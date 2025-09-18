Бренды-эмигранты выживают лучше местных: китайцы наступают, но в августе проиграли тем, кого в стране нет

Российский рынок продолжает демонстрировать парадоксы: даже после ухода многих мировых брендов их автомобили остаются в числе самых востребованных. По данным "Автостата", в августе 2025 года лидером продаж среди иномарок стала Toyota Highlander, а вся тройка лидеров оказалась под флагом японского концерна.

Топ-3 моделей августа

Toyota Highlander - 864 проданных авто;

- 864 проданных авто; Toyota RAV4 - 858 машин;

- 858 машин; Toyota Camry - 587 автомобилей.

Такой результат показывает: несмотря на отсутствие официальных поставок, именно Toyota удерживает максимальное доверие покупателей.

Остальные участники топ-10

Mazda CX-5 - 560 шт. Kia Sportage - 490 шт. Hyundai Tucson - 420 шт. BMW X3 - 364 шт. Skoda Kodiaq - 342 шт. Lexus RX - 276 шт. Volkswagen Tiguan - 260 шт.

Список наглядно показывает, что россияне продолжают активно покупать автомобили марок, которые официально покинули рынок.

Почему это происходит

Привычка и доверие к бренду. Многие автовладельцы десятилетиями выбирали Toyota, Mazda или Volkswagen. Качество и надёжность. У японских машин традиционно высокий ресурс. Параллельный импорт. Благодаря нему остаётся возможность завозить популярные модели. Ликвидность на вторичке. Даже б/у автомобили ушедших брендов сохраняют высокую стоимость.

Плюсы и минусы покупки "ушедших" брендов

Плюсы Минусы Высокое качество и надёжность Нет официальных поставок и поддержки Сильный имидж и репутация Риск с запчастями и сервисом Сохранение ликвидности на вторичном рынке Более высокая цена из-за параллельного импорта

Сравнение: Toyota vs конкуренты

Модель Продажи в августе 2025 Страна бренда Статус на рынке Toyota Highlander 864 Япония Официально ушёл, доступен по параллельному импорту Mazda CX-5 560 Япония Официально ушёл, продажи через импортёров Kia Sportage 490 Южная Корея Частично поставляется BMW X3 364 Германия Поставки ограничены

Советы шаг за шагом

Проверяйте происхождение. Уточняйте, откуда привезён автомобиль и есть ли гарантия. Изучайте доступность запчастей. У Toyota и Kia ситуация лучше, чем у европейских брендов. Оценивайте ликвидность. Toyota и Lexus держат цену дольше других. Сравните с альтернативами. Китайские кроссоверы дешевле, но уступают в имидже и остаточной стоимости. Продумывайте сервис. Ищите независимые центры, специализирующиеся на конкретной марке.

Мифы и правда

Миф: после ухода бренда купить его машину невозможно.

Правда: параллельный импорт обеспечивает поставки.

Миф: сервис для таких машин недоступен.

Правда: независимые СТО и "гаражные" мастера активно работают с Toyota, Mazda, Kia.

Миф: такие авто быстро теряют цену.

Правда: японские модели по-прежнему сохраняют ликвидность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать авто "ушедшего" бренда без учёта сервисной базы.

Последствие: проблемы с ремонтом и обслуживанием.

Альтернатива: выбирать марки с развитой сетью независимых сервисов.

Ошибка: верить обещаниям серых дилеров о "заводской гарантии".

Последствие: отсутствие реальной поддержки при поломке.

Альтернатива: рассчитывать только на гарантию от самого импортёра.

Ошибка: откладывать покупку в ожидании возвращения бренда.

Последствие: рост цен на имеющиеся автомобили.

Альтернатива: покупать сейчас, если есть подходящая комплектация.

FAQ

Почему Toyota лидирует даже после ухода?

Из-за высокого доверия, надёжности и развитой сети независимого сервиса.

Будет ли гарантия на такие автомобили?

Только от дилера-импортёра, официальной гарантии производителя в России нет.

Что выгоднее: Toyota по импорту или китайский аналог?

Toyota дороже, но дольше сохраняет цену и имеет лучшую репутацию.

Исторический контекст

Toyota и Mazda традиционно входили в топ продаж в России ещё с 2000-х. Даже в 2010-х годах Camry и RAV4 стабильно занимали верхние позиции рейтингов. После 2022 года официальные поставки прекратились, но параллельный импорт позволил сохранить их на рынке. К 2025 году японские модели остаются символом надёжности, несмотря на отсутствие официального представительства.

А что если…

А что если мировые бренды всё-таки вернутся на российский рынок? Это может резко изменить баланс сил: китайские компании потеряют часть аудитории, а японские и корейские машины вновь укрепят лидерство.

Итог

Автомобили "ушедших" брендов по-прежнему востребованы в России. В августе 2025 года топ-3 заняли Toyota Highlander, RAV4 и Camry. Это наглядно показывает: японская марка остаётся символом надёжности и качества, даже работая только через параллельный импорт.