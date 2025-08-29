Хотите штрудель без каши? Секрет в правильном выборе яблок

Не каждое яблоко подходит для пирогов, штруделей и тартов. Одни плоды при выпекании превращаются в пюре, другие теряют вкус, а третьи так и остаются слишком жёсткими.

Лучший выбор — "Гренни Смит"

Шеф-повара и кондитеры, опрошенные EatingWell, уверенно называют один сорт, который практически идеально подходит для выпечки, — "Гренни Смит".

Появился он ещё в XIX веке в Австралии.

Отличается лёгкой кислинкой, плотной текстурой и сочностью.

Главное преимущество — при запекании яблочные дольки сохраняют форму, не превращаясь в кашу.



Секрет идеального вкуса

Кондитеры советуют не ограничиваться одним сортом, а сочетать "Гренни Смит" с более сладкими яблоками. Хорошо подходят:

"Фуджи";

"Крипс Пинк" (Pink Lady).

Так выпечка получается сбалансированной — с лёгкой кислинкой и приятной сладостью.

Какие яблоки лучше не брать

От "Ред Делишес" профессионалы советуют отказаться. Несмотря на популярность, они слишком мягкие и пресные. Под воздействием температуры теряют вкус и форму, полностью "растворяясь" в тесте.