Бренды-эмигранты выживают лучше местных: китайцы наступают, но в августе проиграли тем, кого в стране нет
Российский рынок продолжает демонстрировать парадоксы: даже после ухода многих мировых брендов их автомобили остаются в числе самых востребованных. По данным "Автостата", в августе 2025 года лидером продаж среди иномарок стала Toyota Highlander, а вся тройка лидеров оказалась под флагом японского концерна.
Топ-3 моделей августа
- Toyota Highlander - 864 проданных авто;
- Toyota RAV4 - 858 машин;
- Toyota Camry - 587 автомобилей.
Такой результат показывает: несмотря на отсутствие официальных поставок, именно Toyota удерживает максимальное доверие покупателей.
Остальные участники топ-10
-
Mazda CX-5 - 560 шт.
-
Kia Sportage - 490 шт.
-
Hyundai Tucson - 420 шт.
-
BMW X3 - 364 шт.
-
Skoda Kodiaq - 342 шт.
-
Lexus RX - 276 шт.
-
Volkswagen Tiguan - 260 шт.
Список наглядно показывает, что россияне продолжают активно покупать автомобили марок, которые официально покинули рынок.
Почему это происходит
- Привычка и доверие к бренду. Многие автовладельцы десятилетиями выбирали Toyota, Mazda или Volkswagen.
- Качество и надёжность. У японских машин традиционно высокий ресурс.
- Параллельный импорт. Благодаря нему остаётся возможность завозить популярные модели.
- Ликвидность на вторичке. Даже б/у автомобили ушедших брендов сохраняют высокую стоимость.
Плюсы и минусы покупки "ушедших" брендов
|Плюсы
|Минусы
|Высокое качество и надёжность
|Нет официальных поставок и поддержки
|Сильный имидж и репутация
|Риск с запчастями и сервисом
|Сохранение ликвидности на вторичном рынке
|Более высокая цена из-за параллельного импорта
Сравнение: Toyota vs конкуренты
|Модель
|Продажи в августе 2025
|Страна бренда
|Статус на рынке
|Toyota Highlander
|864
|Япония
|Официально ушёл, доступен по параллельному импорту
|Mazda CX-5
|560
|Япония
|Официально ушёл, продажи через импортёров
|Kia Sportage
|490
|Южная Корея
|Частично поставляется
|BMW X3
|364
|Германия
|Поставки ограничены
Советы шаг за шагом
- Проверяйте происхождение. Уточняйте, откуда привезён автомобиль и есть ли гарантия.
- Изучайте доступность запчастей. У Toyota и Kia ситуация лучше, чем у европейских брендов.
- Оценивайте ликвидность. Toyota и Lexus держат цену дольше других.
- Сравните с альтернативами. Китайские кроссоверы дешевле, но уступают в имидже и остаточной стоимости.
- Продумывайте сервис. Ищите независимые центры, специализирующиеся на конкретной марке.
Мифы и правда
-
Миф: после ухода бренда купить его машину невозможно.
Правда: параллельный импорт обеспечивает поставки.
-
Миф: сервис для таких машин недоступен.
Правда: независимые СТО и "гаражные" мастера активно работают с Toyota, Mazda, Kia.
-
Миф: такие авто быстро теряют цену.
Правда: японские модели по-прежнему сохраняют ликвидность.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать авто "ушедшего" бренда без учёта сервисной базы.
Последствие: проблемы с ремонтом и обслуживанием.
Альтернатива: выбирать марки с развитой сетью независимых сервисов.
-
Ошибка: верить обещаниям серых дилеров о "заводской гарантии".
Последствие: отсутствие реальной поддержки при поломке.
Альтернатива: рассчитывать только на гарантию от самого импортёра.
-
Ошибка: откладывать покупку в ожидании возвращения бренда.
Последствие: рост цен на имеющиеся автомобили.
Альтернатива: покупать сейчас, если есть подходящая комплектация.
FAQ
Почему Toyota лидирует даже после ухода?
Из-за высокого доверия, надёжности и развитой сети независимого сервиса.
Будет ли гарантия на такие автомобили?
Только от дилера-импортёра, официальной гарантии производителя в России нет.
Что выгоднее: Toyota по импорту или китайский аналог?
Toyota дороже, но дольше сохраняет цену и имеет лучшую репутацию.
Исторический контекст
Toyota и Mazda традиционно входили в топ продаж в России ещё с 2000-х. Даже в 2010-х годах Camry и RAV4 стабильно занимали верхние позиции рейтингов. После 2022 года официальные поставки прекратились, но параллельный импорт позволил сохранить их на рынке. К 2025 году японские модели остаются символом надёжности, несмотря на отсутствие официального представительства.
А что если…
А что если мировые бренды всё-таки вернутся на российский рынок? Это может резко изменить баланс сил: китайские компании потеряют часть аудитории, а японские и корейские машины вновь укрепят лидерство.
Итог
Автомобили "ушедших" брендов по-прежнему востребованы в России. В августе 2025 года топ-3 заняли Toyota Highlander, RAV4 и Camry. Это наглядно показывает: японская марка остаётся символом надёжности и качества, даже работая только через параллельный импорт.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru