Этот пляж в Нью-Йорке вошёл в топ США — фото заставляют срочно паковать чемоданы

Имя доктора Стивена П. Лезермана хорошо известно любителям пляжного отдыха. Более тридцати лет этот профессор Международного университета Флориды, которого в США называют "Доктор Пляж", составляет ежегодный рейтинг лучших пляжей Америки. Его подход основан на 50 критериях — от чистоты песка и прозрачности воды до безопасности и удобства для туристов.

В 2025 году первое место в списке досталось Куперс-Бич в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк.

Почему именно Куперс-Бич?

Этот пляж находится всего в паре часов езды от Манхэттена и давно считается гордостью Лонг-Айленда. В прошлом году он занимал вторую строчку рейтинга, но теперь вышел на вершину.

"Куперс-Бич… защищён от холодных течений Лабрадора в живописной деревне Саутгемптон. Куперс-Бич шириной в сотни ярдов сложен из зернистого белого кварцевого песка", — рассказал профессор Стивен Лезерман.

Он также добавил, что пляж окружают большие песчаные дюны, покрытые американской пляжной травой, и роскошные особняки.

На выбор жюри повлияло сочетание мягкого песка, высокого уровня сервиса и удобной транспортной доступности.

Когда лучше приезжать?

Лето остаётся самым популярным сезоном для отдыха здесь. Однако, по словам исследователя, сентябрь — идеальное время для тех, кто хочет насладиться океаном без толп туристов.

"Лучшее время года для посещения — сентябрь, когда летние туристы уезжают, а вода в океане ещё тёплая", — отметил доктор Бич.

Как добраться и что учесть

Парковка у пляжа стоит дорого, но для гостей есть альтернатива: бесплатный электромобиль Circuit, который курсирует между Саутгемптоном и побережьем, перевозя до восьми человек за раз.

Отдых в Саутгемптоне

Поездка к Куперс-Бич станет ещё ярче, если совместить её с отдыхом в Саутгемптоне. Туристам стоит:

остановиться в бутик-отеле Shou Sugi Ban House,

пройтись по местным магазинам,

заглянуть в The Golden Pear за кофе,

взять сладости в The Fudge Company или сэндвичи в Cheese Shoppe,

попробовать джелато и выпечку в ресторане Sant Ambroeus.

Другие пляжи по версии "Доктора Пляжа"

Не только Куперс-Бич оказался в списке лучших. На пятом месте — Главный пляж в Ист-Хэмптоне. Его выделили за кристально чистую голубую воду и ухоженную территорию.