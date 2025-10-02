Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Моторное масло
Моторное масло
© sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:23

Масло убивает ваш двигатель после 100 000 км? Узнайте, какое выбрать, чтобы спасти мотор

Если автомобиль обслуживается по регламенту, менять тип смазки нет необходимости

Автовладельцы нередко задаются вопросом: нужно ли менять тип моторного масла, если пробег машины перевалил за отметку 100 тысяч километров? Казалось бы, это уже серьёзный ресурс, и агрегат "устал". Однако опытные мотористы уверяют: современные двигатели рассчитаны на 250-350 тыс. км без капитального ремонта при условии правильного обслуживания. Но нюансы всё же есть.

Когда стоит задуматься о смене масла

Если автомобиль обслуживался по регламенту, а двигатель работает стабильно, менять тип смазки нет необходимости. Но поводы для пересмотра могут быть следующие:

  • масляные подтеки в моторном отсеке;

  • повышенный шум при работе ДВС;

  • увеличение расхода масла (так называемый "масложор").

В этих случаях подбор другой вязкости может временно сгладить проблему.

Если двигатель "подъедает" масло

При появлении подтеков или росте расхода рекомендуют перейти на масло с большей вязкостью. Например:

  • с 5W-30 → на 5W-40;

  • с 5W-40 → на 10W-40.

Это уменьшит протечки и снизит масложор. Но важно помнить: это лишь временная мера. Истинное решение — замена прокладок, сальников и уплотнителей.

Если мотор стал шумнее

Повышенный шум иногда указывает на то, что двигателю стало "тяжело" работать с густой смазкой. В этом случае выбирают масло меньшей вязкости:

  • с 10W-40 → на 5W-30;

  • с 5W-30 → на 0W-20.

Так двигатель будет работать мягче и легче запускаться в холодную погоду.

Сравнение масел для пробега свыше 100 000 км

Вязкость Когда применять Плюсы Минусы
5W-30 При исправном моторе Универсальность, экономия топлива Может подтекать на изношенных уплотнителях
5W-40 При первых признаках масложора Снижает расход масла Чуть выше нагрузка на насос
10W-40 При значительном пробеге и износе Хорошо держит давление, снижает протечки Усложняет холодный запуск
0W-20 Для тихой работы, холодного климата Экономичность, лёгкий запуск зимой Не подходит для южных регионов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: переходить на густое масло без диагностики.
    → Последствие: повышенный расход топлива и нагрузка на насос.
    → Альтернатива: сначала проверить состояние уплотнителей.

  • Ошибка: использовать слишком жидкое масло в жарком климате.
    → Последствие: потеря смазочных свойств, риск перегрева.
    → Альтернатива: учитывать региональные условия.

  • Ошибка: игнорировать рекомендации производителя.
    → Последствие: ускоренный износ двигателя.
    → Альтернатива: подбирать масло по допускам.

А что если двигатель работает идеально?

Если мотор после 100 тысяч км не "ест" масло и не шумит, то менять марку или вязкость смазки нет смысла. Достаточно продолжать использовать то масло, которое рекомендовано заводом-изготовителем.

Плюсы и минусы смены масла на более вязкое

Плюсы Минусы
Уменьшает расход масла Увеличивает нагрузку на масляный насос
Снижает протечки Может повысить расход топлива
Частично продлевает ресурс ДВС Не решает проблемы с уплотнителями

Советы шаг за шагом

  1. Оцените состояние двигателя (уровень масла, шум, подтёки).

  2. Если всё в порядке — не меняйте тип смазки.

  3. При повышенном расходе — переходите на более вязкое масло.

  4. При шуме — попробуйте менее вязкий состав.

  5. Всегда ориентируйтесь на климатические условия и допуски производителя.

FAQ

Нужно ли менять масло после 100 000 км?
Нет, если мотор исправен.

Какое масло выбрать при масложоре?
Более вязкое (например, 5W-40 вместо 5W-30).

Можно ли перейти на 0W-20?
Да, но только если двигатель допускает такую вязкость и машина эксплуатируется в холодном климате.

Мифы и правда

  • Миф: после 100 000 км нужно обязательно менять масло на густое.
    Правда: всё зависит от состояния мотора.

  • Миф: чем гуще масло, тем дольше прослужит двигатель.
    Правда: слишком густое масло может навредить.

  • Миф: вязкость можно выбирать произвольно.
    Правда: только в пределах допусков производителя.

3 интересных факта

  1. Первые моторные масла не имели классификации по вязкости.

  2. Система SAE (например, 5W-30) появилась в 1911 году.

  3. Современные синтетические масла позволяют запускать двигатель даже при -40 °C.

Исторический контекст

В СССР водители часто использовали одно и то же масло круглый год.

В 1990-е появилось больше синтетики, что снизило риск масложора.

Сегодня рынок предлагает масла под любые климатические условия и пробеги.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Размещение телефона в центре панели автомобиля приводит к поломке климат-контроля сегодня в 22:38

Ставите телефон в центр панели? Готовьтесь к дорогому ремонту — вот почему

Почему телефон или планшет нельзя ставить по центру панели в авто с климат-контролем? Автомеханик объяснил, как это влияет на работу системы.

Читать полностью » Бортовая электроника в авто постоянно потребляет энергию даже при заглушенном моторе сегодня в 22:35

Почему ваш автомобиль не заводится: эту ошибку совершает каждый второй водитель

Многие водители зимой включают фары перед запуском мотора, надеясь облегчить старт. Автоэлектрик объяснил, почему сегодня это вредно.

Читать полностью » Самостоятельная диагностика автомобиля помогает выявлять поломки на ранних стадиях — эксперт Пикин сегодня в 21:52

Мотор шепчет об опасности: как услышать поломку ещё до серьёзного ремонта

Узнайте, как самостоятельно определить поломки автомобиля и какие простые проверки помогут выявить проблемы на ранних стадиях, прежде чем обратиться в сервис.

Читать полностью » Subaru Legacy показал рост продаж на 8,3% в сентябре 2025 года — данные бренда сегодня в 20:46

Subaru теряет позиции, но Legacy держится: неожиданный успех последнего седана бренда

В 2025 году Subaru сталкивается с падением продаж, но Legacy неожиданно показывает рост, а кроссоверы остаются популярными у американских покупателей.

Читать полностью » Nissan Z обогнал Toyota GR Supra по продажам в США в январе–сентябре 2025 года сегодня в 19:36

Nissan Z идёт на прорыв: как японское купе сместило легенду Supra с пьедестала

Новый Nissan Z обходит Toyota Supra в США, предлагая больше мощности за меньшие деньги и меняя расстановку сил среди японских спорткупе.

Читать полностью » В США запретили иммигрантам получать и продлевать коммерческие водительские права — данные Минтранса сегодня в 18:45

Америка сбрасывает пассажиров: как дальнобойщиков-иммигрантов выталкивают с трассы

В США вводят новые ограничения для дальнобойщиков-иммигрантов. Как это скажется на рынке перевозок и к чему готовиться водителям?

Читать полностью » В Подмосковье к 2026 году количество платных парковок увеличат до 30 тысяч — министр транспорта сегодня в 17:58

Парковка за деньги или штраф: водителям Подмосковья готовят новую реальность

В Подмосковье число платных парковочных мест вырастет почти в семь раз. Почему власти делают такой шаг и что это изменит для водителей?

Читать полностью » Александр Петров и Егор Васильев назвали самые опасные поломки автомобилей осенью сегодня в 16:45

Ледяная ловушка на лобовом: три ошибки водителей, которые угрожают мотору

Осень приносит автомобилистам неожиданные проблемы: от замерзшего омывателя до перегрева двигателя. Узнайте, как защитить машину и избежать дорогостоящего ремонта.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Экономия на ТО приводит к износу поршневой группы
Наука

В Турции обнаружены следы крупного центра бронзового века — города Пурушханда
Питомцы

Ветеринар Ксения Юрова объяснила странные привычки собак и кошек инстинктами предков
Красота и здоровье

Дерматолог Крис Адигун: обычные дезодоранты не предназначены для использования на всём теле
Садоводство

Опасные садовые препараты Нитрофен, Днок и Диметоат перечислила эксперт Светлана Самойлова
ПФО

Пенза: пенсионерке присудили 70 тысяч рублей после травмы на железной дороге
Туризм

Туристы в России всё чаще оплачивают туры картой ради защиты через чарджбэк
Технологии

Microsoft добавит приложения Microsoft 365 на панель задач Windows 11 по умолчанию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet