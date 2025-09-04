Утро против вечера: какое время тренировки тайно сжигает больше жира

Регулярные тренировки и сбалансированное питание — основа здорового образа жизни. Но если цель — похудеть, встаёт вопрос: действительно ли имеет значение время суток, когда вы занимаетесь спортом? Утро, день или вечер — что эффективнее?

Утренняя активность: миф или преимущество?

Существует мнение, что утренние тренировки помогают быстрее сжигать калории. Исследования действительно показывают, что у людей, занимающихся спортом утром, чаще ниже индекс массы тела и обхват талии. Другое исследование на животных подтвердило: ранняя активность ускоряет обмен веществ и способствует использованию жира как источника энергии. Однако данные по людям пока противоречивы.

Интересно, что тренировки натощак не дали убедительных доказательств преимуществ для похудения. В одном эксперименте женщины занимались одинаково, но часть делала это на голодный желудок, а часть после приёма пищи. Разница в весе и составе тела оказалась несущественной.

Дневные и вечерние тренировки

Другая группа исследований указывает на плюсы тренировок во второй половине дня. Так, у мужчин с риском развития диабета занятия после обеда улучшили чувствительность к инсулину, снизили уровень сахара и уменьшили жировую массу.

Есть и данные о том, что вечерняя активность влияет на гормон голода — грелин. Его уровень снижается, что теоретически должно уменьшать аппетит. Правда, заметного снижения тяги к еде у участников эксперимента выявлено не было.

Важнее регулярность, а не часы

"Исследования противоречивы: одни говорят, что лучше тренироваться утром, другие — днём. Главное — найти время, которое реально вписывается в ваш график", — сказала фитнес-эксперт Дези Бартлетт.

Похожего мнения придерживается и Тамара Хью-Батлер, профессор физиологии спорта. Она подчёркивает, что выработка привычки играет ключевую роль. Если тренировка встроена в повседневный распорядок, её сложнее пропустить, а значит, выше вероятность достичь результата.

Что делать при нестабильном графике

Тем, у кого работа или образ жизни не позволяют тренироваться в одно и то же время, специалисты советуют гибкий подход. Даже короткая прогулка в обеденный перерыв или 15 минут упражнений вечером — это вклад в здоровье и контроль веса.

"Важно двигаться тогда, когда есть возможность. Пусть это будут короткие сессии, использование фитбола вместо стула или прогулки в перерывах", — отметила Бартлетт.

Хью-Батлер добавляет: решающим фактором остаются регулярность и продолжительность тренировок, а не часы на циферблате.

Как выстроить удобный график тренировок

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует взрослым не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю. Это может быть быстрая ходьба, плавание, танцы или командные виды спорта.

Советы экспертов:

Определите конкретное время и придерживайтесь его. Подготовьте одежду и обувь заранее, чтобы не было соблазна отказаться. Договаривайтесь с друзьями или тренером — совместные планы мотивируют. Ведите дневник тренировок или используйте приложение для отслеживания прогресса. Сохраняйте гибкость: в поездках ищите альтернативы — парки, фитнес-клубы, уличные площадки.

Научные данные о том, какое время суток идеально подходит для тренировок, остаются неоднозначными. Утро, день или вечер могут иметь свои преимущества, но решающим остаётся одно — заниматься регулярно и выбирать формат, который приносит удовольствие.

Физическая активность укрепляет сердце и сосуды, улучшает работу мозга, помогает контролировать вес и снижает риск хронических заболеваний. Поэтому лучший вариант — тот, который впишется в ваш распорядок и станет привычкой.