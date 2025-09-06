Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:36

Китайские кроссоверы против отечественных моделей: топ-10 продаж

Автостат: Lada Granta сохранила лидерство на рынке России, продажи упали на 31%

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало рейтинг продаж автомобилей в стране. Лидером, как и прежде, остаётся Lada Granta, несмотря на общее падение спроса.

Топ-3 моделей

  1. Lada Granta - 12,9 тыс. проданных машин

    • снижение продаж на 31,4% по сравнению с августом 2024 года.

  2. Haval Jolion - 6,6 тыс. автомобилей

    • падение спроса на 25,8%.

  3. Lada Vesta - 6,3 тыс. машин

    • самое сильное падение в тройке лидеров: -43,9%.

Остальные позиции в топ-10

  • Belgee X50

  • Chery Tiggo 7L

  • Changan Uni-S

  • Chery Tiggo 4

  • Geely Monjaro

  • Haval M6

  • Lada Niva Legend

Тенденция

Несмотря на доминирование отечественных моделей Lada и популярность китайских кроссоверов, рынок показывает отрицательную динамику: продажи почти всех лидеров упали в сравнении с прошлым годом.

