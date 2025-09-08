Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
скорая помощь
Олег Белов Опубликована вчера в 23:34

Сургутские врачи обошли всю Россию: "скорая" стала лучшей в стране

Сургутская бригада скорой помощи стала лучшей среди 28 команд из 17 регионов России

Бригада скорой медицинской помощи из Сургута заняла первое место на III Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства среди команд СМП и медицины катастроф. Состязания прошли в Туле и собрали 28 команд из 17 регионов страны.

Кто вошёл в команду

Звание "Лучшая бригада скорой помощи и медицины катастроф" получили сотрудники Сургутской городской клинической станции:

  • Руслан Бацазов,

  • Юлия Шишкина,

  • Ангелина Байдуганова,

  • Рауф Саадов.

Что отметил губернатор

Глава ХМАО Руслан Кухарук поздравил медиков и подчеркнул:

"Безупречное владение знаниями и навыками, которые продемонстрировала наша команда, — яркое подтверждение высокого профессионализма и готовности югорских медиков оперативно и эффективно действовать даже в самых сложных ситуациях".

Впечатления самих врачей

Во время визита в Сургут губернатор пообщался с победителями, которые дежурили на ярмарке товаропроизводителей. Он поинтересовался их мнением о новом здании станции скорой помощи. Ответ врачей был коротким и ёмким:

"Шикарно!"

