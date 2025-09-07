Три недели — и живот меняется: почему именно это упражнение ускоряет прогресс
Многие упражнения для пресса кажутся эффективными, но специалисты утверждают: одно из них выделяется особенно. Преподаватель пилатеса и йоги Анушка Шенн уверена, что именно оно помогает проработать мышцы живота глубже всего.
"Лодочка" как универсальное упражнение
Речь идёт об изометрическом упражнении "Полое тело", которое в России чаще называют "Лодочка". В отличие от классических скручиваний или планки, оно позволяет включить в работу не только поверхностные, но и глубокие мышцы живота.
"Удержание этой позиции задействует весь пресс и даже глубокие мускулы", — сказала преподаватель Анушка Шенн.
Изометрическое удержание укрепляет корпус и развивает выносливость, что особенно важно для тех, кто занимается спортом или просто хочет поддерживать правильную осанку.
Как правильно выполнять упражнение
Техника "Лодочки" достаточно проста, но требует контроля. Нужно:
-
Лечь на спину и вытянуть руки за головой.
-
Одновременно вытянуть ноги вперёд.
-
Напрячь пресс, втянуть живот и слегка округлить поясницу.
-
Приподнять плечи и ноги от пола, удерживая равновесие.
Главное — сохранять напряжение в мышцах и не допускать прогиба в пояснице. Время фиксации зависит от уровня подготовки: новичкам можно начинать с 10-15 секунд, постепенно увеличивая нагрузку.
Почему "Лодочка" лучше других
Секрет эффективности упражнения в том, что оно задействует все отделы пресса одновременно. При регулярном выполнении "Лодочка" помогает сформировать крепкий мышечный корсет, улучшить баланс и даже снизить риск травм спины.
Это упражнение подходит для домашних тренировок, не требует оборудования и занимает минимум времени. При этом результат заметен уже через несколько недель регулярных занятий.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru