исследователей.
Это не значит, что другие формы спорта бесполезны.
"Пилатес, силовые и аэробные тренировки тоже помогают, просто эффект может быть менее выраженным", — добавила Фонг-Исариявонгсе.
Главное — выбрать то, что приносит удовольствие и подходит вашему ритму жизни.
Упражнение как лекарство
"Это исследование подтверждает растущее мнение спортивной медицины о том, что движение — это лекарство", — подчеркнула спортивный врач Жанн Доперак.
Регулярная активность не только помогает бороться с бессонницей, но и снижает тревожность, укрепляет сердце и нормализует обмен веществ.
Как часто нужно тренироваться
Оптимальная формула, по словам специалистов, выглядит так:
1 час умеренной активности 4-5 раз в неделю.
Главное — стабильность, а не идеальность выполнения.
Советы шаг за шагом
-
Выберите подходящий формат. Если вы новичок, начните с прогулок или лёгкой йоги.
-
Следите за временем. Между окончанием тренировки и сном должно пройти не менее 4 часов.
-
Не переусердствуйте. Слишком интенсивные занятия перед сном поднимают температуру тела и уровень адреналина.
-
Завершайте расслаблением. После тренировки добавьте растяжку, дыхательные практики или медитацию.
-
Соблюдайте режим. Лучше тренироваться регулярно, чем эпизодически.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Поздние и интенсивные тренировки
|Повышение пульса, трудности с засыпанием
|Перенесите занятия на утро или день
|Пропуск растяжки
|Напряжение мышц, ломота ночью
|Завершайте занятия мягкой растяжкой
|Недостаточная регулярность
|Отсутствие эффекта
|Установите чёткий график тренировок
|Игнорирование дыхания
|Поверхностный сон
|Добавьте дыхательные упражнения
А что если нет сил заниматься?
Если постоянная усталость мешает двигаться, начните с малого: 10-15 минут прогулки в день уже запускают процессы восстановления циркадных ритмов. Даже лёгкая физическая активность постепенно улучшает качество сна и уменьшает тревогу.
"Регулярное движение — один из самых естественных и действенных способов помочь телу отдыхать", — подчеркнула Фонг-Исариявонгсе.
Плюсы и минусы упражнений при бессоннице
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение сна без лекарств
|Требует регулярности и самодисциплины
|Повышение настроения и энергии
|Не моментальный эффект
|Снижение уровня стресса и кортизола
|Не подходит при острых травмах
|Улучшение концентрации и памяти
|Нужно учитывать индивидуальные особенности
FAQ
Какой вид тренировок выбрать при бессоннице?
Лучше всего — йога, тай-чи или прогулки. Они расслабляют тело и нервную систему.
Можно ли заниматься вечером?
Да, если тренировка лёгкая и заканчивается минимум за 4 часа до сна.
Помогут ли силовые тренировки?
Да, но они должны быть умеренными и не слишком поздними.
Мифы и правда
|Миф
|Правда
|При бессоннице нужно больше отдыхать, а не тренироваться
|Умеренная физическая активность улучшает сон быстрее, чем бездействие
|Йога и тай-чи — это не спорт
|Эти практики доказанно влияют на качество сна и психоэмоциональное состояние
|Бег вечером мешает спать
|Проблема не в беге, а во времени: если завершить тренировки заранее, сон улучшится
3 интересных факта
• Тай-чи включают в терапевтические программы китайских клиник для пациентов с нарушениями сна.
• Даже 30 минут прогулки в день снижают риск хронической бессонницы на 20 %.
• Участники исследований, практиковавшие йогу, отмечали не только улучшение сна, но и снижение уровня тревожности и раздражительности.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru