Гонка Changan и Toyota
Олег Белов Опубликована 18.09.2025 в 11:16

Бренды-эмигранты выживают лучше местных: китайцы наступают, но в августе проиграли тем, кого в стране нет

Toyota заняла весь топ-3 продаж авто в России в августе — Highlander, RAV4 и Camry

Российский рынок продолжает демонстрировать парадоксы: даже после ухода многих мировых брендов их автомобили остаются в числе самых востребованных. По данным "Автостата", в августе 2025 года лидером продаж среди иномарок стала Toyota Highlander, а вся тройка лидеров оказалась под флагом японского концерна.

Топ-3 моделей августа

  • Toyota Highlander - 864 проданных авто;
  • Toyota RAV4 - 858 машин;
  • Toyota Camry - 587 автомобилей.

Такой результат показывает: несмотря на отсутствие официальных поставок, именно Toyota удерживает максимальное доверие покупателей.

Остальные участники топ-10

  1. Mazda CX-5 - 560 шт.

  2. Kia Sportage - 490 шт.

  3. Hyundai Tucson - 420 шт.

  4. BMW X3 - 364 шт.

  5. Skoda Kodiaq - 342 шт.

  6. Lexus RX - 276 шт.

  7. Volkswagen Tiguan - 260 шт.

Список наглядно показывает, что россияне продолжают активно покупать автомобили марок, которые официально покинули рынок.

Почему это происходит

  1. Привычка и доверие к бренду. Многие автовладельцы десятилетиями выбирали Toyota, Mazda или Volkswagen.
  2. Качество и надёжность. У японских машин традиционно высокий ресурс.
  3. Параллельный импорт. Благодаря нему остаётся возможность завозить популярные модели.
  4. Ликвидность на вторичке. Даже б/у автомобили ушедших брендов сохраняют высокую стоимость.

Плюсы и минусы покупки "ушедших" брендов

Плюсы Минусы
Высокое качество и надёжность Нет официальных поставок и поддержки
Сильный имидж и репутация Риск с запчастями и сервисом
Сохранение ликвидности на вторичном рынке Более высокая цена из-за параллельного импорта

Сравнение: Toyota vs конкуренты

Модель Продажи в августе 2025 Страна бренда Статус на рынке
Toyota Highlander 864 Япония Официально ушёл, доступен по параллельному импорту
Mazda CX-5 560 Япония Официально ушёл, продажи через импортёров
Kia Sportage 490 Южная Корея Частично поставляется
BMW X3 364 Германия Поставки ограничены

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте происхождение. Уточняйте, откуда привезён автомобиль и есть ли гарантия.
  2. Изучайте доступность запчастей. У Toyota и Kia ситуация лучше, чем у европейских брендов.
  3. Оценивайте ликвидность. Toyota и Lexus держат цену дольше других.
  4. Сравните с альтернативами. Китайские кроссоверы дешевле, но уступают в имидже и остаточной стоимости.
  5. Продумывайте сервис. Ищите независимые центры, специализирующиеся на конкретной марке.

Мифы и правда

  • Миф: после ухода бренда купить его машину невозможно.
    Правда: параллельный импорт обеспечивает поставки.

  • Миф: сервис для таких машин недоступен.
    Правда: независимые СТО и "гаражные" мастера активно работают с Toyota, Mazda, Kia.

  • Миф: такие авто быстро теряют цену.
    Правда: японские модели по-прежнему сохраняют ликвидность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать авто "ушедшего" бренда без учёта сервисной базы.
    Последствие: проблемы с ремонтом и обслуживанием.
    Альтернатива: выбирать марки с развитой сетью независимых сервисов.

  • Ошибка: верить обещаниям серых дилеров о "заводской гарантии".
    Последствие: отсутствие реальной поддержки при поломке.
    Альтернатива: рассчитывать только на гарантию от самого импортёра.

  • Ошибка: откладывать покупку в ожидании возвращения бренда.
    Последствие: рост цен на имеющиеся автомобили.
    Альтернатива: покупать сейчас, если есть подходящая комплектация.

FAQ

Почему Toyota лидирует даже после ухода?
Из-за высокого доверия, надёжности и развитой сети независимого сервиса.

Будет ли гарантия на такие автомобили?
Только от дилера-импортёра, официальной гарантии производителя в России нет.

Что выгоднее: Toyota по импорту или китайский аналог?
Toyota дороже, но дольше сохраняет цену и имеет лучшую репутацию.

Исторический контекст

Toyota и Mazda традиционно входили в топ продаж в России ещё с 2000-х. Даже в 2010-х годах Camry и RAV4 стабильно занимали верхние позиции рейтингов. После 2022 года официальные поставки прекратились, но параллельный импорт позволил сохранить их на рынке. К 2025 году японские модели остаются символом надёжности, несмотря на отсутствие официального представительства.

А что если…

А что если мировые бренды всё-таки вернутся на российский рынок? Это может резко изменить баланс сил: китайские компании потеряют часть аудитории, а японские и корейские машины вновь укрепят лидерство.

Итог

Автомобили "ушедших" брендов по-прежнему востребованы в России. В августе 2025 года топ-3 заняли Toyota Highlander, RAV4 и Camry. Это наглядно показывает: японская марка остаётся символом надёжности и качества, даже работая только через параллельный импорт.

