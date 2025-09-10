Конец года — начало успеха: почему стоит искать работу именно сейчас
Считается, что искать новую работу лучше весной или после новогодних праздников. Однако карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Ольга Бухвалова уверена: самым благоприятным временем для смены работы является именно конец года.
Почему это время удачное
По словам специалиста, несколько факторов делают рынок труда особенно активным именно осенью и в начале зимы:
-
Сентябрь и октябрь - компании возвращаются после летнего спада, утверждают бюджеты и бизнес-планы, начинают активно открывать вакансии.
-
Ноябрь и декабрь - вопреки распространённому мнению, это не "мертвый сезон". Организации стремятся освоить оставшийся бюджет на найм и укомплектовать команды до начала нового года.
Преимущества для соискателей
-
Снижение конкуренции: часть работодателей откладывают подбор персонала, и число претендентов на вакансии уменьшается.
-
Быстрое закрытие позиций: HR-специалисты и руководители стремятся завершить процесс найма до конца года.
-
Перспективный старт: новые сотрудники получают возможность войти в рабочий процесс ещё до января и встретить новый год уже в команде.
