Не баллы, а тепло: какие школы Югры выбрали родители и дети, а не рейтинги

Жители Югры с помощью сервиса 2ГИС выбрали лучшие школы региона. Пользователи оставляли отзывы о педагогах, учебном процессе и атмосфере в учебных заведениях. URA. RU узнало, какие школы стали лидерами в крупнейших городах округа — Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Нижневартовск

Первое место в рейтинге заняла Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2.

Родители и ученики отметили, что здесь работает сильный педагогический коллектив, а детям нравится ходить на занятия. В отзывах школу называют "местом, где чувствуется забота и внимание к каждому ребёнку".

Сургут

Лидером рейтинга в Сургуте стала Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

"Здесь пока ещё есть понимание, доброта, взаимопомощь и любовь к детям", — говорится в одном из отзывов пользователей.

Многие отмечают высокий уровень профессионализма педагогов и внимательное руководство, которое создаёт в школе тёплую атмосферу и развивает индивидуальный подход к детям.

Ханты-Мансийск

В окружной столице первое место заняла Средняя общеобразовательная школа № 5.

Родители выделяют хорошее питание в школьной столовой, а некоторые выпускники признаются, что "в это место хочется возвращаться".

Альтернативный рейтинг RAEX

Аналитическое агентство RAEX представило собственный рейтинг школ Югры, основанный на статистике поступления выпускников в ведущие вузы страны.

Согласно этим данным, тройка лидеров выглядит так: