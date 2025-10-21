Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Суэц, Египет
Суэц, Египет
© commons.wikimedia.org by Jerrye & Roy Klotz, MD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:23

Египет без жары и толп: туристы ошибаются, выбирая не тот месяц

Осенью и весной Египет раскрывается во всей красе: тёплое море и яркие кораллы

Если вы мечтаете о тёплом море, солнце и бесконечном отдыхе под пальмами, Египет кажется безупречным выбором. Но даже там, где солнце светит круглый год, погода может преподносить сюрпризы. Осень, зима и лето — каждая пора раскрывает страну по-разному. Чтобы не ошибиться с выбором сезона, разберёмся, когда именно стоит бронировать билеты и чем отличается отдых в разные месяцы.

Золотое время: октябрь, ноябрь, апрель и май

Эти месяцы считаются пиком туристического сезона. Воздух прогревается до комфортных +27…+32°C, море приятно тёплое — около +26°C. Это идеальный период для купания, снорклинга и дайвинга, когда видимость под водой лучшая, а кораллы особенно яркие.

Однако есть и обратная сторона: туристов становится заметно больше. Пляжи и экскурсии переполнены, а стоимость туров, авиабилетов и даже фруктов на рынках растёт. Но если вы цените стабильную погоду, мягкое солнце и спокойное море — это безусловно лучшее время.

Советы шаг за шагом

  1. Бронируйте туры минимум за 1-2 месяца — так можно сэкономить до 20 %.
  2. Если хотите меньше туристов, выбирайте апрель или начало ноября.
  3. Для идеального загара используйте солнцезащитный крем с SPF 30+ - весеннее солнце активнее, чем кажется.
  4. Осенью лучше выбирать отели с подогреваемыми бассейнами, особенно в конце ноября.

Египет зимой: солнце без жары

Зимой температура воды опускается до +22°C, воздух — около +23°C. Для купания прохладно, зато это лучшее время для экскурсий. Можно спокойно посетить пирамиды Гизы, Луксор или пустынные оазисы, не страдая от зноя.

Главный зимний минус — ветра. Они особенно ощутимы в Хургаде, где пляжи открыты. Чтобы не мёрзнуть, выбирайте бухты, защищённые от ветра.

"В Шарм-эль-Шейхе выбирайте отели в безветренных бухтах, например, Наама-Бэй или Рас-Ум-эль-Сид", — советует тревел-блогер Тёма.

К тому же зимой снижаются цены: пятизвёздочные отели предлагают скидки до 50 %, а авиабилеты становятся доступнее. Туроператоры часто включают бонусы — бесплатные экскурсии или апгрейд номера.

Плюсы и минусы зимнего отдыха

Плюсы

Минусы

Меньше туристов

Вода прохладная

Низкие цены

Возможен сильный ветер

Комфортные экскурсии

Ограниченное купание

Летний Египет: жара, но без духоты

Температура воздуха в июне-августе держится около +38…+42°C. Звучит пугающе, но жара в Египте сухая — нет удушливой влажности, как в Азии. Поэтому отдых переносится легче, чем кажется. Главное — соблюдать простые правила: не гулять под прямым солнцем с 12 до 15 часов, пить больше воды и использовать лёгкую одежду из натуральных тканей.

Многие туристы выбирают именно лето ради экономии: стоимость туров падает почти вдвое, а на пляжах становится просторно. По отзывам путешественников, купаться комфортно утром и ближе к закату, когда температура воды совпадает с температурой воздуха.

Сравнение сезонов

Период

Температура воздуха

Температура воды

Цены

Комфорт

Октябрь-ноябрь

+28…+32°C

+26°C

Высокие

Отличный

Декабрь-февраль

+22…+25°C

+22°C

Низкие

Средний

Июнь-август

+38…+42°C

+29°C

Минимальные

На любителя

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Поездка в декабре без учёта ветров.
    Последствие: Придётся купаться в прохладной воде или вовсе отказаться от моря.
    Альтернатива: Бронируйте отели в бухтах Наама-Бэй, Рас-Ум-эль-Сид или Шаркс-Бэй — там почти не бывает ветра.
  • Ошибка: Отдых в августе без защиты от солнца.
    Последствие: Солнечные ожоги и перегрев.
    Альтернатива: Используйте крем SPF 50, пейте много воды и отдыхайте под навесами у бассейна.
  • Ошибка: Неправильный выбор сезона для экскурсий.
    Последствие: Трудно переносить жару в пустыне.
    Альтернатива: Экскурсии лучше планировать на зиму или весну.

А что если вы не любите жару?

Тем, кто предпочитает мягкий климат, подойдут март и апрель. Весной температура воздуха держится около +26°C, море уже прогревается, но солнце не обжигает. Это идеальный баланс между пляжным отдыхом и поездками по достопримечательностям.

А вот сентябрь хорош для тех, кто хочет продлить лето. Море после зноя буквально парное, а вечерние прогулки по набережным становятся настоящим удовольствием.

Плюсы и минусы популярных курортов

Курорт

Преимущества

Особенности

Шарм-эль-Шейх

Безветренные бухты, кораллы, дайвинг

Иногда вход в море только с понтона

Хургада

Просторные пляжи, активный отдых

Ветры зимой

Марса-Алам

Лучшие кораллы, уединение

Долгий трансфер

Эль-Гуна

Европейский комфорт, яхты

Дорогие отели

FAQ

Когда самое тёплое море в Египте?
В июле и августе — около +29°C. Но лучше купаться утром или вечером, чтобы избежать перегрева.

Можно ли купаться зимой?
Да, но не везде. В бухтах Шарм-эль-Шейха вода теплее, чем в открытых районах Хургады.

Когда самые выгодные цены на туры?
С января по март — период низкого сезона, когда туроператоры снижают стоимость до минимума.

Что лучше для дайвинга — лето или осень?
Осень. Море спокойное, видимость отличная, а температура воды комфортная для долгих погружений.

Мифы и правда

  • Миф: В Египте всегда жарко.
    Правда: Зимой температура может опускаться до +20°C, а вечерами бывает прохладно.
  • Миф: Купаться можно везде.
    Правда: Некоторые бухты закрыты для купания из-за кораллов и требуют специальной обуви.
  • Миф: В июле отдыхать невозможно.
    Правда: Если правильно подобрать время выхода на пляж и питьевой режим, жара переносится легко.

3 интересных факта

  1. В Египте около 300 солнечных дней в году — даже зимой можно загорать.
  2. Сезон дайвинга длится круглый год, но в октябре видимость под водой достигает рекордных 40 м.
  3. Египет входит в пятёрку самых доступных направлений для пляжного отдыха из Европы.

