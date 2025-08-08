Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сон
Сон
© freepik.com by drobotdean is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Лежите в постели, но спасаете сердце: неожиданный эффект сна

Врач-кардиолог объяснила, как недосып влияет на сердце и сосуды

Хроническое недосыпание — это не только усталость и раздражительность. Как предупреждает кардиолог Мария Чайковская в своём Telegram-канале, бессонница напрямую связана с серьёзными сердечно-сосудистыми рисками.

Научно подтверждённые последствия
По данным исследований, при хронической бессоннице:

  • риск ишемической болезни сердца возрастает на 13%;
  • вероятность инсульта увеличивается на 51%.

Чайковская подчёркивает, что эти цифры говорят сами за себя и не зависят от возраста, пола, веса, наличия диабета или вредных привычек.

Почему недосып опасен для сосудов
Бессонница нарушает естественное ночное снижение артериального давления. В результате сердце и сосуды работают в условиях постоянного напряжения, что особенно опасно для людей с гипертонией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог объяснила, какие жиры нужны для снижения симптомов менопаузы сегодня в 19:01

Жиры против приливов: неожиданный союзники в менопаузе

Диетолог рассказала, почему отказ от жиров при менопаузе опасен для гормонального баланса и какие продукты помогут облегчить симптомы.

Читать полностью » В Чехии обнаружили косметику Schwarzkopf и Nivea с запрещённым веществом сегодня в 18:36

Смертельный ингредиент в вашей ванной? Schwarzkopf и Nivea под прицелом проверок

В Чехии изымают Schwarzkopf и Nivea из-за lilial, запрещённого в ЕС, так как он несёт риски для здоровья.

Читать полностью » Влияние погоды на здоровье: как защитить себя от метеоропатии 06.08.2025 в 18:28

Погода и здоровье: неочевидная связь, о которой не догадываются многие

Научные исследования подтверждают, что изменяющаяся погода может вызывать физический дискомфорт. Узнайте, как защитить себя от метеоропатии и ее последствий.

Читать полностью » Химик рассказал, какие кремы разрушаются при нагреве и ультрафиолете сегодня в 18:16

Летом кремы стареют за часы — как хранить кремы летом, чтобы они не превратились в химическую угрозу

Эксперт объяснил, какие кремы опасно оставлять на солнце, чем грозит нагрев до 70 °C и как понять, что средство испортилось.

Читать полностью » В Минздраве одобрили четыре новых препарата для лечения рака, 15 получили отказ сегодня в 18:11

В Минздраве решали судьбу жизненно важных лекарств: кто получил шанс, а кто остался за бортом

Заседание комиссии ЖНВЛП принесло победы для онкопациентов, но многие важные препараты не включили — врачи и пациенты критикуют приоритет бюджета над жизнью.

Читать полностью » Российский рынок люксовых товаров восстанавливается: уникальные возможности для отечественных брендов сегодня в 17:40

Поколение Z и его новые правила: как молодежь меняет мир люксовых товаров навсегда

Несмотря на падение, российский рынок люксовых товаров демонстрирует рост. Уход международных брендов открывает новые возможности для отечественных производителей.

Читать полностью » Планка для начинающих: 7-дневная программа, чтобы увидеть первые результаты сегодня в 17:32

Всего 5 минут, и пресс горит: это простое упражнение творит чудеса с телом

Всего 5 минут в день, и одно простое упражнение преобразит фигуру. Укрепляйте мышцы, улучшайте осанку и запускайте сжигание жира с этой 7-дневной программой.

Читать полностью » Врач назвал анемию, рак и сифилис среди причин постоянной усталости сегодня в 17:17

Когда усталость — не про недосып: болезни, которые прячутся за переутомлением

Врач предупредил, что хроническая усталость может быть признаком рака, инфекций и анемии, и напомнил о важности регулярных обследований.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Российские путешественники получили на борту в КНДР бургер, приписываемый Ким Чен Ыну
Питомцы

Что нужно знать о далматинцах: опровержение популярных заблуждений
Красота и здоровье

Учёные доказали генетическую природу хронической утомляемости
Наука и технологии

Археологи обнаружили богатое захоронение девочки бронзового века в Чалоу
Еда

Чем заморозка кабачков лучше консервации — рекомендации для сохранения витаминов
Дом

Афинская классика с новым дыханием: как старое жильё в центре города превратилось в современный оазис
Красота и здоровье

Открытия о крапиве: почему это растение важно для мужского здоровья
Наука и технологии

Учёные обнаружили гигантский вирус PelV-1 с хвостом длиной 2,3 микрометра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru