Собеседование
Собеседование
© commons.wikimedia.org by HSGTalents is licensed under CC BY-SA 3.0
Олег Белов Опубликована вчера в 22:47

Конец года — начало успеха: почему стоит искать работу именно сейчас

Карьерный эксперт Бухвалова назвала конец года лучшим временем для поиска работы

Считается, что искать новую работу лучше весной или после новогодних праздников. Однако карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Ольга Бухвалова уверена: самым благоприятным временем для смены работы является именно конец года.

Почему это время удачное

По словам специалиста, несколько факторов делают рынок труда особенно активным именно осенью и в начале зимы:

  • Сентябрь и октябрь - компании возвращаются после летнего спада, утверждают бюджеты и бизнес-планы, начинают активно открывать вакансии.

  • Ноябрь и декабрь - вопреки распространённому мнению, это не "мертвый сезон". Организации стремятся освоить оставшийся бюджет на найм и укомплектовать команды до начала нового года.

Преимущества для соискателей

  • Снижение конкуренции: часть работодателей откладывают подбор персонала, и число претендентов на вакансии уменьшается.

  • Быстрое закрытие позиций: HR-специалисты и руководители стремятся завершить процесс найма до конца года.

  • Перспективный старт: новые сотрудники получают возможность войти в рабочий процесс ещё до января и встретить новый год уже в команде.

