Запрещённое блюдо, которое можно есть на диете: какие макароны не вредят фигуре

Паста — любимое блюдо миллионов, но для тех, кто стремится похудеть, она кажется "запрещённым" продуктом. Эксперты из SheFinds объяснили, какие виды макарон стоит избегать, а какие — наоборот, помогут держать вес под контролем.

Худшие макароны для диеты

Диетолог и нутрициолог Крутика Нанавати подчёркивает:

Белые рафинированные макароны содержат слишком много быстрых углеводов.

Они вызывают резкий скачок сахара в крови, имеют высокий гликемический индекс и дают лишь "пустые калории".

В результате такие макароны мешают похудению и усиливают чувство голода вскоре после еды.

Лучшие макароны для похудения

Совсем не обязательно отказываться от пасты. Врач-натуропат Андреа Максим рекомендует обратить внимание на лапшу ширатаке:

она изготовлена из корней растения конжак,

богата пищевыми волокнами глюкоманнаном ,

низкокалорийна и при этом хорошо насыщает,

в порции всего около 25 г углеводов ,

по форме и текстуре напоминает привычные макароны.

Итог

Для тех, кто сидит на диете, лучше исключить белые рафинированные макароны, заменив их более полезными альтернативами вроде ширатаке. Такой выбор позволит наслаждаться любимыми блюдами без ущерба для фигуры.