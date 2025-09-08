Сургутские врачи обошли всю Россию: "скорая" стала лучшей в стране
Бригада скорой медицинской помощи из Сургута заняла первое место на III Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства среди команд СМП и медицины катастроф. Состязания прошли в Туле и собрали 28 команд из 17 регионов страны.
Кто вошёл в команду
Звание "Лучшая бригада скорой помощи и медицины катастроф" получили сотрудники Сургутской городской клинической станции:
-
Руслан Бацазов,
-
Юлия Шишкина,
-
Ангелина Байдуганова,
-
Рауф Саадов.
Что отметил губернатор
Глава ХМАО Руслан Кухарук поздравил медиков и подчеркнул:
"Безупречное владение знаниями и навыками, которые продемонстрировала наша команда, — яркое подтверждение высокого профессионализма и готовности югорских медиков оперативно и эффективно действовать даже в самых сложных ситуациях".
Впечатления самих врачей
Во время визита в Сургут губернатор пообщался с победителями, которые дежурили на ярмарке товаропроизводителей. Он поинтересовался их мнением о новом здании станции скорой помощи. Ответ врачей был коротким и ёмким:
"Шикарно!"
