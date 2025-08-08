Лежите в постели, но спасаете сердце: неожиданный эффект сна
Хроническое недосыпание — это не только усталость и раздражительность. Как предупреждает кардиолог Мария Чайковская в своём Telegram-канале, бессонница напрямую связана с серьёзными сердечно-сосудистыми рисками.
Научно подтверждённые последствия
По данным исследований, при хронической бессоннице:
- риск ишемической болезни сердца возрастает на 13%;
- вероятность инсульта увеличивается на 51%.
Чайковская подчёркивает, что эти цифры говорят сами за себя и не зависят от возраста, пола, веса, наличия диабета или вредных привычек.
Почему недосып опасен для сосудов
Бессонница нарушает естественное ночное снижение артериального давления. В результате сердце и сосуды работают в условиях постоянного напряжения, что особенно опасно для людей с гипертонией.
