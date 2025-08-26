Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Денис Майданов
Денис Майданов
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:46

"Лучшее место на Земле": где Денис Майданов нашёл свой личный рай

Денис Майданов назвал Крым лучшим местом для отдыха

Что может быть лучшим местом на Земле? Для кого-то это родной город, для кого-то далекая экзотическая страна. Но певец и депутат Государственной думы России Денис Майданов уверен: таким местом является Крым.

"Любовь с первого взгляда"

В беседе с "Пятым каналом" артист признался, что знает полуостров практически весь и искренне восхищается им. По словам Майданова, именно во время пандемии он по-настоящему открыл для себя Крым как территорию отдыха и вдохновения.

"Мы выехали всей семьей на полтора месяца в Крым. Пригнали машину и изъездили его вдоль и поперек. Конечно, это кладезь. Потрясающее место со всех точек зрения", — рассказал Денис Майданов.

Крым глазами путешественника

Майданов отметил, что полуостров удивляет своей многогранностью. Он сочетает в себе теплое море и живописные горы, исторические достопримечательности и современную инфраструктуру. Такое сочетание делает Крым уникальным направлением для отдыха не только жителей России, но и туристов со всего мира.

Не случайно многие деятели культуры и искусства, побывавшие здесь, возвращаются снова и снова. Крым вдохновлял Айвазовского, Чехова, Цветаеву. И сегодня он продолжает оставаться магнитом для творческих людей.

