© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:03

Выбираете квартиру? Одна ошибка — и придётся мириться с трещинами и холодом

Архитектор Виталий Волохин рассказал о плюсах и минусах разных типов домов

Перед покупкой квартиры важно учитывать не только район и планировку, но и технологию, по которой построен дом. От материала стен и конструкции зависят тепло, тишина, долговечность и даже будущие расходы на ремонт. Современный рынок предлагает четыре основных варианта: монолит, кирпич, панель и блоки. У каждого есть свои сильные и слабые стороны.

Монолитно-каркасные дома

Здесь основа здания — железобетонный каркас, а стены чаще делают из газоблоков.

Плюсы:

  • высокая прочность и долговечность;

  • гибкость планировок — мало несущих стен;

  • ровные стены, меньше затрат на отделку;

  • минимальная усадка, ремонт можно начинать сразу;

  • пожаробезопасность и низкий риск протечек.

Минусы:

  • иногда слабая звукоизоляция;

  • при экономии на утеплении могут быть холодными;

  • нельзя штробить стены под проводку, приходится использовать короба.

Панельные дома

Строятся из готовых плит, которые собираются на стройке как конструктор.

Плюсы:

  • невысокая стоимость;

  • быстрые сроки возведения;

  • современные панели идут с утеплением и даже фасадной отделкой;

  • при качественном строительстве срок службы более 100 лет.

Минусы:

  • много несущих стен, перепланировка почти невозможна;

  • в старых домах страдают стыки панелей, трещины портят теплоизоляцию;

  • нередко маленькие комнаты и низкие потолки;

  • слабая вентиляция и звукоизоляция.

Кирпичные дома

Классическая и до сих пор ценимая технология, хотя новые дома из кирпича строят всё реже.

Плюсы:

  • отличный микроклимат: зимой тепло, летом прохладно;

  • надёжная звукоизоляция;

  • устойчивость к влажности и вибрациям;

  • срок службы — более 200 лет;

  • экологичность.

Минусы:

  • высокая цена квартир;

  • летом стены долго держат жару, а в межсезонье могут быть прохладными;

  • мало новостроек, в основном — дома в старых районах.

Блочные дома

Возводятся из газо- или пеноблоков, которые укладываются в каркас.

Плюсы:

  • "дышащий" материал, хороший климат в квартире;

  • прочность, сравнимая с кирпичом;

  • звуко- и теплоизоляция выше, чем у панелей;

  • возможность перепланировки — многие стены не несущие;

  • экологичность и пожаробезопасность.

Минусы:

  • при нарушении технологии возможны трещины;

  • блоки боятся влаги, нужны современные методы защиты;

  • иногда встречаются неудачные планировки;

  • сложность при сверлении стен.

Итоговое сравнение

  • Монолит - для тех, кто ценит простор и гибкость планировок.

  • Панель - бюджетный вариант, если важна цена и скорость заселения.

  • Кирпич - выбор для тех, кто готов переплатить за тишину, прочность и престиж района.

  • Блоки - компромисс между ценой, комфортом и возможностью перепланировки.

По словам архитектора Виталия Волохина, современные технологии делают различия между типами домов менее критичными:

"У современных технологий строительства почти нет различий с точки зрения технических и эксплуатационных характеристик".

Однако нюансы по-прежнему важны. Если нужен простор для фантазии в ремонте — выбирайте монолит. Если важна цена — панель. За надёжностью и тишиной — кирпич. А блочные дома подойдут тем, кто ищет баланс.

