Хотите штрудель без каши? Секрет в правильном выборе яблок
Не каждое яблоко подходит для пирогов, штруделей и тартов. Одни плоды при выпекании превращаются в пюре, другие теряют вкус, а третьи так и остаются слишком жёсткими.
Лучший выбор — "Гренни Смит"
Шеф-повара и кондитеры, опрошенные EatingWell, уверенно называют один сорт, который практически идеально подходит для выпечки, — "Гренни Смит".
Появился он ещё в XIX веке в Австралии.
Отличается лёгкой кислинкой, плотной текстурой и сочностью.
Главное преимущество — при запекании яблочные дольки сохраняют форму, не превращаясь в кашу.
Секрет идеального вкуса
Кондитеры советуют не ограничиваться одним сортом, а сочетать "Гренни Смит" с более сладкими яблоками. Хорошо подходят:
- "Фуджи";
- "Крипс Пинк" (Pink Lady).
Так выпечка получается сбалансированной — с лёгкой кислинкой и приятной сладостью.
Какие яблоки лучше не брать
От "Ред Делишес" профессионалы советуют отказаться. Несмотря на популярность, они слишком мягкие и пресные. Под воздействием температуры теряют вкус и форму, полностью "растворяясь" в тесте.
