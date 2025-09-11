Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка делает ягодичный мостик
Девушка делает ягодичный мостик
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Эти простые движения заменяют тренажёрный зал и экономят время

Жаклин Бреннан назвала эффективные упражнения для укрепления мышц

Модные направления в фитнесе появляются регулярно: новые тренировки, необычные гаджеты и методики. Но далеко не все они приносят результат — часто это просто дорогие абонементы или оборудование, которое потом лежит без дела. Чтобы тренировки действительно работали, стоит опираться на простые и проверенные упражнения. Они укрепляют мышцы, улучшают выносливость и делают тело более подтянутым. К тому же для занятий дома нужен лишь коврик, пара гантелей и устойчивая поверхность для степов.

Как построить программу

Если цель — тренировка всего тела, достаточно выбрать пять упражнений и выполнить по три подхода каждого. Важно двигаться без долгих пауз, чтобы сердце работало в нужном темпе. На следующий день можно делать вторую половину комплекса. Кардио-интервалы легко встроить прямо в занятие или вынести их отдельно. А если есть желание прокачать определённую зону — например, пресс или руки, — можно сосредоточиться только на этих упражнениях и постепенно повышать нагрузку.

Упражнения для силы и баланса

Одноногая румынская тяга

"Тяга — одно из лучших упражнений для задней поверхности тела", — сказал тренер Жаклин Бреннан.

Классическая тяга отлично прорабатывает ягодицы, бёдра и спину. Вариант на одной ноге добавляет тренировке баланс и контроль. Для новичков подойдёт обычная версия с двумя ногами, а постепенно можно усложнять за счёт веса и глубины наклона.

Боковая планка

Планка — эффективное упражнение для кора, а её боковой вариант акцентирует нагрузку на косые мышцы живота. Начинать стоит с 30 секунд на каждую сторону, а затем увеличивать время. Упрощённый вариант — оставить нижнюю ногу согнутой, а для продвинутых — переходить из стороны в сторону, не касаясь пола.

Отжимания

Классические отжимания включают в работу грудные мышцы, руки и корпус. Это одно из базовых упражнений, которое помогает развить силу и функциональность. Новички могут делать вариант на коленях, а тем, кто увереннее, подойдут усложнённые версии вроде "спайдермена".

Приседания плие

Приседания с широко расставленными ногами и носками наружу нагружают не только ягодицы, но и внутреннюю поверхность бедра. Дополнительный вызов — подняться на носки в нижней точке или взять в руки гантели.

Интервалы HIIT

Высокоинтенсивные интервалы — быстрый способ повысить выносливость и сжечь калории. Их можно выполнять на велосипеде, беговой дорожке, со скакалкой или просто с собственным весом. Один из простых вариантов: три минуты умеренного темпа и 20 секунд ускорения.

Упражнения для рук и ног

Разгибания на трицепс

"Это движение прорабатывает не только трицепсы, но и трапецию, которую часто забывают тренировать", — отметила тренер Жаклин Бреннан.

Лучше всего начинать с лёгких гантелей и большого числа повторов, постепенно переходя к более тяжёлому весу. Упражнение помогает сбалансировать нагрузку на руки и улучшает силу.

Подъёмы на платформу

Простое упражнение, которое эффективно укрепляет ягодицы, бёдра и квадрицепсы. Достаточно устойчивой поверхности — стула или скамьи. Чтобы усложнить задачу, можно использовать гантели или увеличивать высоту платформы.

Ягодичный мостик

Это упражнение не только развивает ягодицы, но и укрепляет поясницу. Его можно выполнять как с собственным весом, так и с гантелей на бёдрах. Для новичков подойдёт упрощённый вариант с тазовым наклоном.

Планка с подъёмом руки

Вариация классической планки: вытянутая вперёд рука усложняет удержание равновесия и дополнительно нагружает корпус. Продвинутый вариант — поднимать руку и противоположную ногу одновременно.

Стойка на плечах

Эта поза из йоги улучшает кровообращение, расслабляет и помогает снять напряжение. Для новичков можно заменить её на более простое упражнение — "ноги у стены".

Главное

Эти упражнения не требуют дорогого оборудования, но при регулярных тренировках дают заметный результат. Добавляя новые вариации и увеличивая нагрузку, можно сделать занятия не только полезными, но и интересными.

