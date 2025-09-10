Конец года — начало успеха: почему стоит искать работу именно сейчас

Считается, что искать новую работу лучше весной или после новогодних праздников. Однако карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Ольга Бухвалова уверена: самым благоприятным временем для смены работы является именно конец года.

Почему это время удачное

По словам специалиста, несколько факторов делают рынок труда особенно активным именно осенью и в начале зимы:

Сентябрь и октябрь - компании возвращаются после летнего спада, утверждают бюджеты и бизнес-планы, начинают активно открывать вакансии.

Ноябрь и декабрь - вопреки распространённому мнению, это не "мертвый сезон". Организации стремятся освоить оставшийся бюджет на найм и укомплектовать команды до начала нового года.

Преимущества для соискателей