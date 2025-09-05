Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Паста с лососем
Паста с лососем
© freepik.com by lifeforstock is licensed under public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Запрещённое блюдо, которое можно есть на диете: какие макароны не вредят фигуре

SheFinds: паста ширатаке помогает контролировать вес и подходит для диеты

Паста — любимое блюдо миллионов, но для тех, кто стремится похудеть, она кажется "запрещённым" продуктом. Эксперты из SheFinds объяснили, какие виды макарон стоит избегать, а какие — наоборот, помогут держать вес под контролем.

Худшие макароны для диеты

Диетолог и нутрициолог Крутика Нанавати подчёркивает:

  • Белые рафинированные макароны содержат слишком много быстрых углеводов.

  • Они вызывают резкий скачок сахара в крови, имеют высокий гликемический индекс и дают лишь "пустые калории".

  • В результате такие макароны мешают похудению и усиливают чувство голода вскоре после еды.

Лучшие макароны для похудения

Совсем не обязательно отказываться от пасты. Врач-натуропат Андреа Максим рекомендует обратить внимание на лапшу ширатаке:

  • она изготовлена из корней растения конжак,

  • богата пищевыми волокнами глюкоманнаном,

  • низкокалорийна и при этом хорошо насыщает,

  • в порции всего около 25 г углеводов,

  • по форме и текстуре напоминает привычные макароны.

Итог

Для тех, кто сидит на диете, лучше исключить белые рафинированные макароны, заменив их более полезными альтернативами вроде ширатаке. Такой выбор позволит наслаждаться любимыми блюдами без ущерба для фигуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лечо из болгарского перца и томатов: рецепт, который подходит для супов и подливок сегодня в 15:23

Маленькая ошибка при закатке — и лечо превратится в проблему

Лето можно сохранить в банке! Простое лечо станет универсальной заготовкой: зимой оно превратится и в гарнир, и в основу для новых блюд.

Читать полностью » Польский рецепт судака готовится с овощным бульоном и сливочным соусом по традиционной технологии сегодня в 14:45

Судак по-польски: рецепт, который экономит время и радует вкусом

Судак по-польски — простой и вкусный рецепт, который понравится всей семье. Узнайте, как приготовить это сытное и полезное блюдо с овощным бульоном и нежным соусом из яиц и зелени.

Читать полностью » Диетологи рекомендовали ореховую пасту и авокадо вместо масла и джема на завтрак сегодня в 14:43

То, что кладут на тосты каждое утро, может тихо подрывать здоровье: полезные и вкусные варианты

Как превратить привычный тост в источник энергии и пользы? Откройте для себя неожиданные сочетания для завтрака, которые удивят вкусом.

Читать полностью » Утиное филе запекается в духовке без фольги с сохранением мягкости — кулинарный рецепт сегодня в 14:18

Хрустящая кожа и нежное мясо: как утка превращается в гастрономический шедевр

Узнайте, как легко приготовить сочное филе утки в духовке без лишних хлопот. Простой рецепт с луком и чесноком подарит вам мягкое и ароматное мясо для праздничного стола.

Читать полностью » Мясное жаркое получается ароматным при запекании в тыкве с овощами сегодня в 13:26

Как приготовить сочное мясо и овощи в тыкве без лишних хлопот

Представьте мясное жаркое в тыкве: вкусно, сочно и оригинально! Рецепт для семейного ужина с говядиной, овощами и ароматами.

Читать полностью » Приготовление куриных голеней с овощами в духовке сохраняет витамины и насыщенный вкус сегодня в 13:10

Куриные голени в духовке: когда простота овощей скрывает драматизм вкуса

Ароматные куриные голени с овощами в духовке — простой рецепт для вкусного ужина. Маринуйте в сметане и специях, чтобы раскрыть полный вкус!

Читать полностью » Способ приготовления мидий с луком на сковороде включает добавление масла сегодня в 12:23

Мидии с луком: что скрывает простой рецепт морепродуктов

Узнайте, как быстро и просто приготовить жареные мидии на сковороде с луком — вкусное и полезное блюдо, которое идеально подойдет для романтического ужина или легкой закуски.

Читать полностью » Кулинарные специалисты описали процесс приготовления торта Наполеон с курицей и салатом сегодня в 12:07

Наполеон с курицей: быстрый способ превратить салат в королевскую закуску

Удивительный рецепт торта-салата Наполеон с курицей и грибами! Он выглядит как десерт, но это закуска, которая поразит гостей. Идеально для праздника, с секретом вкуса.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Врачи-агрономы объяснили, почему нельзя ждать полного увядания ботвы при сборе чеснока
Спорт и фитнес

Зимний вейкбординг: лучшие места для катания от Бора-Бора до Камчатки
Красота и здоровье

Рубашка и шакет используются вместо ветровки для повседневного образа
Культура и шоу-бизнес

Воронков: возвращение голливудских студий в Россию пока не обсуждается
Наука и технологии

Учёные зафиксировали замедление роста продолжительности жизни
Дом

Дерматологи: остатки порошка на постельном белье вызывают зуд и аллергию
Наука и технологии

Археологи нашли фрагменты фресок с согдийскими жрецами в Таджикистане
Авто и мото

Доходы таксистов в Москве в августе 2025 года достигли рекорда 161 тысячи рублей — данные аналитиков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet