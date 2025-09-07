Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:35

Три недели — и живот меняется: почему именно это упражнение ускоряет прогресс

Эксперт по пилатесу Анушка Шенн выделила Лодочку как универсальное упражнение для пресса

Многие упражнения для пресса кажутся эффективными, но специалисты утверждают: одно из них выделяется особенно. Преподаватель пилатеса и йоги Анушка Шенн уверена, что именно оно помогает проработать мышцы живота глубже всего.

"Лодочка" как универсальное упражнение

Речь идёт об изометрическом упражнении "Полое тело", которое в России чаще называют "Лодочка". В отличие от классических скручиваний или планки, оно позволяет включить в работу не только поверхностные, но и глубокие мышцы живота.

"Удержание этой позиции задействует весь пресс и даже глубокие мускулы", — сказала преподаватель Анушка Шенн.

Изометрическое удержание укрепляет корпус и развивает выносливость, что особенно важно для тех, кто занимается спортом или просто хочет поддерживать правильную осанку.

Как правильно выполнять упражнение

Техника "Лодочки" достаточно проста, но требует контроля. Нужно:

  1. Лечь на спину и вытянуть руки за головой.

  2. Одновременно вытянуть ноги вперёд.

  3. Напрячь пресс, втянуть живот и слегка округлить поясницу.

  4. Приподнять плечи и ноги от пола, удерживая равновесие.

Главное — сохранять напряжение в мышцах и не допускать прогиба в пояснице. Время фиксации зависит от уровня подготовки: новичкам можно начинать с 10-15 секунд, постепенно увеличивая нагрузку.

Почему "Лодочка" лучше других

Секрет эффективности упражнения в том, что оно задействует все отделы пресса одновременно. При регулярном выполнении "Лодочка" помогает сформировать крепкий мышечный корсет, улучшить баланс и даже снизить риск травм спины.

Это упражнение подходит для домашних тренировок, не требует оборудования и занимает минимум времени. При этом результат заметен уже через несколько недель регулярных занятий.

