Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка
Девушка
© https://www.freepik.com by wayhomestudio
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Сладкое по часам: как выбрать время, чтобы не набрать вес и не страдать от голода

Диетолог Комиссарова: время суток влияет на реакцию организма на десерты, а не на калорийность

Можно ли позволить себе торт на завтрак, шоколад после обеда или мороженое вечером? Вопрос, когда именно стоит есть сладкое, волнует почти каждого, кто старается питаться осознанно. Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в своём телеграм-канале объяснила: решающим фактором является не время суток, а общая калорийность и контекст приёма пищи.

Калории одинаковы — эффект разный

По словам специалиста, калорийность десерта не меняется в зависимости от времени.

"Кусочек торта в 9 утра и в 9 вечера содержит одинаковое количество калорий", — напомнила Альбина Комиссарова.

Однако реакция организма на сладкое действительно зависит от того, когда и с чем вы его едите. Завтрак, обед и ужин оказывают разное влияние на обмен веществ, уровень сахара и выработку гормонов.

Почему утро не лучшее время для десерта

Диетолог предупреждает: начинать день с торта, булочки или сладкой каши не стоит. Да, сладкое утром помогает проснуться, но эффект быстро проходит.

  • Скачки сахара в крови приводят к упадку энергии уже через 1-2 часа.

  • Аппетит становится нестабильным - человек чаще тянется к перекусам.

  • Организм не получает белков и жиров, необходимых для чувства сытости.

Лучше добавить к сладкому источники белка и клетчатки - например, кусочек шоколада с орехами, йогурт с фруктами или овсянку с ягодами.

"Завтракать только сладким нежелательно — такие блюда слишком калорийны и не дают стабильного запаса энергии", — отметила Комиссарова.

Почему вечер — худшее время для сладкого

Во второй половине дня метаболизм естественным образом замедляется, а чувствительность к инсулину падает. Это значит, что вечерние десерты чаще превращаются в жировые запасы.

Кроме того, сахар влияет на нервную систему:

  • возбуждает мозг, мешая выработке мелатонина - гормона сна;

  • повышает уровень кортизола и может вызвать бессонницу;

  • нарушает внутренние биоритмы.

Исследование учёных из Испании и Ирландии показало, что употребление сладостей перед сном сбивает "внутренние часы" организма и увеличивает метаболические риски - от инсулинорезистентности до набора веса.

Оптимальное время — середина дня

Лучше всего употреблять сладкое в середине дня, когда организм наиболее активен и способен эффективно использовать глюкозу.

  • После обеда энергия из сахара идёт на умственную и физическую деятельность.

  • Если съесть десерт после тренировки или прогулки, он поможет восстановить запасы гликогена в мышцах.

  • После основного приёма пищи сладкое усваивается медленнее и не вызывает резких скачков сахара в крови.

"После физической активности кусочек шоколада или фрукты не навредят, а помогут восполнить энергию", — уточнила диетолог.

Когда десерт можно заменить приёмом пищи

Иногда, по словам эксперта, допустимо заменить полноценный приём пищи сладким — например, если это вписывается в общую калорийность рациона. Главное, чтобы это не становилось привычкой.

"Специально есть полноценный приём пищи, а потом торт — значит увеличить калорийность в два раза. Иногда можно заменить обед десертом ради баланса", — добавила Альбина Комиссарова.

Влияние времени суток на сладкое

Время приёма пищи Влияние на организм Рекомендации
Завтрак Быстрый рост сахара, затем упадок энергии и голод Есть сладкое в составе завтрака, а не вместо него
Обед Энергия используется на работу, восстановление и активность Лучшее время: после основного приёма пищи
Ужин Нарушает сон, увеличивает риск набора веса Избегать сладкого за 3-4 часа до сна

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть десерт на пустой желудок.
    Последствие: резкие колебания сахара и голода.
    Альтернатива: съесть сладкое после белково-овощного блюда.

  • Ошибка: тянуться к сладкому поздно вечером.
    Последствие: бессонница, набор веса.
    Альтернатива: позволять себе десерт днём, после активности.

  • Ошибка: считать сладкое "запретным" продуктом.
    Последствие: эмоциональные срывы и переедание.
    Альтернатива: включить умеренные порции в сбалансированный рацион.

Как выбрать "правильное" сладкое

  1. Отдавайте предпочтение естественным источникам сахара - фруктам, ягодам, мёду.

  2. Выбирайте тёмный шоколад (от 70% какао) вместо молочного.

  3. Избегайте десертов с рафинированным сахаром и трансжирами.

  4. Если хочется выпечки — выбирайте овсяное печенье, чизкейк без сахара или творожные десерты.

Так вы сможете удовлетворить потребность в сладком без вреда для фигуры и самочувствия.

Плюсы и минусы сладкого в рационе

Плюсы Минусы
Повышает настроение и энергию Может вызывать скачки сахара
Удовлетворяет тягу к сладкому При вечернем употреблении — бессонница
Улучшает восстановление после нагрузок Избыток ведёт к набору веса
Можно включить в сбалансированный рацион Требует контроля порций

Три интересных факта

  1. Уровень инсулиновой чувствительности у человека максимален с 10:00 до 15:00, поэтому сладкое в это время усваивается лучше.

  2. Люди, которые полностью исключают сладкое, чаще страдают перееданием и перепадами настроения.

  3. Один кусочек шоколада весом 25 г способен поднять уровень серотонина на 15-20% в течение часа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Торт Полено из слоёного теста получается нежным сегодня в 14:21
Десерт, который тает во рту: даже дети просят добавки

Хрустящие слои, нежный крем и аромат ванили — торт "Полено" не требует сложных навыков, но способен удивить даже искушённых сладкоежек.

Читать полностью » Говядина с овощами в афганском казане сохраняет сочность при готовке под давлением сегодня в 14:13
Забудьте про жёсткую говядину: этот способ приготовления удивит даже шеф-повара

Нежная говядина с овощами, приготовленная в афганском казане, — это блюдо с восточным характером и домашней душой. Простота, аромат и невероятная сочность.

Читать полностью » Лаваш с ветчиной и сыром получается сочным сегодня в 13:09
Быстрее, чем сварить кофе: этот рулет готовится за 10 минут, а съедается за секунды

Простой, быстрый и универсальный рулет из лаваша с ветчиной и сыром — идеальное решение для завтрака или праздничной закуски. Готовится за 10 минут, а выглядит эффектно.

Читать полностью » Печенье с жареным луком готовится без яиц и молочных продуктов сегодня в 13:06
Забудьте про чипсы и снеки: это печенье покорило даже ярых противников лука

Постное печенье с жареным луком — ароматная, рассыпчатая закуска с насыщенным вкусом. Идеально подойдёт к пиву или как оригинальный перекус.

Читать полностью » Салат с шампиньонами и корейской морковью получается питательным сегодня в 12:20
Почему этот салат с грибами и морковью готовят в лучших ресторанах: шеф-повара поделились формулой

Пикантный салат с шампиньонами и корейской морковью — лёгкая закуска с насыщенным вкусом и ароматом специй. Подойдёт и к мясу, и к постному столу.

Читать полностью » Роллы с креветками в домашних условиях готовят по рецепту японских шеф-поваров сегодня в 12:03
Японские традиции в вашей кухне: эти роллы перевернут представление о домашней еде

Роллы с креветками и свежим огурцом — лёгкий способ почувствовать вкус Японии дома. Простые ингредиенты, немного терпения — и идеальный результат.

Читать полностью » Торт с грецкими орехами получается сытным сегодня в 11:56
Как обычный торт превратился в шедевр: кулинары нашли гениальный способ

Торт "Орех" с грецкими орехами — нежный, ароматный и очень домашний. Простое тесто и шоколадный крем превращаются в десерт, которому не нужны украшения.

Читать полностью » Малосольная селёдка в домашних условиях получается нежной сегодня в 11:53
Селёдка в рассоле с луком — и через 3 часа на столе: кулинары раскрыли формулу идеального вкуса

Домашняя малосольная селёдка — нежная, ароматная и невероятно аппетитная. Рассказываем, как быстро приготовить идеальную рыбу с луком и маслом.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Эксперты предупредили: начало октября — худшее время для путешествий по Китаю
Еда
Диетолог Гуськова: холодная пища не вызывает депрессию, но может раздражать желудок
Красота и здоровье
Американские неврологи назвали движение естественным источником энергии осенью
ЮФО
Южный циклон принесёт в Крым дожди и похолодание с 10 по 12 октября
Питомцы
Ветеринар из Барнаула рассказала о стоимости утилизации и кремации питомцев
Красота и здоровье
Учёные подтвердили: корица вечером помогает стабилизировать уровень сахара в крови
Садоводство
Народные методы защиты сада: марганцовка, сода и соль против болезней и вредителей
Дом
Эксперт клининга Савчук: кухонную губку нужно менять не реже одного раза в неделю
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet