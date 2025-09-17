Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Парфюм
Парфюм
© https://www.freepik.com by freepic-diller
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:22

Три аромата, которые называют символами 2025 года — но подходят они далеко не всем

Vogue назвал культовые женские ароматы 2025 года: Chanel, Gucci и Frédéric Malle

Парфюмерный рынок сегодня поражает своим разнообразием. Кажется, что каждая марка стремится предложить что-то уникальное: то вдохновлённое историей, то полностью современное, то игриво-легкомысленное, а то — строгое и благородное. Выбор подходящего аромата всегда был делом вкуса, но мода и тенденции тоже накладывают свой отпечаток. Vogue, признанный авторитет в мире стиля, представил список культовых и актуальных ароматов, на которые стоит обратить внимание в 2025 году.

Вечная классика и новые фавориты

Женские духи ежегодно пополняются новыми композициями, но только немногие из них становятся настоящими звёздами. В списке Vogue оказались три аромата, которые уже заслужили статус "must-have":

  1. Frédéric Malle — Portrait of a Lady.

  2. Chanel — Chanel N°5 Eau de Parfum.

  3. Gucci — A Chant for the Nymph.

Каждый из них особенный: у одного чувственная восточная глубина, у другого — легендарная элегантность, у третьего — яркий тропический характер.

Советы шаг за шагом: как выбрать "свой" аромат

  1. Определите цель. Для офиса лучше выбирать лёгкие цветочные или цитрусовые композиции, для вечера — восточные и древесные.

  2. Тестируйте на коже. Один и тот же аромат на блоттере и на коже раскрывается по-разному.

  3. Дайте время. Настоящее звучание проявляется спустя 20-30 минут после нанесения.

  4. Сравните стойкость. Одни духи держатся 3-4 часа, другие могут сопровождать весь день.

  5. Учитывайте сезон. Зимой подходят насыщенные и тёплые композиции, летом — лёгкие и свежие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать аромат только по описанию в интернете.

  • Последствие: запах может не подойти вашему типу кожи и характеру.

  • Альтернатива: тестировать миниатюры или пробники.

  • Ошибка: наносить духи слишком обильно.

  • Последствие: аромат будет душить вас и окружающих.

  • Альтернатива: использовать парфюмированные спреи или наносить на волосы и одежду.

  • Ошибка: хранить флакон на солнце или в ванной.

  • Последствие: аромат быстро теряет насыщенность.

  • Альтернатива: держать в шкафу, где прохладно и темно.

А что если…

А что если использовать сразу несколько ароматов? Такой приём называется "фрагранс-лейеринг". Например, лёгкий цитрусовый спрей можно сочетать с более тяжёлым восточным парфюмом. Это помогает создать уникальную композицию, которая будет отличать вас от других.

Плюсы и минусы популярных ароматов

Аромат Плюсы Минусы
Portrait of a Lady Уникальность, стойкость, узнаваемый шлейф Не для всех случаев, довольно тяжёлый
Chanel N°5 Легенда, роскошь, подходит к классическому стилю Может казаться "старомодным" молодым девушкам
A Chant for the Nymph Лёгкость, современность, экзотические ноты Менее стойкий, чем классические ароматы

FAQ

Как выбрать парфюм в подарок?
Лучше ориентироваться на стиль получателя. Универсальным вариантом станут цветочные ароматы средней интенсивности.

Сколько стоят ароматы из списка Vogue?
Chanel N°5 — от 11 000 ₽ за 50 мл, Frédéric Malle — от 20 000 ₽, Gucci — около 13 000 ₽.

Что лучше: духи, парфюмированная вода или туалетная вода?
Духи самые стойкие и насыщенные, парфюмированная вода — золотая середина, туалетная вода лёгкая и подходит для повседневного применения.

Мифы и правда

  • Миф: дорогие духи всегда стойкие.
    Правда: стойкость зависит от концентрации масел и состава, а не только от цены.

  • Миф: аромат на блоттере пахнет так же, как на коже.
    Правда: на коже запах раскрывается иначе из-за химии тела.

  • Миф: духи нужно наносить только на запястья.
    Правда: аромат лучше держится на шее, за ушами и в волосах.

3 интересных факта

  1. Chanel N°5 стал первым ароматом, где использовались альдегиды в такой высокой концентрации.

  2. Frédéric Malle считается "издателем парфюмов": бренд приглашает известных парфюмеров для создания уникальных коллекций.

  3. У Gucci часто вдохновением для ароматов становятся мифы и легенды, что подчёркивает уникальность бренда.

Исторический контекст

  1. 1921 год: выпуск Chanel N°5, перевернувший представление о женских ароматах.

  2. 2010 год: Frédéric Malle представил Portrait of a Lady — символ современного восточного стиля.

  3. 2020 год: Gucci создал A Chant for the Nymph, вдохновлённый тропиками и мифологией.

