Стало известно, почему индонезийский лидер отказался от поездки в Пекин

Президент Индонезии Прабово Субианто принял решение отменить официальный визит в Китай, запланированный на ближайшие дни. Как сообщает международное агентство Reuters, причиной отмены стала обострившаяся внутренняя политическая ситуация в стране, связанная с массовыми протестами.

Индонезийский лидер должен был участвовать в торжественных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Однако масштабные акции протеста, начавшиеся 28 августа в Джакарте, вынудили пересмотреть дипломатические планы.

Тысячи индонезийских рабочих вышли на улицы столицы с требованиями улучшения условий труда, повышения заработной платы и роспуска парламента. Протесты сопровождались столкновениями с правоохранительными органами — демонстранты применяли камни и пиротехнику, а полиция использовала слезоточивый газ для разгона толпы.

Инцидент имел международный резонанс: в ходе беспорядков пострадала корреспондент российского информационного агентства, получив травмы от осколков камней и воздействия слезоточивого газа. Ситуация продолжает оставаться напряженной, что потребовало присутствия главы государства в стране для координации действий по стабилизации обстановки.