Путешествия будущего: куда отправиться в 2026 году, чтобы увидеть мир иначе
В мире, где путешествия становятся всё более индивидуальными и осознанными, свежий список от Lonely Planet "Лучшее в путешествиях 2026" вновь вдохновляет мечтателей и искателей приключений. В нём собраны самые впечатляющие направления и уникальные впечатления, которые обещают подарить год открытий, вкусов и культурных открытий.
География вдохновения
В этом году эксперты путеводителя выбрали 25 стран, городов и регионов, которые заслуживают внимания. Среди ярких открытий — бразильский район Либердаде, известный как "Маленькая Япония". Здесь восточные традиции переплетаются с латиноамериканским ритмом: витрины с аниме-граффити соседствуют с лавками, где варят рамен, достойный Токио.
"Ходят слухи, что здесь лучший рамен за пределами Токио", — отметила исполнительный редактор Lonely Planet Нита Чемберс.
Не менее колоритен и Мехико. Чемберс называет его "городом, где история, кухня и искусство живут на каждом углу". Прогулка по Ла Роме и Койоакану — это путешествие во времени и пространстве, где старинные фасады соседствуют с модными галереями и кафе.
В США особое внимание уделили штату Мэн и Национальному парку Теодора Рузвельта. Первый поражает морской атмосферой, чистым воздухом и лесными тропами. Второй — пример того, как дикая природа Северной Дакоты может вдохновить на перезагрузку.
"В штате Мэн такая уникальная культура. Так прибрежно, так много походов на природу", — сказала Чемберс.
В Европе неожиданное внимание досталось ирландскому графству Типперэри — внутреннему региону, через который многие туристы обычно лишь проезжают. Однако его холмы, старинные замки и спокойные дороги делают поездку по этим местам одним из самых недооценённых маршрутов Ирландии.
Азия и острова: от Пхукета до Реюньона
Азия представлена Пхукетом, который постепенно превращается не только в курорт, но и в центр для цифровых кочевников. Здесь можно работать с видом на океан, а после ноутбука — нырнуть в тропический закат.
Среди других направлений — Ботсвана, Сардиния, Тунис, Соломоновы острова и Кестельтенанго в Гватемале. В каждом из них Lonely Planet видит сочетание подлинности, природы и гостеприимства.
Сравнение направлений
|
Направление
|
Особенность
|
Лучше посетить
|
Либердаде, Бразилия
|
Японская культура в Южной Америке
|
Круглый год
|
Мэн, США
|
Морская природа и походы
|
Весной и летом
|
Типперэри, Ирландия
|
Спокойствие и старинные маршруты
|
Осенью
|
Пхукет, Таиланд
|
Баланс отдыха и удалённой работы
|
Зимой
|
Сардиния, Италия
|
Пляжи и гастрономия
|
Лето
Вкус и атмосфера
Lonely Planet уделяет внимание не только географии, но и эмоциям. В разделе "Лучшие впечатления" представлены гастрономические маршруты, которые превращают путешествие в праздник вкусов. Так, в Керале (Индия) туристы смогут попробовать блюда с перцем, кардамоном и куркумой, выращенными на соседних плантациях.
"Это настоящее внимание к региональной кухне, которая основана на свежих местных ингредиентах", — подчеркнула Чемберс.
Гастрономический дух живёт и в Мельбурне, где азиатские, африканские и средиземноморские традиции объединились в одном городе. А любителям вина предлагают отправиться в Орегон — регион Вилламет, где виноградники радуют не только вкусом, но и тишиной.
На другом конце планеты, в Гренаде, карнавалы превращают август в фейерверк красок. Более 20 тысяч человек собираются на острове, чтобы отметить Спицемас — главный праздник Карибов. А в Европе — Белград, где ночная жизнь считается одной из самых энергичных и искренних.
Как попробовать необычное
Lonely Planet предлагает не просто смотреть, а проживать опыт. Например, провести ночь в японском рёкане, чтобы прочувствовать гармонию и философию покоя, или остановиться в "поезде на мосту" в Национальном парке Крюгера, где сафари сочетается с роскошью.
- Забронируйте рёкан заранее — особенно в сезон цветения сакуры.
- В Крюгере выберите вагоны с панорамным видом — это позволит наблюдать за животными прямо из номера.
- Вулканический отель на Гавайях — редкий шанс переночевать у кратера действующего вулкана.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Бронировать только популярные отели.
→ Последствие: теряется атмосфера места.
→ Альтернатива: ищите локальные гестхаусы и авторские маршруты на Lonely Planet Journeys.
- Ошибка: Путешествовать в разгар сезона.
→ Последствие: высокие цены и толпы туристов.
→ Альтернатива: выбирайте межсезонье, когда природа спокойна, а сервис — внимательнее.
А что если…
…устроить путешествие без гаджетов? Сплав по Колорадо или кемпинг в Таджикистане помогают оторваться от экранов и ощутить связь с природой. "Здесь нет места типичному маршруту, ты адаптируешься к каньону", — делится Чемберс. Такие поездки возвращают ощущение настоящего момента.
Плюсы и минусы популярных направлений
|
Направление
|
Плюсы
|
Минусы
|
Пхукет
|
Развитая инфраструктура, низкие цены вне сезона
|
Много туристов зимой
|
Сардиния
|
Пляжи, кухня, культура
|
Переполнена в августе
|
Белград
|
Ночная жизнь, недорогое жильё
|
Шум и жара летом
|
Мэн
|
Природа, чистый воздух
|
Ограниченный транспорт
|
Типперэри
|
Тишина и подлинность
|
Меньше развлечений
FAQ
Как выбрать направление для отпуска по версии Lonely Planet?
Сначала определите формат отдыха — гастрономия, природа, культура. Затем изучите сезонность и транспортную доступность.
Что лучше: город или природа?
В 2026 году Lonely Planet предлагает сочетание обоих форматов. Например, после Мехико отправиться в горы Чиапаса.
Мифы и правда о рейтингах путешествий
|
Миф
|
Правда
|
Lonely Planet выбирает только дорогие страны
|
В списке 2026 года есть доступные направления — от Вьетнама до Туниса
|
Все места переполнены туристами
|
Многие регионы — малопосещаемые и только открываются миру
|
Это реклама
|
Эксперты составляют рейтинг по культурной, природной и гастрономической ценности
3 интересных факта
- В Либердаде проживает крупнейшая японская диаспора за пределами Японии.
- В Типперэри можно увидеть старинные замки, не отмеченные в стандартных путеводителях.
- В Орегоне количество виноделен превышает 1100 — и почти каждая проводит дегустации.
