Бангкок
© Grounds of the Grand Palace by Ian Gratton from Sutton-n-Craven, North Yorkshire, England is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:20

Почему Бангкок стал лучшим городом для молодёжи — секреты счастья в каждом уголке

Топ-10 городов для поколения Z: молодёжные предпочтения по версии Time Out

Представьте себе город, где молодёжь чувствует себя по-настоящему счастливой, где легко завести новых друзей, доступно веселиться по вечерам и при этом жить в комфортной и вдохновляющей среде. Именно такие места Time Out впервые определил в своём списке "лучших городов мира для поколения Z". Оказалось, что он сильно отличается от рейтинга "взрослых" городов, составленного ранее в этом году.

Молодёжный выбор: Бангкок вместо Кейптауна

Если общий рейтинг 2025 года возглавил Кейптаун, то для людей до 30 лет пальму первенства уверенно держит Бангкок. Молодые жители столицы Таиланда особенно ценят здесь сочетание счастья, доступности и дружелюбной атмосферы, которая облегчает новые знакомства. Город с легендарным Большим дворцом и храмом Ват Арун не только красив, но и удивительно открыт для общения.

Мельбурн оказался на втором месте — и это заметный рост по сравнению с многопоколенческим рейтингом. Молодые жители Австралии высоко оценили местную культурную жизнь: 96% респондентов отметили её как яркую и насыщенную, а почти 80% считают Мельбурн одним из самых инклюзивных и разнообразных городов мира. Не случайно именно здесь расположена "самая крутая улица" Time Out в 2024 году — High Street с барами, концертными площадками и дизайнерскими магазинами.

Кейптаун и Нью-Йорк: красота и драйв

Кейптаун в молодёжной версии списка опустился на третью строчку. Но его по-прежнему обожают за природную красоту: Столовая гора и океанские пейзажи делают этот город одним из самых фотогеничных на планете. Кроме того, 75% молодых респондентов отметили доступность местной ночной жизни — вечер здесь обойдётся недорого.

Четвёртую позицию занял Нью-Йорк. Молодёжь чаще всего описывает его словом "захватывающий" — и это неудивительно для города, который никогда не спит. Здесь ценят пешую доступность и разнообразие развлечений, от культовых клубов до бесплатных культурных мероприятий.

Европа и Латинская Америка в топе

Интересно, что датский Копенгаген заметно поднялся в молодёжном рейтинге: с 10-го на 5-е место. Город известен своей гастрономией, а также оказался лидером по части романтики — более половины респондентов считают, что здесь легко найти любовь.

Барселона заняла 6-е место среди молодых, хотя в общем рейтинге оказалась лишь 17-й. Это город шумных вечеринок, пляжей и уникальной архитектуры Гауди. Но не только: 77% респондентов высоко оценили её культурное и этническое разнообразие.

Эдинбург удивил зелёными пространствами и близостью к природе — 95% молодых жителей назвали эти условия идеальными. Мехико выделился доступностью жизни: 69% респондентов считают его одним из самых "дешёвых" мегаполисов, а уровень счастья здесь один из самых высоких в мире.

Лондон, несмотря на дороговизну, вошёл в топ-10 благодаря насыщенной культурной программе и гастрономии: 95% молодых лондонцев довольны едой и развлечениями. Замыкает десятку Шанхай — современный, кинематографичный, с идеально работающим транспортом и высоким уровнем счастья.

Любопытные факты о молодёжных предпочтениях

  • В рейтинге городов для поколения Z сразу два китайских мегаполиса — Пекин и Шанхай.
  • Париж, Токио и Берлин, популярные среди туристов, не попали в топ-10 для молодых, уступив Мехико и Эдинбургу.
  • Таиланд представлен в списке дважды — кроме Бангкока, туда вошёл и Чиангмай.
  • Самым "зелёным" городом молодёжь признала Эдинбург, а самым "дружелюбным" — Бангкок.

Топ-10 городов для поколения Z по версии Time Out

  1. Бангкок (Таиланд)
  2. Мельбурн (Австралия)
  3. Кейптаун (ЮАР)
  4. Нью-Йорк (США)
  5. Копенгаген (Дания)
  6. Барселона (Испания)
  7. Эдинбург (Шотландия)
  8. Мехико (Мексика)
  9. Лондон (Англия)
  10. Шанхай (Китай)

Всё это показывает: молодёжь ценит не только красоту города, но и возможность чувствовать себя счастливо, заводить друзей и жить доступно. И порой эти критерии оказываются важнее, чем привычные туристические бренды.

