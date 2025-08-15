Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шашлык
Шашлык
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:34

Один неправильный выбор — и шашлык испорчен: четыре вида мяса, ради которых стоит звать гостей

Мамминья и алкатра обеспечат нежный вкус шашлыка — рекомендации поваров

Шашлык — это не просто еда, а целый ритуал: друзья, семья, аромат дыма и жар от углей. Но чтобы праздник удался, важно не только развести огонь, но и правильно выбрать мясо. Вот подборка популярных кусков, которые сделают ваш шашлык по-настоящему вкусным.

1. Пиканья — звезда гриля

Сочная, мягкая, с характерной толстой жировой прослойкой, которая придаёт особый вкус и защищает мясо при жарке.

  • Идеальная приправа: крупная соль.

  • Совет: нарезайте поперёк волокон, чтобы сохранить нежность.

  • Подходит: для эффектной подачи и гарантированных комплиментов.

2. Рёбра — насыщенный вкус и особая текстура

Массивный и выразительный кусок, который требует времени, но полностью оправдывает ожидания.

  • Приготовление: медленно, на слабом жаре, на гриле или у костра.

  • Совет: сочетание мяса, кости и жира даёт глубокий, насыщенный вкус.

  • Подходит: для долгого, "атмосферного" шашлыка с ярким вкусом.

3. Мамминья — нежность с мягким вкусом

Кусок из задней части туши, отличается естественной мягкостью и умеренной сочностью.

  • Приправа: крупная соль, можно добавить свежие травы или чесночное масло.

  • Приготовление: целиком, на шампурах или нарезкой на полосы.

  • Подходит: для лёгкого и деликатного шашлыка.

4. Алкатра — универсальность и хороший выход

Находится между пиканьей и мамминьей, сочетает мягкость и выраженный вкус.

  • Приправа: от простой соли до сложных маринадов (вино, перец, чеснок).

  • Приготовление: средние куски на гриле или на шампурах.

  • Подходит: для больших компаний — вкусно, сытно и нравится всем.

Как выбрать лучшее мясо?

  • Мало времени: пиканья или алкатра.

  • Хотите долго готовить и получить богатый вкус: рёбра.

  • Предпочитаете лёгкий, нежный шашлык: мамминья.

Главное — выбирать качественное мясо и уважать технологию приготовления. Тогда шашлык станет не просто трапезой, а настоящим праздником вкуса, общения и хорошего настроения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Маковый торт: как правильно выбрать ингредиенты для идеального десерта сегодня в 12:29

Неожиданные ингредиенты в маковом торте: раскроем тайны кулинарного шедевра

Раскрываем секрет идеального макового торта: хрустящий бисквит, тающий крем и шоколадная глазурь. Пошаговый рецепт, который сделает ваш праздник незабываемым.

Читать полностью » Рецепт кекса с кабачком: пошаговая инструкция сегодня в 11:38

Сладкая тайна: кабачок в кексе, который покорит ваше сердце

Нежный кекс с лимонной глазурью, в котором спрятан неожиданный ингредиент — кабачок! Он делает выпечку сочной, но совершенно не чувствуется. Попробуйте — никто не догадается!

Читать полностью » Рецепт гуляша из свинины с морковью и луком: пошаговый способ приготовления сегодня в 11:21

Легкий способ удивить гостей: секреты идеального гуляша на каждый день

Ароматный гуляш из свинины с морковью и луком — простое, но очень вкусное блюдо для повседневного меню. Готовится быстро, а результат порадует даже гурманов!

Читать полностью » Как приготовить салат с болгарским перцем и медом за 25 минут сегодня в 10:31

Салат, который изменит ваше представление о болгарском перце

Лёгкий, сочный и без майонеза! Салат с болгарским перцем и сыром — идеальный летний вариант. Готовится за 25 минут, сочетается с мясом, рыбой или как самостоятельная закуска.

Читать полностью » Рецепт курицы в рукаве: простое блюдо с хрустящей корочкой и сочным мясом сегодня в 10:18

Золотая корочка без хлопот: секрет идеальной курицы из духовки

Узнайте, как быстро и просто запечь курицу в рукаве с хрустящей корочкой! Это идеальное блюдо для любого стола. Простой и вкусный рецепт!

Читать полностью » Свиные рёбрышки в рукаве для запекания: рецепт сегодня в 9:25

Почему свиные рёбрышки в рукаве всегда получаются идеальными

Нежные свиные ребрышки в рукаве — простое и беспроигрышное блюдо. Узнайте, как правильно замариновать и запечь мясо, чтобы оно получилось сочным и ароматным!

Читать полностью » Повар рекомендует рецепт куриного паштета с грецкими орехами сегодня в 9:15

Осторожно: хлеб исчезает в два раза быстрее, когда на столе стоит этот паштет

Аппетитный домашний паштет из курицы — нежная закуска, которая покорит с первого кусочка. Простой рецепт с грецкими орехами и сливочным маслом для идеального вкуса.

Читать полностью » Рецепт ризотто с морепродуктами по классическому итальянскому методу сегодня в 8:37

Секреты идеального ризотто: что скрывают итальянские повара

Хотите приготовить идеальное ризотто с морепродуктами? Узнайте секреты кремовой текстуры и правильного выбора риса — всего 30 минут, и у вас на столе настоящий ресторанный шедевр!

Читать полностью »

Новости
Еда

Мясники предупредили об опасности разморозки мяса в солёной воде при комнатной температуре
Туризм

Что посмотреть в Ханье на Крите: венецианская гавань, озеро Курнас и бугатса Иорданис
Наука и технологии

Археологи нашли 27 000-летнюю миниатюрную Венеру во Франции
Наука и технологии

Археологи обнаружили 4000-летнюю кость с застрявшим наконечником стрелы в каталонской пещере
Красота и здоровье

Минздрав Испании предупредил о риске передозировки витамина D после массовых госпитализаций на Балеарах
Авто и мото

Падение курса юаня на 20% сократило разрыв в цене между китайскими и европейскими авто
Садоводство

Садоводы назвали причины вытягивания базилика и способы вернуть ему пышность
Спорт и фитнес

Тренер Элисон Фриман объяснила, как формировать дыхание и технику плавания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru