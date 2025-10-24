Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Типперэри, Ирландия
© commons.wikimedia.org by John5199 is licensed under CC BY 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:43

Путешествия будущего: куда отправиться в 2026 году, чтобы увидеть мир иначе

Мехико, Мэн и Типперэри вошли в топ направлений по версии Lonely Planet 2026

В мире, где путешествия становятся всё более индивидуальными и осознанными, свежий список от Lonely Planet "Лучшее в путешествиях 2026" вновь вдохновляет мечтателей и искателей приключений. В нём собраны самые впечатляющие направления и уникальные впечатления, которые обещают подарить год открытий, вкусов и культурных открытий.

География вдохновения

В этом году эксперты путеводителя выбрали 25 стран, городов и регионов, которые заслуживают внимания. Среди ярких открытий — бразильский район Либердаде, известный как "Маленькая Япония". Здесь восточные традиции переплетаются с латиноамериканским ритмом: витрины с аниме-граффити соседствуют с лавками, где варят рамен, достойный Токио.

"Ходят слухи, что здесь лучший рамен за пределами Токио", — отметила исполнительный редактор Lonely Planet Нита Чемберс.

Не менее колоритен и Мехико. Чемберс называет его "городом, где история, кухня и искусство живут на каждом углу". Прогулка по Ла Роме и Койоакану — это путешествие во времени и пространстве, где старинные фасады соседствуют с модными галереями и кафе.

В США особое внимание уделили штату Мэн и Национальному парку Теодора Рузвельта. Первый поражает морской атмосферой, чистым воздухом и лесными тропами. Второй — пример того, как дикая природа Северной Дакоты может вдохновить на перезагрузку.

"В штате Мэн такая уникальная культура. Так прибрежно, так много походов на природу", — сказала Чемберс.

В Европе неожиданное внимание досталось ирландскому графству Типперэри — внутреннему региону, через который многие туристы обычно лишь проезжают. Однако его холмы, старинные замки и спокойные дороги делают поездку по этим местам одним из самых недооценённых маршрутов Ирландии.

Азия и острова: от Пхукета до Реюньона

Азия представлена Пхукетом, который постепенно превращается не только в курорт, но и в центр для цифровых кочевников. Здесь можно работать с видом на океан, а после ноутбука — нырнуть в тропический закат.

Среди других направлений — Ботсвана, Сардиния, Тунис, Соломоновы острова и Кестельтенанго в Гватемале. В каждом из них Lonely Planet видит сочетание подлинности, природы и гостеприимства.

Сравнение направлений

Направление

Особенность

Лучше посетить

Либердаде, Бразилия

Японская культура в Южной Америке

Круглый год

Мэн, США

Морская природа и походы

Весной и летом

Типперэри, Ирландия

Спокойствие и старинные маршруты

Осенью

Пхукет, Таиланд

Баланс отдыха и удалённой работы

Зимой

Сардиния, Италия

Пляжи и гастрономия

Лето

Вкус и атмосфера

Lonely Planet уделяет внимание не только географии, но и эмоциям. В разделе "Лучшие впечатления" представлены гастрономические маршруты, которые превращают путешествие в праздник вкусов. Так, в Керале (Индия) туристы смогут попробовать блюда с перцем, кардамоном и куркумой, выращенными на соседних плантациях.

"Это настоящее внимание к региональной кухне, которая основана на свежих местных ингредиентах", — подчеркнула Чемберс.

Гастрономический дух живёт и в Мельбурне, где азиатские, африканские и средиземноморские традиции объединились в одном городе. А любителям вина предлагают отправиться в Орегон — регион Вилламет, где виноградники радуют не только вкусом, но и тишиной.

На другом конце планеты, в Гренаде, карнавалы превращают август в фейерверк красок. Более 20 тысяч человек собираются на острове, чтобы отметить Спицемас — главный праздник Карибов. А в Европе — Белград, где ночная жизнь считается одной из самых энергичных и искренних.

Как попробовать необычное

Lonely Planet предлагает не просто смотреть, а проживать опыт. Например, провести ночь в японском рёкане, чтобы прочувствовать гармонию и философию покоя, или остановиться в "поезде на мосту" в Национальном парке Крюгера, где сафари сочетается с роскошью.

  1. Забронируйте рёкан заранее — особенно в сезон цветения сакуры.
  2. В Крюгере выберите вагоны с панорамным видом — это позволит наблюдать за животными прямо из номера.
  3. Вулканический отель на Гавайях — редкий шанс переночевать у кратера действующего вулкана.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Бронировать только популярные отели.
    → Последствие: теряется атмосфера места.
    → Альтернатива: ищите локальные гестхаусы и авторские маршруты на Lonely Planet Journeys.
  • Ошибка: Путешествовать в разгар сезона.
    → Последствие: высокие цены и толпы туристов.
    → Альтернатива: выбирайте межсезонье, когда природа спокойна, а сервис — внимательнее.

А что если…

…устроить путешествие без гаджетов? Сплав по Колорадо или кемпинг в Таджикистане помогают оторваться от экранов и ощутить связь с природой. "Здесь нет места типичному маршруту, ты адаптируешься к каньону", — делится Чемберс. Такие поездки возвращают ощущение настоящего момента.

Плюсы и минусы популярных направлений

Направление

Плюсы

Минусы

Пхукет

Развитая инфраструктура, низкие цены вне сезона

Много туристов зимой

Сардиния

Пляжи, кухня, культура

Переполнена в августе

Белград

Ночная жизнь, недорогое жильё

Шум и жара летом

Мэн

Природа, чистый воздух

Ограниченный транспорт

Типперэри

Тишина и подлинность

Меньше развлечений

FAQ

Как выбрать направление для отпуска по версии Lonely Planet?
Сначала определите формат отдыха — гастрономия, природа, культура. Затем изучите сезонность и транспортную доступность.

Что лучше: город или природа?
В 2026 году Lonely Planet предлагает сочетание обоих форматов. Например, после Мехико отправиться в горы Чиапаса.

Мифы и правда о рейтингах путешествий

Миф

Правда

Lonely Planet выбирает только дорогие страны

В списке 2026 года есть доступные направления — от Вьетнама до Туниса

Все места переполнены туристами

Многие регионы — малопосещаемые и только открываются миру

Это реклама

Эксперты составляют рейтинг по культурной, природной и гастрономической ценности

3 интересных факта

  • В Либердаде проживает крупнейшая японская диаспора за пределами Японии.
  • В Типперэри можно увидеть старинные замки, не отмеченные в стандартных путеводителях.
  • В Орегоне количество виноделен превышает 1100 — и почти каждая проводит дегустации.

