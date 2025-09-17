Три аромата, которые называют символами 2025 года — но подходят они далеко не всем

Парфюмерный рынок сегодня поражает своим разнообразием. Кажется, что каждая марка стремится предложить что-то уникальное: то вдохновлённое историей, то полностью современное, то игриво-легкомысленное, а то — строгое и благородное. Выбор подходящего аромата всегда был делом вкуса, но мода и тенденции тоже накладывают свой отпечаток. Vogue, признанный авторитет в мире стиля, представил список культовых и актуальных ароматов, на которые стоит обратить внимание в 2025 году.

Вечная классика и новые фавориты

Женские духи ежегодно пополняются новыми композициями, но только немногие из них становятся настоящими звёздами. В списке Vogue оказались три аромата, которые уже заслужили статус "must-have":

Frédéric Malle — Portrait of a Lady. Chanel — Chanel N°5 Eau de Parfum. Gucci — A Chant for the Nymph.

Каждый из них особенный: у одного чувственная восточная глубина, у другого — легендарная элегантность, у третьего — яркий тропический характер.

Советы шаг за шагом: как выбрать "свой" аромат

Определите цель. Для офиса лучше выбирать лёгкие цветочные или цитрусовые композиции, для вечера — восточные и древесные. Тестируйте на коже. Один и тот же аромат на блоттере и на коже раскрывается по-разному. Дайте время. Настоящее звучание проявляется спустя 20-30 минут после нанесения. Сравните стойкость. Одни духи держатся 3-4 часа, другие могут сопровождать весь день. Учитывайте сезон. Зимой подходят насыщенные и тёплые композиции, летом — лёгкие и свежие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать аромат только по описанию в интернете.

Последствие: запах может не подойти вашему типу кожи и характеру.

Альтернатива: тестировать миниатюры или пробники.

Ошибка: наносить духи слишком обильно.

Последствие: аромат будет душить вас и окружающих.

Альтернатива: использовать парфюмированные спреи или наносить на волосы и одежду.

Ошибка: хранить флакон на солнце или в ванной.

Последствие: аромат быстро теряет насыщенность.

Альтернатива: держать в шкафу, где прохладно и темно.

А что если…

А что если использовать сразу несколько ароматов? Такой приём называется "фрагранс-лейеринг". Например, лёгкий цитрусовый спрей можно сочетать с более тяжёлым восточным парфюмом. Это помогает создать уникальную композицию, которая будет отличать вас от других.

Плюсы и минусы популярных ароматов