Сладкое по часам: как выбрать время, чтобы не набрать вес и не страдать от голода

Можно ли позволить себе торт на завтрак, шоколад после обеда или мороженое вечером? Вопрос, когда именно стоит есть сладкое, волнует почти каждого, кто старается питаться осознанно. Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в своём телеграм-канале объяснила: решающим фактором является не время суток, а общая калорийность и контекст приёма пищи.

Калории одинаковы — эффект разный

По словам специалиста, калорийность десерта не меняется в зависимости от времени.

"Кусочек торта в 9 утра и в 9 вечера содержит одинаковое количество калорий", — напомнила Альбина Комиссарова.

Однако реакция организма на сладкое действительно зависит от того, когда и с чем вы его едите. Завтрак, обед и ужин оказывают разное влияние на обмен веществ, уровень сахара и выработку гормонов.

Почему утро не лучшее время для десерта

Диетолог предупреждает: начинать день с торта, булочки или сладкой каши не стоит. Да, сладкое утром помогает проснуться, но эффект быстро проходит.

Скачки сахара в крови приводят к упадку энергии уже через 1-2 часа.

Аппетит становится нестабильным - человек чаще тянется к перекусам.

Организм не получает белков и жиров, необходимых для чувства сытости.

Лучше добавить к сладкому источники белка и клетчатки - например, кусочек шоколада с орехами, йогурт с фруктами или овсянку с ягодами.

"Завтракать только сладким нежелательно — такие блюда слишком калорийны и не дают стабильного запаса энергии", — отметила Комиссарова.

Почему вечер — худшее время для сладкого

Во второй половине дня метаболизм естественным образом замедляется, а чувствительность к инсулину падает. Это значит, что вечерние десерты чаще превращаются в жировые запасы.

Кроме того, сахар влияет на нервную систему:

возбуждает мозг, мешая выработке мелатонина - гормона сна;

повышает уровень кортизола и может вызвать бессонницу ;

нарушает внутренние биоритмы.

Исследование учёных из Испании и Ирландии показало, что употребление сладостей перед сном сбивает "внутренние часы" организма и увеличивает метаболические риски - от инсулинорезистентности до набора веса.

Оптимальное время — середина дня

Лучше всего употреблять сладкое в середине дня, когда организм наиболее активен и способен эффективно использовать глюкозу.

После обеда энергия из сахара идёт на умственную и физическую деятельность .

Если съесть десерт после тренировки или прогулки, он поможет восстановить запасы гликогена в мышцах.

После основного приёма пищи сладкое усваивается медленнее и не вызывает резких скачков сахара в крови.

"После физической активности кусочек шоколада или фрукты не навредят, а помогут восполнить энергию", — уточнила диетолог.

Когда десерт можно заменить приёмом пищи

Иногда, по словам эксперта, допустимо заменить полноценный приём пищи сладким — например, если это вписывается в общую калорийность рациона. Главное, чтобы это не становилось привычкой.

"Специально есть полноценный приём пищи, а потом торт — значит увеличить калорийность в два раза. Иногда можно заменить обед десертом ради баланса", — добавила Альбина Комиссарова.

Влияние времени суток на сладкое

Время приёма пищи Влияние на организм Рекомендации Завтрак Быстрый рост сахара, затем упадок энергии и голод Есть сладкое в составе завтрака, а не вместо него Обед Энергия используется на работу, восстановление и активность Лучшее время: после основного приёма пищи Ужин Нарушает сон, увеличивает риск набора веса Избегать сладкого за 3-4 часа до сна

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть десерт на пустой желудок.

Последствие: резкие колебания сахара и голода.

Альтернатива: съесть сладкое после белково-овощного блюда.

Ошибка: тянуться к сладкому поздно вечером.

Последствие: бессонница, набор веса.

Альтернатива: позволять себе десерт днём, после активности.

Ошибка: считать сладкое "запретным" продуктом.

Последствие: эмоциональные срывы и переедание.

Альтернатива: включить умеренные порции в сбалансированный рацион.

Как выбрать "правильное" сладкое

Отдавайте предпочтение естественным источникам сахара - фруктам, ягодам, мёду. Выбирайте тёмный шоколад (от 70% какао) вместо молочного. Избегайте десертов с рафинированным сахаром и трансжирами. Если хочется выпечки — выбирайте овсяное печенье, чизкейк без сахара или творожные десерты.

Так вы сможете удовлетворить потребность в сладком без вреда для фигуры и самочувствия.

Плюсы и минусы сладкого в рационе

Плюсы Минусы Повышает настроение и энергию Может вызывать скачки сахара Удовлетворяет тягу к сладкому При вечернем употреблении — бессонница Улучшает восстановление после нагрузок Избыток ведёт к набору веса Можно включить в сбалансированный рацион Требует контроля порций

Три интересных факта