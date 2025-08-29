Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шарлотка
Шарлотка
© commons.wikimedia.org by Shani Evenstein (שני אבנשטיין) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Опубликована сегодня в 21:17

Хотите штрудель без каши? Секрет в правильном выборе яблок

Шеф-повара назвали сорт яблок "Гренни Смит" лучшим для выпечки

Не каждое яблоко подходит для пирогов, штруделей и тартов. Одни плоды при выпекании превращаются в пюре, другие теряют вкус, а третьи так и остаются слишком жёсткими.

Лучший выбор — "Гренни Смит"
Шеф-повара и кондитеры, опрошенные EatingWell, уверенно называют один сорт, который практически идеально подходит для выпечки, — "Гренни Смит".

Появился он ещё в XIX веке в Австралии.
Отличается лёгкой кислинкой, плотной текстурой и сочностью.
Главное преимущество — при запекании яблочные дольки сохраняют форму, не превращаясь в кашу.

Секрет идеального вкуса
Кондитеры советуют не ограничиваться одним сортом, а сочетать "Гренни Смит" с более сладкими яблоками. Хорошо подходят:

  • "Фуджи";
  • "Крипс Пинк" (Pink Lady).

Так выпечка получается сбалансированной — с лёгкой кислинкой и приятной сладостью.

Какие яблоки лучше не брать
От "Ред Делишес" профессионалы советуют отказаться. Несмотря на популярность, они слишком мягкие и пресные. Под воздействием температуры теряют вкус и форму, полностью "растворяясь" в тесте.

