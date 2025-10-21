Египет без жары и толп: туристы ошибаются, выбирая не тот месяц
Если вы мечтаете о тёплом море, солнце и бесконечном отдыхе под пальмами, Египет кажется безупречным выбором. Но даже там, где солнце светит круглый год, погода может преподносить сюрпризы. Осень, зима и лето — каждая пора раскрывает страну по-разному. Чтобы не ошибиться с выбором сезона, разберёмся, когда именно стоит бронировать билеты и чем отличается отдых в разные месяцы.
Золотое время: октябрь, ноябрь, апрель и май
Эти месяцы считаются пиком туристического сезона. Воздух прогревается до комфортных +27…+32°C, море приятно тёплое — около +26°C. Это идеальный период для купания, снорклинга и дайвинга, когда видимость под водой лучшая, а кораллы особенно яркие.
Однако есть и обратная сторона: туристов становится заметно больше. Пляжи и экскурсии переполнены, а стоимость туров, авиабилетов и даже фруктов на рынках растёт. Но если вы цените стабильную погоду, мягкое солнце и спокойное море — это безусловно лучшее время.
Советы шаг за шагом
- Бронируйте туры минимум за 1-2 месяца — так можно сэкономить до 20 %.
- Если хотите меньше туристов, выбирайте апрель или начало ноября.
- Для идеального загара используйте солнцезащитный крем с SPF 30+ - весеннее солнце активнее, чем кажется.
- Осенью лучше выбирать отели с подогреваемыми бассейнами, особенно в конце ноября.
Египет зимой: солнце без жары
Зимой температура воды опускается до +22°C, воздух — около +23°C. Для купания прохладно, зато это лучшее время для экскурсий. Можно спокойно посетить пирамиды Гизы, Луксор или пустынные оазисы, не страдая от зноя.
Главный зимний минус — ветра. Они особенно ощутимы в Хургаде, где пляжи открыты. Чтобы не мёрзнуть, выбирайте бухты, защищённые от ветра.
"В Шарм-эль-Шейхе выбирайте отели в безветренных бухтах, например, Наама-Бэй или Рас-Ум-эль-Сид", — советует тревел-блогер Тёма.
К тому же зимой снижаются цены: пятизвёздочные отели предлагают скидки до 50 %, а авиабилеты становятся доступнее. Туроператоры часто включают бонусы — бесплатные экскурсии или апгрейд номера.
Плюсы и минусы зимнего отдыха
|
Плюсы
|
Минусы
|
Меньше туристов
|
Вода прохладная
|
Низкие цены
|
Возможен сильный ветер
|
Комфортные экскурсии
|
Ограниченное купание
Летний Египет: жара, но без духоты
Температура воздуха в июне-августе держится около +38…+42°C. Звучит пугающе, но жара в Египте сухая — нет удушливой влажности, как в Азии. Поэтому отдых переносится легче, чем кажется. Главное — соблюдать простые правила: не гулять под прямым солнцем с 12 до 15 часов, пить больше воды и использовать лёгкую одежду из натуральных тканей.
Многие туристы выбирают именно лето ради экономии: стоимость туров падает почти вдвое, а на пляжах становится просторно. По отзывам путешественников, купаться комфортно утром и ближе к закату, когда температура воды совпадает с температурой воздуха.
Сравнение сезонов
|
Период
|
Температура воздуха
|
Температура воды
|
Цены
|
Комфорт
|
Октябрь-ноябрь
|
+28…+32°C
|
+26°C
|
Высокие
|
Отличный
|
Декабрь-февраль
|
+22…+25°C
|
+22°C
|
Низкие
|
Средний
|
Июнь-август
|
+38…+42°C
|
+29°C
|
Минимальные
|
На любителя
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Поездка в декабре без учёта ветров.
Последствие: Придётся купаться в прохладной воде или вовсе отказаться от моря.
Альтернатива: Бронируйте отели в бухтах Наама-Бэй, Рас-Ум-эль-Сид или Шаркс-Бэй — там почти не бывает ветра.
- Ошибка: Отдых в августе без защиты от солнца.
Последствие: Солнечные ожоги и перегрев.
Альтернатива: Используйте крем SPF 50, пейте много воды и отдыхайте под навесами у бассейна.
- Ошибка: Неправильный выбор сезона для экскурсий.
Последствие: Трудно переносить жару в пустыне.
Альтернатива: Экскурсии лучше планировать на зиму или весну.
А что если вы не любите жару?
Тем, кто предпочитает мягкий климат, подойдут март и апрель. Весной температура воздуха держится около +26°C, море уже прогревается, но солнце не обжигает. Это идеальный баланс между пляжным отдыхом и поездками по достопримечательностям.
А вот сентябрь хорош для тех, кто хочет продлить лето. Море после зноя буквально парное, а вечерние прогулки по набережным становятся настоящим удовольствием.
Плюсы и минусы популярных курортов
|
Курорт
|
Преимущества
|
Особенности
|
Шарм-эль-Шейх
|
Безветренные бухты, кораллы, дайвинг
|
Иногда вход в море только с понтона
|
Хургада
|
Просторные пляжи, активный отдых
|
Ветры зимой
|
Марса-Алам
|
Лучшие кораллы, уединение
|
Долгий трансфер
|
Эль-Гуна
|
Европейский комфорт, яхты
|
Дорогие отели
FAQ
Когда самое тёплое море в Египте?
В июле и августе — около +29°C. Но лучше купаться утром или вечером, чтобы избежать перегрева.
Можно ли купаться зимой?
Да, но не везде. В бухтах Шарм-эль-Шейха вода теплее, чем в открытых районах Хургады.
Когда самые выгодные цены на туры?
С января по март — период низкого сезона, когда туроператоры снижают стоимость до минимума.
Что лучше для дайвинга — лето или осень?
Осень. Море спокойное, видимость отличная, а температура воды комфортная для долгих погружений.
Мифы и правда
- Миф: В Египте всегда жарко.
Правда: Зимой температура может опускаться до +20°C, а вечерами бывает прохладно.
- Миф: Купаться можно везде.
Правда: Некоторые бухты закрыты для купания из-за кораллов и требуют специальной обуви.
- Миф: В июле отдыхать невозможно.
Правда: Если правильно подобрать время выхода на пляж и питьевой режим, жара переносится легко.
3 интересных факта
- В Египте около 300 солнечных дней в году — даже зимой можно загорать.
- Сезон дайвинга длится круглый год, но в октябре видимость под водой достигает рекордных 40 м.
- Египет входит в пятёрку самых доступных направлений для пляжного отдыха из Европы.
