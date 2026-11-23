Привычка делать ежедневную прогулку часто сводится к вопросу выбора времени: утром, днем или вечером. Специалисты указывают, что эффект от ходьбы зависит не только от интенсивности шага, но и от момента в течение суток, когда происходит нагрузка. Разные периоды дня активируют различные физиологические механизмы, от регуляции циркадных ритмов до контроля уровня глюкозы в крови.

Утренний выход на солнце и метаболический отклик

Утренняя активность имеет преимущество в плане дисциплины: меньше вероятность, что дела или усталость помешают совершить прогулку. Важную роль здесь играет воздействие света. Согласно исследованию, опубликованному в 2024 году в журнале Journal of Health Psychology, раннее воздействие солнечного света способствует улучшению качества сна, независимо от общего дневного количества освещенности. Это связывают с влиянием на циркадные ритмы.

Метаболические эффекты также зависят от времени. Исследование 2023 года в журнале Journal of Physiology показало, что у пациентов с метаболическим синдромом утренняя ходьба лучше, чем дневная, влияет на снижение артериального давления и концентрацию инсулина, а также на чувствительность к нему. Однако то же исследование, а также данные из журнала Obesity, не выявили значимых преимуществ утренней нагрузки по сравнению с дневной в отношении изменения состава тела.

Вопрос голодной тренировки требует осторожности. Лора А. Ричардсон, доктор философии, профессор прикладных наук о движении в Школе кинезиологии Университета Мичигана, объясняет, что при ходьбе натощак организм с большей вероятностью использует жировые запасы, а не углеводы. Майкл Руссо, врач-бариатрический хирург в MemorialCare Surgical Weight Loss Center при Orange Coast Medical Center, отмечает, что минимизация запасов гликогена может способствовать сжиганию жира. Но он же предупреждает об обратной стороне: усталость снижает эффективность нагрузки, а при недостатке белка тело может расходовать мышечную ткань как источник энергии. Таким образом, голодная прогулка не является универсальным решением для снижения веса.

Дневная ходьба и стабилизация сахара

В послеобеденное время, когда организм уже получил энергию из завтрака и обеда, физическая активность работает в связке с пищеварением. Профессор Ричардсон отмечает, что движение после еды помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Механизм заключается в том, что сокращение скелетных мышц увеличивает кровоток и заставляет мышцы поглощать избыток глюкозы, поступивший с пищей. Это особенно актуально для людей с преддиабетом или диабетом. Исследование 2023 года в Sports Medicine рекомендует начинать движение как можно скорее после еды для максимального эффекта.

Кроме того, анализ в журнале Nature Communications (2023) показал, что умеренные или интенсивные тренировки (включая быструю ходьбу или ходьбу с утяжелением), выполненные в дневное время, существенно снижают риск смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с утренними нагрузками.

Вечерняя активность и сон

Ходьба после ужина также поддерживает пищеварение и контроль гликемии. Дополнительным эффектом может стать снижение вероятности вечернего переедания: физическое движение перенаправляет внимание от дивана к активности, что естественным образом ограничивает потребление лишних калорий.

Главным ограничением вечерней нагрузки остается ее влияние на сон. Обзор в Frontiers in Pharmacology (2023) указывает на индивидуальные различия: у «сов» как утренняя, так и вечерняя активность способствуют смещению цикла сна и выработке мелатонина, тогда как у «жаворонков» вечерние нагрузки задерживают эти процессы. Ричардсон советует ориентироваться на собственные ощущения: если сон не страдает, время вечерней прогулки приемлемо.

Выбор оптимального времени требует учета личных ограничений и биологии. Поскольку большинство исследований проводилось на мужчинах, специфика влияния времени суток на женщин остается недостаточно изученной. Ключевым фактором остается последовательность: закрепление прогулки в одном и том же времени суток помогает сформировать устойчивую привычку и стабильно регулировать циркадные ритмы.