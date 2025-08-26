Хватит мучиться с WhatsApp*: 5 проверенных мессенджеров для безупречных звонков

Современные пользователи мессенджеров настолько привыкли к возможности совершать звонки прямо внутри приложений, что уже не представляют свою повседневную коммуникацию без этой функции.

В условиях, когда популярные платформы сталкиваются с перебоями или ограничениями, важно знать о доступных альтернативных вариантах для видеозвонков и голосовой связи. Особенно это актуально для жителей России, где такие мессенджеры как WhatsApp* и Telegram занимают лидирующие позиции, однако иногда возникают сложности с их стабильностью.

Лидеры рынка и их особенности

В России наиболее популярными мессенджерами для голосовых и видеозвонков остаются WhatsApp* и Telegram. Однако из-за нестабильной работы этих платформ многие пользователи ищут более надежные решения. В этом контексте стоит обратить внимание на другие сервисы, которые могут стать достойной альтернативой.

Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина поделилась информацией о нескольких популярных и проверенных платформах, которые позволяют осуществлять звонки без особых ограничений.

Google Meet: универсальный инструмент

Google Meet — это один из наиболее распространенных сервисов для видеоконференций, который предустановлен на многих устройствах Android и интегрирован с аккаунтами Google. Он подходит как для личного использования, так и для деловых встреч.

Эксперт отметила, что Google Meet позволяет совершать неограниченное по времени индивидуальное общение, что делает его особенно привлекательным для тех, кто ищет стабильную платформу без временных ограничений. Для групповых звонков действует лимит в один час, что вполне достаточно для большинства деловых или личных встреч.

Zoom: популярный среди бизнес-пользователей

Zoom остается одним из самых известных сервисов для видеоконференций по всему миру. Несмотря на свою популярность, он имеет определенные ограничения — бесплатная версия позволяет проводить встречи длительностью до 40 минут.

По словам Анастасии Бастрыкиной, это один из самых коротких интервалов среди аналогичных платформ. Тем не менее, Zoom продолжает оставаться востребованным благодаря своему удобству и широкому функционалу, особенно в профессиональной сфере.

VK Calls: социальная сеть с функцией звонков

VK Calls — это встроенная функция в социальной сети ВКонтакте, которая позволяет осуществлять как индивидуальные, так и групповые звонки через раздел "Сообщения" или отдельное приложение.

Такой формат делает его очень удобным для активных пользователей этой соцсети. Возможность быстро связаться с друзьями или коллегами без необходимости устанавливать дополнительные приложения делает VK Calls популярным выбором среди молодежи и активных пользователей ВКонтакте.

Яндекс Телемост: бесплатный и удобный сервис

Яндекс Телемост — это отечественный сервис видеозвонков, который отличается простотой использования и отсутствием временных ограничений как для индивидуальных, так и для групповых конференций.

Он полностью бесплатен и подходит как для деловых встреч, так и для личного общения. Эксперт подчеркнула его надежность в условиях нестабильной связи и высокой доступности по всей территории России.

FaceTime: инновационный продукт Apple

FaceTime — это приложение с интуитивно понятным интерфейсом, которое изначально было предназначено только для устройств Apple. Однако с 2025 года оно стало доступно не только владельцам iPhone или MacBook, но также пользователям Windows ПК и Android-смартфонов благодаря новым возможностям интеграции. Это значительно расширяет аудиторию этого сервиса и делает его более универсальным инструментом для онлайн-коммуникации.

Российский мессенджер Max: новые возможности

Среди новых решений на рынке выделяется российский мессенджер Max. Он предлагает не только стандартные функции обмена сообщениями и звонков, но также включает встроенные опции видеоконференций с расширенными возможностями управления участниками и дополнительными функциями безопасности. Этот продукт позиционируется как альтернатива зарубежным платформам с учетом требований российского законодательства.

В условиях нестабильности популярных мессенджеров пользователи имеют широкий выбор альтернативных платформ для онлайн-звонков. От проверенных решений вроде Google Meet или Zoom до отечественных разработок таких как Яндекс Телемост или Max — каждый сможет подобрать наиболее подходящий вариант под свои нужды. Важно учитывать особенности каждой платформы: ограничения по времени, функционал и уровень безопасности.

Интересные факты о видеозвонках и мессенджерах:

1. Первым массовым приложением для видеосвязи считается CU-SeeMe, созданное в 1992 году университетом Корнелла.

2. Согласно исследованиям Statista за 2023 год, более 70% пользователей предпочитают видеозвонки при общении с близкими.

3. В 2020 году во время пандемии COVID-19 спрос на платформы видеоконференций вырос более чем в три раза по всему миру.

*Принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной