Бигль
Бигль
© flickr.com by Ruth Ellison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:24

Четвероногие лекари одиночества: собаки, которые дарят покой в старости

Врачи: пожилым людям подходят собаки небольшого и среднего размера

Собаки могут стать настоящим источником радости и поддержки в любом возрасте. Но особенно часто люди, которые уже вышли на пенсию или приближаются к старости, задумываются о том, чтобы завести питомца для компании. Здесь важно учитывать, что не каждая порода подходит пожилым людям: слишком активные или требовательные животные могут оказаться для них обузой. Поэтому выбор стоит делать особенно внимательно.

Какие собаки подходят пожилым людям

Спокойные породы с умеренной активностью — лучший вариант. Эти питомцы, конечно, нуждаются в прогулках, но при этом с радостью разделят ленивый вечер на диване. Большинство таких пород изначально выводились как комнатные собаки, которым достаточно коротких прогулок и общения.

Кавалер-Кинг-Чарльз

Эти аристократичные собаки известны своим мягким характером. Они дружелюбны к людям и животным, верны хозяину и не склонны к агрессии. Прогулки им необходимы, но в целом они с радостью проводят время в спокойной обстановке.

Грейхаунд

Грейхаунды — вопреки стереотипам, это не только собаки для бега. В быту они удивительно уравновешенные и спокойные. Хотя им требуется немного больше активности, чем кавалерам, большую часть дня они предпочитают отдыхать. При этом грейхаунды редко тянут поводок, что делает прогулки с ними комфортными.

Английский бульдог

Эта порода известна своей низкой потребностью в движении. Достаточно получасовой прогулки в день, и питомец будет доволен. Однако важно помнить о склонности бульдогов к проблемам со здоровьем: из-за особенностей строения у них часто возникают болезни дыхательной системы, кожи и глаз.

Поэтому тем, кто рассматривает этих собак, стоит быть готовыми к регулярным визитам к врачу.

Такса

Компактные и преданные "сосисочные собаки" — ещё один хороший вариант. Таксы игривы, умны и не требуют долгих прогулок: им хватает 20–30 минут активности. Для людей, ведущих спокойный образ жизни, это отличный выбор.

Той-пудель

Эта порода славится интеллектом и лёгкостью в обучении. Их считают надёжными и неприхотливыми: они быстро привыкают к распорядку хозяина и подходят даже для квартирного содержания. При этом пудели активны и любят внимание, но их потребности в физических нагрузках минимальны.

Бигль

Бигли традиционно относятся к неприхотливым породам. Они энергичны, но в меру, и не требуют сложного ухода. Отличаются дружелюбием и уравновешенностью, благодаря чему хорошо подходят для пожилых людей.

Басет-хаунд

Эти собаки известны своим спокойным нравом и трогательной преданностью. Басеты не слишком активны и предпочитают размеренный ритм жизни. При этом они ласковы, нежны и становятся отличными спутниками для тех, кто ищет спокойного и надёжного друга.

Почему собака важна для пожилого человека

Питомец не только скрашивает одиночество, но и помогает поддерживать физическую активность, создаёт чувство стабильности и наполняет жизнь радостью.

Таким образом, для пожилых людей лучше выбирать породы небольшого или среднего размера, спокойные, привязанные к хозяину и не требующие изнурительных нагрузок. Но, какой бы собаке ни был отдан приоритет, важно заранее изучить особенности ухода и возможные риски для здоровья питомца.

