Выбираете квартиру? Одна ошибка — и придётся мириться с трещинами и холодом

Перед покупкой квартиры важно учитывать не только район и планировку, но и технологию, по которой построен дом. От материала стен и конструкции зависят тепло, тишина, долговечность и даже будущие расходы на ремонт. Современный рынок предлагает четыре основных варианта: монолит, кирпич, панель и блоки. У каждого есть свои сильные и слабые стороны.

Монолитно-каркасные дома

Здесь основа здания — железобетонный каркас, а стены чаще делают из газоблоков.

Плюсы:

высокая прочность и долговечность;

гибкость планировок — мало несущих стен;

ровные стены, меньше затрат на отделку;

минимальная усадка, ремонт можно начинать сразу;

пожаробезопасность и низкий риск протечек.

Минусы:

иногда слабая звукоизоляция;

при экономии на утеплении могут быть холодными;

нельзя штробить стены под проводку, приходится использовать короба.

Панельные дома

Строятся из готовых плит, которые собираются на стройке как конструктор.

Плюсы:

невысокая стоимость;

быстрые сроки возведения;

современные панели идут с утеплением и даже фасадной отделкой;

при качественном строительстве срок службы более 100 лет.

Минусы:

много несущих стен, перепланировка почти невозможна;

в старых домах страдают стыки панелей, трещины портят теплоизоляцию;

нередко маленькие комнаты и низкие потолки;

слабая вентиляция и звукоизоляция.

Кирпичные дома

Классическая и до сих пор ценимая технология, хотя новые дома из кирпича строят всё реже.

Плюсы:

отличный микроклимат: зимой тепло, летом прохладно;

надёжная звукоизоляция;

устойчивость к влажности и вибрациям;

срок службы — более 200 лет;

экологичность.

Минусы:

высокая цена квартир;

летом стены долго держат жару, а в межсезонье могут быть прохладными;

мало новостроек, в основном — дома в старых районах.

Блочные дома

Возводятся из газо- или пеноблоков, которые укладываются в каркас.

Плюсы:

"дышащий" материал, хороший климат в квартире;

прочность, сравнимая с кирпичом;

звуко- и теплоизоляция выше, чем у панелей;

возможность перепланировки — многие стены не несущие;

экологичность и пожаробезопасность.

Минусы:

при нарушении технологии возможны трещины;

блоки боятся влаги, нужны современные методы защиты;

иногда встречаются неудачные планировки;

сложность при сверлении стен.

Итоговое сравнение

Монолит - для тех, кто ценит простор и гибкость планировок.

Панель - бюджетный вариант, если важна цена и скорость заселения.

Кирпич - выбор для тех, кто готов переплатить за тишину, прочность и престиж района.

Блоки - компромисс между ценой, комфортом и возможностью перепланировки.

По словам архитектора Виталия Волохина, современные технологии делают различия между типами домов менее критичными:

"У современных технологий строительства почти нет различий с точки зрения технических и эксплуатационных характеристик".

Однако нюансы по-прежнему важны. Если нужен простор для фантазии в ремонте — выбирайте монолит. Если важна цена — панель. За надёжностью и тишиной — кирпич. А блочные дома подойдут тем, кто ищет баланс.