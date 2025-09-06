Китайские кроссоверы против отечественных моделей: топ-10 продаж
Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало рейтинг продаж автомобилей в стране. Лидером, как и прежде, остаётся Lada Granta, несмотря на общее падение спроса.
Топ-3 моделей
-
Lada Granta - 12,9 тыс. проданных машин
-
снижение продаж на 31,4% по сравнению с августом 2024 года.
-
-
Haval Jolion - 6,6 тыс. автомобилей
-
падение спроса на 25,8%.
-
-
Lada Vesta - 6,3 тыс. машин
-
самое сильное падение в тройке лидеров: -43,9%.
-
Остальные позиции в топ-10
-
Belgee X50
-
Chery Tiggo 7L
-
Changan Uni-S
-
Chery Tiggo 4
-
Geely Monjaro
-
Haval M6
-
Lada Niva Legend
Тенденция
Несмотря на доминирование отечественных моделей Lada и популярность китайских кроссоверов, рынок показывает отрицательную динамику: продажи почти всех лидеров упали в сравнении с прошлым годом.
