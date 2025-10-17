Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:51

Голливуд вспыхнул от поцелуя: Дженнифер Лопес назвала имя, которое перевернуло весь список её экранных мужчин

Дженнифер Лопес назвала Бретта Голдстина лучшим партнёром по поцелую в кино

Появление Дженнифер Лопес на популярном шоу Watch What Happens Live вызвало оживление среди поклонников. 55-летняя певица и актриса вновь напомнила, что способна удивлять не только своими ролями и песнями, но и искренностью в ответах. Когда ведущий Энди Коэн предложил ей вспомнить лучший поцелуй в кино, звезда без колебаний назвала имя, которого никто не ожидал услышать.

"Назову мой любимый… Я только что снялась в фильме с Бреттом Голдстином, и, по-моему, он целуется лучше всех", — призналась Лопес.

Голливудский список кандидатов

Энди Коэн перечислил внушительный список партнёров актрисы по поцелуям: Джордж Клуни, Мэттью Макконахи, Рэйф Файнс, Ричард Гир, Оуэн Уилсон, Джош Лукас — и это далеко не всё. За десятилетия карьеры Лопес успела сняться в десятках романтических сцен, став одной из самых востребованных актрис в голливудских комедиях и драмах. Поэтому её выбор в пользу 45-летнего Бретта Голдстина, известного по сериалу Ted Lasso, прозвучал особенно неожиданно.

Новый фильм и возможный роман

Речь шла о предстоящей романтической комедии Office Romance, где Дженнифер и Бретт сыграли главные роли. Премьера картины запланирована на 2026 год. По словам актрисы, съёмки прошли в лёгкой и дружеской атмосфере, что, возможно, помогло партнёрам создать на экране особую химию. СМИ уже не раз намекали на то, что чувства героев могли выйти за рамки сценария: Лопес и Голдстина несколько раз видели вместе вне съёмочной площадки.

Сравнение экранных партнёров

Актёр Фильм Отношение героев Оценка поклонников
Джордж Клуни "Достать коротышку" Игра на грани флирта Классика жанра
Мэттью Макконахи "Свадебный переполох" Лирическая романтика Мягкая химия
Рэйф Файнс "Служебный роман" Напряжение и страсть Критики в восторге
Ричард Гир "Если бы стены могли говорить" Глубокая драма Сильные эмоции
Бретт Голдстин "Office Romance" Ироничная современная история Премьера впереди

Как актёры готовятся к "поцелуям под камерой"

Романтические сцены в кино — отдельная наука. По словам специалистов по актёрскому мастерству, важна не столько техника, сколько доверие между партнёрами. Перед съёмками актёры часто обсуждают границы, детали мизансцены и ракурсы, чтобы избежать неловкости. В крупных продакшенах за процесс отвечает координатор интимных сцен — профессия, ставшая стандартом в Голливуде после движения #MeToo.

  1. Подготовка: актёры репетируют сцену без физического контакта, разбирая эмоции персонажей.

  2. Работа с камерой: режиссёр определяет, где будет акцент — на жесте, взгляде или поцелуе.

  3. Съёмка: важно соблюдать баланс между естественностью и уважением личных границ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: актёр или актриса не обсуждает детали сцены заранее.
    Последствие: неловкость, неестественность кадра.
    Альтернатива: работа с координатором интимных сцен.

  • Ошибка: попытка сделать момент "реальнее", чем требуется сценарием.
    Последствие: дискомфорт партнёра и проблемы при монтаже.
    Альтернатива: чёткое следование режиссёрским установкам.

  • Ошибка: пренебрежение макияжем или средствами ухода за кожей губ.
    Последствие: визуальные огрехи на крупном плане.
    Альтернатива: использование нейтрального бальзама без блеска.

А что если…

Что если экранный поцелуй перерастает в нечто большее? Голливуд знает десятки примеров, когда "искра" на площадке становилась началом настоящего романа. Так случилось с Райаном Гослингом и Евой Мендес, Ченнингом Татумом и Дженной Деван.

FAQ

Как актёры готовятся к романтическим сценам?
Обычно они проходят репетиции, где обсуждают детали сцен, чтобы избежать неловких моментов и сохранить профессионализм.

Были ли у Лопес отношения с партнёрами по съёмкам?
Да, в разные годы она встречалась с Беном Аффлеком, с которым позже снова сошлась.

Когда выйдет фильм Office Romance?
Премьера запланирована на 2026 год, точная дата пока не объявлена.

Кто такой Бретт Голдстин?
Британский актёр и сценарист, обладатель премии "Эмми" за роль в сериале Ted Lasso.

Мифы и правда

  • Миф: экранные поцелуи — всегда импровизация.
    Правда: большинство тщательно продуманы и отрепетированы.

  • Миф: актёры испытывают настоящие чувства во время съёмки.
    Правда: чаще всего это профессиональная работа на камеру.

  • Миф: такие сцены снимаются легко.
    Правда: они требуют эмоциональной концентрации и доверия.

3 интересных факта

  1. Первый поцелуй в кино состоялся ещё в 1896 году — в фильме The Kiss.

  2. На съёмках фильма "Титаник" сцена поцелуя ДиКаприо и Уинслет снималась почти десять часов.

  3. В Голливуде существует рейтинг самых "знаковых" экранных поцелуев, который ежегодно обновляется журналом People.

Исторический контекст

С середины XX века поцелуи на экране перестали быть табу и превратились в важный элемент киноязыка. От черно-белых мелодрам до современных комедий — каждый десяток лет приносил свои стандарты романтики. Сегодня же зритель всё чаще ценит искренность и естественность, а не показную страсть. Именно поэтому признание Дженнифер Лопес прозвучало как признание в пользу "новой честности" Голливуда.

