Смесь сушёных грибов для супа
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:15

Вкус и польза в одной корзине: эти секреты хранения грибов удивят даже опытных грибников

Как сохранить пользу грибов на зиму: выбираем метод хранения и учитываем противопоказания

Осень традиционно считается лучшим временем для сбора грибов. Этот продукт не только радует вкусом, но и отличается высокой питательной ценностью. Однако важно не только собрать урожай, но и правильно его сохранить, чтобы грибы приносили пользу и зимой.

Сушка как лучший способ хранения

Диетолог Марият Мухина отмечает, что сушка считается самым оптимальным методом заготовки грибов.

"Метод позволяет сохранить большинство полезных веществ, присущих грибам, и сохраняет их лёгкость и питательную ценность. Сушёные грибы могут быть использованы в любом блюде, добавляя вкус и питательные вещества. <…> сушка приводит к наибольшему сохранению витаминов и минералов по сравнению с другими методами", — сказала диетолог Марият Мухина.

При сушке в грибах остаётся большое количество витаминов группы B, а также ценные минералы: калий, магний и железо. Благодаря этому они остаются не только вкусной добавкой к блюдам, но и полезным источником питательных веществ в рационе.

Заморозка грибов

Современные хозяйки чаще выбирают заморозку. Такой способ позволяет максимально сохранить вкус и текстуру продукта. Но у него есть свои особенности: перед тем как отправить грибы в морозильник, их необходимо тщательно очистить и обработать. В противном случае часть полезных веществ может разрушиться, а продукт испортится быстрее.

Замороженные грибы удобно использовать для супов, рагу или жарки, они сохраняют аромат и сочность. Однако по содержанию витаминов и минералов такой метод уступает сушке.

Консервирование

Ещё один популярный способ — консервация. Здесь главным помощником выступает уксус, а также растительное масло. Они препятствуют развитию бактерий, сохраняя продукт на долгие месяцы. При этом сами грибы становятся более калорийными и приобретают повышенное содержание натрия.

Такой вариант подходит для тех, кто ценит насыщенный вкус маринадов и закусок. Но важно помнить, что в консервации повышается нагрузка на желудок, поэтому есть такие грибы нужно умеренно.

Ограничения и противопоказания

Несмотря на питательную ценность, грибы подходят не всем. Диетологи предупреждают, что отказаться от них следует людям с аллергией, хроническими и острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени или почек.

Также грибы не рекомендуются беременным и кормящим женщинам. Причина — возможность наличия токсинов и риск аллергических реакций. Ещё одна важная группа — дети до пяти лет: их пищеварительная система пока не готова справляться с этим продуктом.

Полезные свойства

При правильном употреблении грибы могут стать отличным источником белка и заменить мясо в рационе. Они помогают поддерживать энергетический баланс, способствуют укреплению иммунитета и улучшают работу нервной системы. В кулинарии грибы ценят за универсальность: их добавляют в супы, соусы, вторые блюда и даже используют в качестве начинки для выпечки.

Три интересных факта

  1. Самыми первыми начали сушить грибы ещё в Древнем Египте: их считали "даром богов" и использовали не только в пищу, но и в обрядах.
  2. Белые сушёные грибы содержат больше белка, чем говядина: около 30 граммов на 100 граммов продукта.
  3. В Японии грибы шиитаке используют не только как еду, но и как лекарственное средство для укрепления иммунитета и продления жизни.

